Tudi slovenski košarkarji do 18 let postali evropski prvaki!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88:71 (27:15, 50:37, 70:52). Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkarji do 20 let.

Izbranci slovenskega selektorja Domna Zevnika so temelje za zmago v BTS Areni v Trentu postavili že v prvi polovici tekme. V tem obdobju tekme so povsem zasenčili azzurre in si priigrali 19 točk prednosti (36:17), na polovici tekme pa je njihova prednost znašala +13 (50:37). Slovenski košarkarji so slabo odprli drugi polčas. Italijani so se jim v 22. minuti približali na vsega štiri točke (50:46), po Zevnikovi minuti odmora pa so se njegovi varovanci vrnili na tirnice iz prvega polčasa. V 27. minuti je njihova prednost narasla na +17 (65:48), v začetku zadnje četrtine pa na +20 (72:52). Do zadnjega zvoka sirene niso popustili, njihova najvišja prednost na tekmi je znašala +25 (79:54).

Najučinkovitejši Joksimović

V slovenski reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, osmimi skoki in petimi podajami. Lukas Bojović je za zmago prispeval 21, Igor Stjepanović pa 15 točk. Maks Ciperle je v finalu dosegel po devet točk in skokov ter šest asistenc, Jusuf Karišik pa je tekmo zaključil z dvojnim dvojčkom - 10 točk in 10 skokov.

Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo s 83:76 in Bolgarijo z 88:66, proti Nemčiji pa je izgubila z 88:98. V osmini finala je bila boljša od Latvije s 86:76, v četrtfinalu od Izraela s 95:87, v polfinalu od Španije z 90:71, v velikem finalu pa še od Italije z 88:71.