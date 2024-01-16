Tudi v ZDA bo štela le zmaga

Slovenska nogometna reprezentanca se je v neuradnem januarskem terminu zbrala na Obali, Matjaž Kek je v nedeljo na prvem treningu pozdravil premešano zasedbo, sestavljeno večinoma iz igralcev iz domače 1. SNL.

Reprezentanti so včeraj v hladnem in oblačnem vremenu dvakrat trenirali v Dekanih, naporna treninga jih čakata še danes, preden se bodo v sredo prek Frankfurta in Houstona odpravili v San Antonio, kjer bodo na razprodanem stadionu za 8000 gledalcev igrali z domačo zasedbo.

»Zelo lepo je spet biti del reprezentance, ko me je selektor poklical, sem se z veseljem takoj odzval. V ponos mi je obleči dres z reprezentančnim grbom, upam, da se bom čim bolj dokazal selektorju,« je ob druženju s predstavniki sedme sile povedal vedno dobro razpoloženi Andres Vombergar, ki je tokrat med najbolj izkušenimi. Pot v ZDA nikakor ne bo le izlet, opozarja zvezni igralec Adrian Zeljković: »Nogomet se igra za zmage.«