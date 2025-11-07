V 1. SNL za Šiškarje velja: kdaj, če ne zdaj?

Niso se še dobro ohladile glave, že se nadaljuje ritem v 1. SNL. Uvodni tekmi 15. kroga bosta v Murski Soboti in Ljubljani, v Fazaneriji gostujejo Koprčani, v Stožicah pri »bolniku« Olimpiji »drugoligaški« Ajdovci. Krog se bo raztegnil do nedelje in mini posladkom v Celju, kjer bo gostoval Bravo. Sobotni tekmi bosta v Kidričevem in Domžalah.

Murska Sobota: Mura – Koper (Slavko Vinčić): Sobočani potrebujejo točke za pobeg v varno območje, Koprčani za ohranjanje stika z Mariborčani in Šiškarji, za Evropo. Prvi kljub menjavi trenerja še niso nagrajeni s točkami, pod taktirko domačega fanta Darjana Slavica so osvojili le osem točk v devetih krogih, dve več kot Zoran Zeljković v vsega treh po vrnitvi v Koper. Sobočani bi si zaslužili dve, tri točke več, Koprčani so izvlekli največ, kar so lahko. Tu se skriva razlika, črno-beli imajo nekaj mojstrov, točk premalo, Koprčani veliko solidnih igralcev, a brez izstopajočega asa. Josip Iličić sodi v kategorijo rekreativnih mojstrov, ki zmorejo 15, največ 20 minut teka na višjih obratih. Več ne potrebuje.

Foto: ZX/TT

Ljubljana: Olimpija – Primorje (Denis Halilović): Zeleno-beli so res na nizki ravni, a vedno gre lahko še nižje. Zelo dobrih, a neučinkovitih drugih 45 minut v Kopru – odnesli so jo podobno kot Mariborčani, s katerimi se bodo pomerili takoj po reprezentančnem odmoru – je lahko v tolažbo, a le, če bo ajdovska mreža prerešetana. Čeprav bi vsem odleglo tudi ob minimalni zmagi. Ajdovci imajo preveč smole, kar je posledica trenerjeve pogumne filozofije. Četrti zaporedni poraz za Milana Anđelkovića še ne bi bil zadnji, naslednji bo pomenil konec najdaljšega trenerskega »roka trajanja«, od avgusta leta 2022.

Kidričevo: Aluminij – Domžale (Denis Šabanagić): Še nedolgo nazaj so bili Kidričani krepko prvoligaši, a že poraz z zadnjimi Domžalčani bi prižgal »oranžno« luč. Torej, poraz je prepovedan.

Domžale: Kalcer Radomlje – Maribor (Martin Matoša): Kako brez kaznovanega Benjamina Tetteha? To je uganka za vijolične, za trenerja Feđo Dudića pa tudi velika priložnost, da preizkusi, kaj zmorejo drago plačani dolžniki. Veliko jih je. Vse, kar še Mariborčanom preostane do konca jeseni, je, da zmagujejo. In upajo, da bodo Celjani izgubili še vsaj eno tekmo.

Celje: Celje – Bravo (Alen Borošak): Bolj ugodnega trenutka za gostovanje pri vodilnih si v taboru Šiškarjev ne bi mogli želeti. Po evropski bitki Celjanov. Poraz z Mariborčani v prejšnjem krogu je sodil v kategorijo takšnih, po katerih glave niso bile spuščene. Povrhu naj bi jim ustrezala igra Celjanov. A le, če bi se jim ustavilo v napadu. Toda za Šiškarje velja: kdaj, če ne zdaj!