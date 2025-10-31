Upokojena zvezdnica Serena je na vrhu, Iga zdaj 2.

Vodilne igralke svetovno teniške karavane so pred zadnjo postajo sezone pod dežnikom WTA, finalnim turnirjem sezone osmerice najboljših. V Savdski Arabiji sta udarni igralki svetovne lestvice, Belorusinja Arina Sabalenka in Poljakinja Iga Šwiatek, razdeljeni v dve različni skupini uvodnega dela tekmovanja, obe seveda merita na lovoriko zmagovalke. Že tako pa si bosta v svetu naftnih vrelcev krepko obogatili svoj račun, po katerem sta že zdaj povsem v zgornjem delu večne lestvice igralk po višini nagrad na teniških turnirjih.

Povsem na vrhu je upokojena ameriška zvezdnica Serena Williams. Z 81,5 milijona evrov je zaslužila več kot dvakrat od zdaj drugouvrščene omenjene zvezdnice poljske športne scene. Iga je s sedanjim zaslužkom 37 milijonov € v tem tednu prehitela Serenino sestro Venus (36,9 mio. €), na dlani pa je, da bo kmalu pred njo tudi vodilna igralka svetovne teniške lestvice Arina Sabalenka (36,5 mio €). Sijajna Belorusinja ima za seboj še eno zelo uspešno sezono, na zadnjem turnirju za grand slam v New Yorku je pred poldrugim mesecem ubranila lovoriko.

Med udeleženkami Rijada sta z lestvice 10 najbogatejših teniških igralk le Iga Šwiatek in Arina Sabalenka.

V Rijadu bo igrala v skupini prvega dela z branilko naslova tega finalnega turnirja Coco Gauff, Jessico Pegula (obe ZDA) in Jasmine Paolini (Ita). V drugi skupini, v kateri je tako na vrhu igralka št. 2 svetovne lestvice Iga Šwiatek, so še Amanda Anisimova (ZDA), Jelena Ribakina (Kaz) in Madison Keys (ZDA).

Turnir se bo tako začel to soboto, natanko en teden pozneje, 8. novembra, pa bo finale. Nagradni sklad znaša vrtoglavih 13,3 milijona evrov, zmagovalka turnirja, ki ne bi v skupini doživela poraza, pa bi domov odšla s 4,5 milijona € na računu.