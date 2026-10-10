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V 11. krogu 1. SNL celjski hud ritem odpirajo Kidričani

Olimpija proti Muri, vodilni Mariborčani v Grosuplju.
Amadej Maroša in Josip Ivan Zorica (levo) sta zabila že 11 golov. FOTO: NK Nafta/Facebook

Amadej Maroša in Josip Ivan Zorica (levo) sta zabila že 11 golov. FOTO: NK Nafta/Facebook

Foto: DK/IGD

Foto: DK/IGD

Adam Delius, predsednik NK Olimpija, po novem rezu v strokovni kader pričakuje boljšo Olimpijo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac

Adam Delius, predsednik NK Olimpija, po novem rezu v strokovni kader pričakuje boljšo Olimpijo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac

Zlatko Zahović v Ljudski vrt privablja vse več slovenskih fantov. FOTO: Blaž Samec

Zlatko Zahović v Ljudski vrt privablja vse več slovenskih fantov. FOTO: Blaž Samec

Amadej Maroša in Josip Ivan Zorica (levo) sta zabila že 11 golov. FOTO: NK Nafta/Facebook
Foto: DK/IGD
Adam Delius, predsednik NK Olimpija, po novem rezu v strokovni kader pričakuje boljšo Olimpijo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac
Zlatko Zahović v Ljudski vrt privablja vse več slovenskih fantov. FOTO: Blaž Samec
Gorazd Nejedly
 10. 10. 2026 | 06:50
4:48
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Slovenska nogometna reprezentanca je dvignila letvico in izzvala slovenske klube. Kakšen bo odgovor, bo znano šele prihodnje leto na koncu prvenstvenega plesa, v katerem bodo po dolgem odmoru tekme 11. kroga 1. SNL. Ta konec tedna še ni derbijev z veliko začetnico, a domala vsaka tekma jo lahko zagode favoritu. Prve tekme bodo danes v Domžalah, Celju in Stožicah, jutri pa v Lendavi in v Grosuplju, kjer bodo gostovali vodilni Mariborčani.

10 golov so dosegli nogometaši Olimpije in Mure, manj, devet, le Radomljani.

21 golov so prejeli Sobočani, največ v ligi.

Domžale: Kalcer Radomlje – Koper (sodnik Bojan Mertik): Nov trener in tradicionalno neugodni Radomljani. To sta zanki za »okrepljene« Koprčane, ki so novo obdobje pod taktirko trenerja Milana Anđelkovića začeli zanesljivo. Domači so že v preživetvenem »filmu«, ko vsaka tekma, točka šteje. Hitro bo jasno, ali je bil razlog za zadnje mesto trener, ali nekonkurenčna zasedba. Bolgara Radostina Aleksandrova so v 2. SNL na klopi Tabora in Rudarja hvalili.

Zlatko Zahović v Ljudski vrt privablja vse več slovenskih fantov. FOTO: Blaž Samec
Zlatko Zahović v Ljudski vrt privablja vse več slovenskih fantov. FOTO: Blaž Samec
Celje: Celje – Aluminij (Anže Jerić): Celjski trener Zoran Zeljković – tekmo bo spremljal s tribune, ker je kaznovan – je imel dovolj časa za treninge brez stresa, a s premalo igralci. Kidričani, igralsko in igralno zelo konkurenčni, povrhu pa še dobro vodeni pod vodstvom Jure Arsića, gostujejo v neugodnem trenutku, toda to je, kot pravi naslednji izzivalec prvakov Zlatko Zahović, privilegij. Zakaj? Ritem tekem! Celjani ne bodo v optimalni zasedbi, v četrtek jih čaka prva domača evropska tekma, v nedeljo pa še štajerski derbi. Morda je za Celjane in njenega predsednika Valerija Kolotila najboljša spodbuda reprezentančna »izstrelitev« – v glavni vlogi so bili bivši Celjani, igralno izbrušeni (naučeni) pod taktirko Alberta Riere, kar mnogi slovenski trenerji neradi slišijo. Če ne verjamejo, naj vprašajo Danijela Šturma, Aljošo Matka, Marka Zabukovnika, Žana Karničnika ...!

Ljubljana: Olimpija – Mura (Alen Bubek): Zeleno-beli so v povsem spodobnem položaju po klavrnem začetku. Predsednikov odstrel športnega direktorja Nedžata Aygüna je bil po malem nenavaden, toda njegov naslednik Branko Milovanović, ki še čaka na uradno potrditev, bo lahko hitro razkril, kaj je zmotilo Adama Deliusa pri Aygünu. Sobočani se nadejajo, da bo kapitalska injekcija »strateškega partnerja« (to je bil tudi George Junčaj, a se ve, kako se je končalo) Nebojše »Nasha« Subotića vrnila boljše rezultate in stabilnejšo prihodnost. Olimpija (10 golov) je druga najmanj učinkovita v ligi, Mura ima najslabšo obrambo (21 golov).

Lendava: Nafta – Bravo (Denis Šabanagić): Španska Nafta ali tranzicijski Bravo? Dvoboj dveh različnih strategij bo rdeča nit raznolikih tekmecev v vseh pogledih. Lendavčani imajo v Amadeju Maroši (6 golov) in Josipu Ivanu Zorici (5) najučinkovitejša napadalca v ligi, Šiškarji pa tekaško uglašeno in ostro moštvo.

Grosuplje: Brinje – Maribor (Žan Jazbec): To je tekma – šteje dvojno in oblikuje prvaka. Gostitelji bodo nabrušeni, a to je tudi vse, kar morajo biti, ker bo breme pritiska na vijoličnih hrbtih. Le točka bo Mariborčanom premalo. V najboljšem obdobju so z Darkom Milaničem na klopi pragmatično zmagovali in osvajali točke proti tekmecem, kot so Grosupeljčani. Tudi zdaj so podobni, a z razlogom, selektor Zlatko Zahović šele sestavlja moštvo. Zanimivo, znova novači nadarjene mlade slovenske igralce. A vprašanje je, če bodo dobili priložnost, ko bo sestavil moštvo po svojem okusu. Ampak izpeljal jih bo tekmecem. Že videno!

Foto: DK/IGD
Foto: DK/IGD

Prva liga Telemach

Maribor       10       5       5       0       19:8       20

Koper       10       5       3       2       11:8       18

Bravo       10       5       3       2       12:10       18

Olimpija       10       4       2       4       10:8       14

Aluminij       10       3       4       3       16:11       13

Nafta       10       4       1       5       17:16       13

Celje       9       3       3       3       11:11       12

Grosuplje       10       3       2       5       14:18       11

Mura       10       2       3       5       10:21       9

Radomlje       9       1       2       6       9:18       5

Adam Delius, predsednik NK Olimpija, po novem rezu v strokovni kader pričakuje boljšo Olimpijo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac
Adam Delius, predsednik NK Olimpija, po novem rezu v strokovni kader pričakuje boljšo Olimpijo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac

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