  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

V 35. krogu 1. SNL v Celju podelitev pokala za prvaka: kdo bo najslabši najboljši strelec?

Zlati čevelj je še vedno v rokah Franka Kovačevića
Franko Kovačević je jeseni zabil vseh enajst golov, spomladi zabija za madžarski Ferencvaros. FOTO: Voranc Vogel
Franko Kovačević je jeseni zabil vseh enajst golov, spomladi zabija za madžarski Ferencvaros. FOTO: Voranc Vogel
Gorazd Nejedly
 16. 5. 2026 | 11:08
4:18
A+A-

Ligaška nogometna bitka je že končana, prvak je Celje, v evropske kvalifikacije so se uvrstili Koper, Bravo in Aluminij, Mura si je zagotovil obstanek. V predzadnjem, 35. krogu 1. SNL bo v derbiju brez pravega tekmovalnega naboja prvega ter drugega veselo v Celju, kjer bo svečana podelitev šampionskega pokala. Edina tekmovalna neznanka je le še, ali bo Primorje v dodatnih kvalifikacijah proti drugouvrščenemu drugoligašu obdržalo prvoligaški status?

Naziv najboljšega strelca je vselej prestižen, toda osvajalec slovenskega »zlatega čevlja« bo imel neprijetno posebnost. Dosegel bo, če kdo od kandidatov resnično ne bo izbruhnil, najmanj golov v Evropi, s čimer se ne bo hvaliti. Na vrhu je dvojec Franko Kovačević, Benjamin Tetteh. Prvi je vse gole v celjskem dresu zabil jeseni, ko si je prislužil tudi transfer v Ferencvaros, drugi je spomladi za vijolične dosegel le en gol.

Najboljši strelci FOTO: Zx
Najboljši strelci FOTO: Zx

Toda v zadnjih 180 minut bo šlo kar nekaj napadalcev z upanjem o naslovu najboljšega strelca. Med njimi ne bo najboljšega Olimpijinega strelca Admirja Bristrića, ki je za Bravo dosegel 10 golov. V 35. krogu je Bravo prost, v zadnjem dejanju sezone v mestnem derbiju ne bo igral, ker je kaznovan. Med peterico z 10 goli je tudi največji mojster med prvoligaškimi igralci Josip Iličić. Toda tudi 38-letni veteran ima le še eno tekmo, današnjo v Celju. Koper bo v zadnjem krogu prost.

Odlično izhodišče ima celjski Rus Nikita Josifov, ki lahko v zadnjem krogu v Ajdovščini zaokroži še eno lepo sezono. Brez pritiska sta tudi Aluminijev strelec Behar Feta in radomeljsko odkritje sezone Jaša Martinčič. Še štirje kandidati z devetimi goli upajo, Koprčana Leo Rimac in Andraž Ruedel ter Kidričan Emir Saitoski ter Šiškar Venuste Ghislain Baboula.

2. SNL: derbi za 1. SNL

Bo v nedeljo konec neznank o prvaku 2. SNL in novem prvoligašu? Vodilni Nafti v 29. krogu v Grosuplju zadostuje že točka, ta bi bila dovolj za dodatne kvalifikacije za 1. SNL tudi za gostitelja Brinje. Pari so: Gorica – Ilirija, Krka – Jesenice, Rudar – Jadran (vsi včeraj); sobota: Dravinja – Krško (16), Beltinci Klima Tratnjek – Bilje (17), Triglav – Kety Emmi & Impol Bistrica (19); nedelja: Slovan – Tabor (17), Brinje – Nafta (19.30); vrstni red: Nafta 74, Brinje 69, Triglav 63 ... Gorica 19, Jesenice 18.

V Celju bo pod drobnogledom tudi letos najučinkovitejši igralec Svit Sešlar. In edini s trojčkom golov na eni tekmi.

Paradoks 1. SNL v tej sezoni je, da je druga najučinkovitejša v 35 letih s povprečjem 3,09 gola na tekmo. Le v sezoni 1999/00 so bili strelci za malenkost učinkovitejši, v povprečju so zadevali 3,1 gola na tekmo.

Celje       32       22       5       5       80:30       71

Koper       33       19       7       7       69:42       64

Bravo       33       18       5       10       60:50       59

Maribor       32       14       8       10       53:38       50

Olimpija       32       15       7       10       47:37       49

Radomlje       32       12       6       14       46:95       42

Aluminij       32       10       5       17       42:58       35

Mura       32       7       7       18       31:51       25

Primorje       32       6       3       23       31:70       21

Domžale       18       3       3       12       17:38       12

Več iz teme

1. SNLCeljenogometNK BravoBravoKoperaluminij
ZADNJE NOVICE
12:36
Novice  |  Slovenija
NOVA VLADNA KOALICIJA

Zoran Stevanović: »Janšo bomo podprli za mandatarja«

Stranka Resni.ca napoveduje podporo kandidatu z največ možnostmi za 46 glasov.
16. 5. 2026 | 12:36
11:59
Novice  |  Svet
GEOPOLITIČNE NAPETOSTI

Tajvan odgovoril Trumpu: »Smo neodvisna demokratična država«

Po srečanju Trumpa in Xija Jinpinga se je Tajvansko zunanje ministrstvo odzvalo na opozorila glede neodvisnosti.
16. 5. 2026 | 11:59
11:55
Novice  |  Slovenija
BENCINSKE ČRPALKE

Nove cene goriv: bencin v torek po napovedih dražji, dizel cenejši

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek gibale v različnih smereh.
16. 5. 2026 | 11:55
11:52
Novice  |  Svet
NEVERJETEN VZPON

Kitajski Elon Musk prodira v Evropo: »V petih letih bom najbogatejši na svetu«

Tehnološko podjetje, ki je zraslo iz akademskega okolja, danes s svojimi izdelki vstopa v neposreden boj z vodilnimi svetovnimi proizvajalci.
Kaja Grozina16. 5. 2026 | 11:52
11:30
Novice  |  Svet
PEDOFILIJA

Upokojeni 66-letni profesor športne vzgoje 14-letnici pošiljal spolne ponudbe (VIDEO)

Francoz se je pogovarjal z AI »deklico« pred tisoči ljudi in nato sam odšel na policijo.
16. 5. 2026 | 11:30
11:08
Šport  |  Tekme
NOGOMET

V 35. krogu 1. SNL v Celju podelitev pokala za prvaka: kdo bo najslabši najboljši strelec?

Zlati čevelj je še vedno v rokah Franka Kovačevića
Gorazd Nejedly16. 5. 2026 | 11:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki