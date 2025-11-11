Tuji trenerji glasni, domači na obrobju

Celjani so v 15. krogu 1. SNL, potem ko so bili na igrišču absolutni vladarji, proti neugodnim Šiškarjem (Bravo) preživeli eno od najbolj pomenljivih tekem (0:0) in zahvaljujoč neodločenem izidu Mariborčanov proti Radomljanom zadržali visoko prednost devetih točk pred štajerskimi tekmeci.

V zadnje tri tekme prvega dela prvenstva gredo z najboljšim razporedom od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. V spodnjem delu so Sobočani z Ajdovci zamenjali vloge glavnih kandidatov za obstanek. Domžalčani so še vedno prvi favoriti za selitev v 2. SNL.

Aleš Arnol (levo) je trenutno prvo slovensko trenersko ime v 1. SNL, njegovemu ajdovskemu kolega Milanu Anđelkoviću pa grozi odstavitev. Foto: Jože Suhadolnik

V krogu zamujenih priložnosti so najkrajšo potegnili Koprčani, medtem ko so zeleno-beli Ljubljančani lažje zadihali pred velikim derbijem naslednjo nedeljo, 23. t. m., v Ljudskem vrtu. Dve točki so glede na razmerja sil na igrišču sicer zapravili tudi Celjani, ki so drugič v sezoni ostali brez doseženega gola. A tudi Šiškarje so od gola ločili milimetri.

Vijolični so jezni odhajali iz Domžal, predvsem trener Feđa Dudić, ki je raje kot ustvarjanje igre izbral »galamo« in poučevanje, zakaj, kaj in kako naj bi bilo v slovenskem klubskem nogometu.

Glasnih in jezičnih strokovnjakov, »prinašalcev žoge« iz območja nekdanje Jugoslavije se je slovenski klubski nogomet v preteklosti že navadil, v zadnjih letih pa so bolj ali manj prihajali bolj umirjeni in uglajeni trenerji. Španca Alberta Riero, ki po samozavesti in iskrivi jezikavosti celo prekaša balkanske kolege, ne velja dajati v isti koš, trener njegovega igralskega slovesa in zmagovalec si lahko privošči več.

Dario Vizinger (v sredini) se je s trojčkom golov proti Kopru in šestimi goli v zadnjih treh tekmah že približal najboljšima strelcema Franku Kovačeviću (11) in Benjaminu Tettehu (10). FOTO: Aleksander Golob

Celje 15 11 3 1 39:12 36 Maribor 15 8 3 4 30:19 27 Bravo 15 7 4 4 32:22 25 Koper 15 7 3 5 26:22 24 Olimpija 15 6 3 6 19:19 21 Aluminij 15 6 3 6 23:26 21 Radomlje 15 5 4 6 18:28 19 Mura 15 3 6 6 18:23 15 Primorje 15 3 2 10 17:32 11 Domžale 15 2 3 10 15:34 9

Prav Dudić, ki je v Mariboru dočakal trenerski vrhunec in v sicer rahlo neuglašenem »mercedesu« dobil priložnost, kakršne v normalnih okoliščinah ne bi nikdar, je spomnil na usodo in stanje slovenskih kolegov. Ti delujejo na meji preživetja in s krepko zamajano samozavestjo, saj je njihov domet zgolj ustvarjanje »na vasi«.

Slovenski trenerji, med katerimi sta Aleš Arnol (Bravo) in Zoran Zeljković (Koper) v kolikor toliko denarno stabilnih in ambicioznih klubih bolj naključje kot pravilo, so v nehvaležnem položaju, saj jim grozi popolnoma obrobna vloga brez najmanjše možnosti za usposabljanje in napredovanje.

Zakaj ni vrhunskih nogometašev?

Prihod tujih vlagateljev, ki jih zanimajo izključno lovorike, je le še otežil njihovo že tako težko prebijanje na veliki oder, toda »nerazumljivi« tujci niso edini krivci, v selekcijski piramidi so morda celo zadnji. Ko gre za novejšo slovensko stroko, ki po umiku ali odhodu v tujino že uveljavljenih – Ante Šimundža in Luka Elsner delujeta na Poljskem, Dušan Kosić v Bolgariji, Simon Rožman pa se je nedavno razšel z Osijekom – v Sloveniji nima kdo ve kakšne prihodnosti, je ključno vprašanje naslednje: zakaj se za ta zelo zahteven poklic odloča tako malo nekdanjih vrhunskih nogometašev?

19 slovenskih igralcev je bilo v začetnih enajstericah petih najmočnejši klubov.

Tisti, ki se, pa imajo popolnoma napačno razvojno in učno pot oziroma preskakujejo razrede ter ob pomanjkanju ustreznih izkušenj hitro dobijo »po grbi«. Kot, denimo, Boštjan Cesar. Ne gre le za trenerje članskih moštev, nogometašev s poreklom je premalo tudi v mlajših kategorijah. Od vseh slovenskih prvoligaških trenerjev – Aleš Arnol, Zoran Zeljković, Jura Arsić (Aluminij), Darjan Slavic (Mura), Milan Anđelković (Primorje) – ima z naskokom najmočnejši igralski sloves Tonči Žlogar (Domžale).

Olimpija pred dvema letoma in lani Celje predlani sta bila prvaka, ker sta imela trenerja z znanjem in odličnim poreklom. Zadnji slovenski trenerji z naslovom državnega prvaka so bili Dušan Kosić (2020) s Celjem, Ante Šimundža (2021) z Muro in Radovan Karanović (2022) z Mariborom.

V 15. krogu 1. SNL je bilo v začetnih enajstericah petih najmočnejši klubov le 19 slovenskih igralcev.