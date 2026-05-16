V 35. krogu 1. SNL v Celju podelitev pokala za prvaka: kdo bo najslabši najboljši strelec?

Ligaška nogometna bitka je že končana, prvak je Celje, v evropske kvalifikacije so se uvrstili Koper, Bravo in Aluminij, Mura si je zagotovil obstanek. V predzadnjem, 35. krogu 1. SNL bo v derbiju brez pravega tekmovalnega naboja prvega ter drugega veselo v Celju, kjer bo svečana podelitev šampionskega pokala. Edina tekmovalna neznanka je le še, ali bo Primorje v dodatnih kvalifikacijah proti drugouvrščenemu drugoligašu obdržalo prvoligaški status?

Naziv najboljšega strelca je vselej prestižen, toda osvajalec slovenskega »zlatega čevlja« bo imel neprijetno posebnost. Dosegel bo, če kdo od kandidatov resnično ne bo izbruhnil, najmanj golov v Evropi, s čimer se ne bo hvaliti. Na vrhu je dvojec Franko Kovačević, Benjamin Tetteh. Prvi je vse gole v celjskem dresu zabil jeseni, ko si je prislužil tudi transfer v Ferencvaros, drugi je spomladi za vijolične dosegel le en gol.

Najboljši strelci FOTO: Zx

Toda v zadnjih 180 minut bo šlo kar nekaj napadalcev z upanjem o naslovu najboljšega strelca. Med njimi ne bo najboljšega Olimpijinega strelca Admirja Bristrića, ki je za Bravo dosegel 10 golov. V 35. krogu je Bravo prost, v zadnjem dejanju sezone v mestnem derbiju ne bo igral, ker je kaznovan. Med peterico z 10 goli je tudi največji mojster med prvoligaškimi igralci Josip Iličić. Toda tudi 38-letni veteran ima le še eno tekmo, današnjo v Celju. Koper bo v zadnjem krogu prost.

Odlično izhodišče ima celjski Rus Nikita Josifov, ki lahko v zadnjem krogu v Ajdovščini zaokroži še eno lepo sezono. Brez pritiska sta tudi Aluminijev strelec Behar Feta in radomeljsko odkritje sezone Jaša Martinčič. Še štirje kandidati z devetimi goli upajo, Koprčana Leo Rimac in Andraž Ruedel ter Kidričan Emir Saitoski ter Šiškar Venuste Ghislain Baboula.

2. SNL: derbi za 1. SNL Bo v nedeljo konec neznank o prvaku 2. SNL in novem prvoligašu? Vodilni Nafti v 29. krogu v Grosuplju zadostuje že točka, ta bi bila dovolj za dodatne kvalifikacije za 1. SNL tudi za gostitelja Brinje. Pari so: Gorica – Ilirija, Krka – Jesenice, Rudar – Jadran (vsi včeraj); sobota: Dravinja – Krško (16), Beltinci Klima Tratnjek – Bilje (17), Triglav – Kety Emmi & Impol Bistrica (19); nedelja: Slovan – Tabor (17), Brinje – Nafta (19.30); vrstni red: Nafta 74, Brinje 69, Triglav 63 ... Gorica 19, Jesenice 18.

V Celju bo pod drobnogledom tudi letos najučinkovitejši igralec Svit Sešlar. In edini s trojčkom golov na eni tekmi.

Paradoks 1. SNL v tej sezoni je, da je druga najučinkovitejša v 35 letih s povprečjem 3,09 gola na tekmo. Le v sezoni 1999/00 so bili strelci za malenkost učinkovitejši, v povprečju so zadevali 3,1 gola na tekmo.