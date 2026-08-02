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EVROPSKI PRVAKI

Tudi slovenski košarkarji do 18 let postali evropski prvaki!

Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, nedavno so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkarji do 20 let.
Mladi slovenski košarkarji so bili že na polfinalni tekmi proti Španiji odlični, danes pa so naredili še piko na i proti Italiji. FOTO: FIBA/YouTube/zajem zaslona
Mladi slovenski košarkarji so bili že na polfinalni tekmi proti Španiji odlični, danes pa so naredili še piko na i proti Italiji. FOTO: FIBA/YouTube/zajem zaslona
STA, M. J.
 2. 8. 2026 | 22:32
 2. 8. 2026 | 22:44
2:18
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Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88:71 (27:15, 50:37, 70:52). Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkarji do 20 let.

Izbranci slovenskega selektorja Domna Zevnika so temelje za zmago v BTS Areni v Trentu postavili že v prvi polovici tekme. V tem obdobju tekme so povsem zasenčili azzurre in si priigrali 19 točk prednosti (36:17), na polovici tekme pa je njihova prednost znašala +13 (50:37). Slovenski košarkarji so slabo odprli drugi polčas. Italijani so se jim v 22. minuti približali na vsega štiri točke (50:46), po Zevnikovi minuti odmora pa so se njegovi varovanci vrnili na tirnice iz prvega polčasa. V 27. minuti je njihova prednost narasla na +17 (65:48), v začetku zadnje četrtine pa na +20 (72:52). Do zadnjega zvoka sirene niso popustili, njihova najvišja prednost na tekmi je znašala +25 (79:54).

Najučinkovitejši Joksimović

V slovenski reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, osmimi skoki in petimi podajami. Lukas Bojović je za zmago prispeval 21, Igor Stjepanović pa 15 točk. Maks Ciperle je v finalu dosegel po devet točk in skokov ter šest asistenc, Jusuf Karišik pa je tekmo zaključil z dvojnim dvojčkom - 10 točk in 10 skokov.

Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo s 83:76 in Bolgarijo z 88:66, proti Nemčiji pa je izgubila z 88:98. V osmini finala je bila boljša od Latvije s 86:76, v četrtfinalu od Izraela s 95:87, v polfinalu od Španije z 90:71, v velikem finalu pa še od Italije z 88:71.

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