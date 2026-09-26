Tudi Roglič bo lovil Pogijevo mavrico

Samo slovaški šampion Peter Sagan je doslej trikrat zapored osvojil naslov cestnega svetovnega prvaka (2015–2017) in pri tem bo ostalo vsaj še nekaj let. Njegov podvig bi lahko v Montrealu ponovil Tadej Pogačar, prvak iz Züricha 2024 in Kigalija 2025, a mu je načrte prekrižal zlom ključnice in vratnega vretenca pri padcu v 8. etapi Vuelte. Zato bomo jutri v Montrealu spremljali odprti lov na njegovo krono, v katerem bo prvi slovenski adut Primož Roglič.

Brez Pogija so pričakovanja v slovenski vrsti pred 273-kilometrsko preizkušnjo s 3800 višinskimi metri precej manjša, a profesionalcem je lahko v vzpodbudo nastop mladincev. Na dirki, ki je najavila prihod na veliko sceno Benjamina Novala, španskega čudežnega dečka, rojenega leta 2008 (v prihodnji sezoni bo že dirkal za Ineos v svetovni seriji), so se izkazali vsi trije Slovenci na startu. Gal Stare je zasedel 6. mesto, potem ko je v ospredju začel šprint za bronasto kolajno, Maj Bohak je končal na 11. mestu, Vanja Kuntarič Žibert pa na 19.

Kaj lahko na izjemno selektivni trasi opravi sedmerica naših članov? Tudi brez Pogačarja v izbrani vrsti, ki jo vodi selektor Uroš Murn, ne manjka zvenečih imen. Navsezadnje sta v njej dva zmagovalca spomenikov, Roglič (Liege–Bastogne–Liege 2020) in Matej Mohorič (Milano–Sanremo 2022), ki sta tudi zmagovalca etap na vseh treh tritedenskih dirkah. Zmag na »grand tourih« sta se veselila tudi že Luka Mezgec in Jan Tratnik, ki ju je tokrat pričakovati v pomočniški vlogi, tako kot Tilna Finkšta, Gala Glivarja in Matevža Govekarja.

Za kakšno taktiko so se odločili v slovenskem taboru, bo razkrila dirka, na kateri bo Roglič slovenski kapetan na SP prvič po Imoli 2020, kjer je zasedel 6. mesto.

To bi bil tokrat uspeh za našo reprezentanco, četudi slovenski navijači upajo na kaj več. Stavnice Slovenije ne vidijo v ospredju, Rogliča po kvotah za zmago ni med prvih 30, zato pa na vrhu kraljuje Remco Evenepoel, ki je Pogačarjevo odsotnost na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 unovčil z dvojno krono.

Te na svetovnih prvenstvih ni osvojil še nihče in 26-letnemu Belgijcu se odpira zgodovinska priložnost, potem ko je minulo nedeljo v vožnji na čas deklasiral konkurenco. Na cesti ga čaka težje delo, četudi je z 2. mesti za Pogačarjem na lanskih SP v Ruandi, EP v Franciji in dirki po Lombardiji ter letošnjem Touru potrdil, da je premočan za preostalo konkurenco.

A tudi ta vseskozi napreduje. Pogačarjev mehiški moštveni kolega iz ekipe UAE Isaac del Toro zori v šampiona prihodnosti, z zmago na nedavni VN Montreala, na kateri je prerez trase sila podoben jutrišnjemu, pa je pokazal, da lahko že zdaj užene Evenepoela in druščino.

Svetovno prvenstvo v Montrealu bo tudi generacijska bitka. Če gremo pri najbolj zvenečih imenih od najvišje do najnižje starosti, od Rogliča (36 let), Wouta van Aerta (32), Mathieuja van der Poela (31), Evenepoela (26), del Tora (22) do Paula Seixasa (20).

Francoski as, ki je 20 let dopolnil v četrtek, tokrat ne bo najmlajši udeleženec prvenstva (Lorenzo Finn, lanski prvak do 23 let, je tri mesece mlajši), je pa med najbolj samozavestnimi. »Vse razen mavrične majice bo zame razočaranje,« je dejal Seixas. Tako njega kot druge tekmece bo na daljavo budno spremljal Pogačar, da bo videl, komu sleči mavrično majico prihodnje leto na SP v Savojskih Alpah. Miha Hočevar