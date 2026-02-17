  • Delo d.o.o.
NOVA OLIMPIJSKA SENZACIJA

Turno smučanje v četrtek prvič na olimpijskih igrah

Uvedena bo tudi skrajšana različica, sprint disciplina, ki bo glede na kvalifikacije trajala približno tri minute.
FOTO: Eyeem Mobile Gmbh, Getty Images
FOTO: Eyeem Mobile Gmbh, Getty Images
STA, A. G.
 17. 2. 2026 | 21:50
 17. 2. 2026 | 21:50
A+A-

Turno smučanje bo svoj olimpijski prvenec doživelo v četrtek. Tekmovanja na goratem območju Italije se bodo začela s tekmama ženskega in moškega sprinta, v soboto sledi mešana štafeta. Turno smučanje, znano tudi kot SkiMo, je šport, ki združuje vzpon po gorskem terenu in povratek na smučeh. Na olimpijskih igrah bo uvedena tudi skrajšana različica, sprint disciplina, ki bo glede na kvalifikacije trajala približno tri minute.

Sprint se začne na višini 1215 metrov. Športniki se s smučmi, ki s kožami omogočajo oprijem, vzpenjajo po progi do okoli 70 metrov. Ko dosežejo točko, kjer morajo smuči sneti in jih pritrditi na nahrbtnik, se začnejo peš vzpenjati po strmih 10-metrskih stopnicah, nato pa smuči znova nataknejo za zadnji vzpon. Po njem sledijo snemanje kožic s smuči, sprememba nastavitev vezi in 70-metrski spust po progi z dvignjenimi robovi in strmimi ovinki do ciljne črte. Mešana štafeta pa obsega dva vzpona in odsek peš s smučmi, pritrjenimi na nahrbtnik, za vsak vzpon in dva spusta.

Zgodovina turnega smučanja ne sega le več sto let nazaj v alpsko vojaško usposabljanje, temveč ima tudi bogato zgodovino, specifično za mesto gostitelja olimpijskih iger. »Tukaj je tekmovanje v turnem smučanju zaživelo,« je dejala športna vodja turnega smučanja v Milanu in Cortini Michela Martinelli. Turno smučanje bo potekalo v smučarskem središču Stelvio, v alpski regiji okoli Bormia, ki se lahko pohvali s številnimi uspešnimi športniki turnega smučanja in je vodilni proizvajalec smuči za ta šport, še dodaja Hina. Turno smučanje je bilo prvič predstavljeno na zimskih olimpijskih igrah mladih 2020 v Lozani, njegovo vključitev v igre v Milanu in Cortini pa je leto pozneje odobril Mednarodni olimpijski komite.

Na olimpijskih igrah bo uvedena tudi skrajšana različica, sprint disciplina, ki bo glede na kvalifikacije trajala približno tri minute.

