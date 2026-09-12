V Celju še ne smejo misliti na Leverkusen

Po pisanem tednu s tremi igralnimi dnevi zapored v prestižni ligi prvakov se nogometna pozornost vrača k domačim zgodbam. Na vrsti je namreč 9. kolo v slovenski nogometni ligi, sinoči sta ga v Grosupljem odprla domače Brinje in Nafta. Prihajajoči sobotno-nedeljski spored pa prinaša veliko vprašanj in ugank: živahno bo tako v Sežani, kjer začasno domujejo nogometaši Kopra, kot v Stožicah. Vodilni Maribor bo poskusil ohraniti niz v tej sezoni brez poraza na nedeljskem večernem gostovanju v Domžalah.

Igor Barišić in Adam Delius, najbolj izpostavljena Olimpijina funkcionarja, nimata mirnega spanca ob razburkanem dogajanju pri ljubljanskem klubu. FOTO: Marko Pigac

Koper – Olimpija (David Šmajc): Nekoč je bil to veliki derbi. Na Obali je završalo, med ljubljanskimi navijači je bila pot v Koper ena bolj priljubljenih, zlasti v tem poletnem in zgodnjem jesenskem obdobju, saj je skok v morje ponujal še več od ogleda nogometne tekme. In danes? Obala resda ni daleč, toda današnja tekma (tako kot tudi naslednja domača koprskih nogometašev z Nafto) bo na štadionu v Sežani. Na Krasu so zdaj začasno gostitelji rumeno-modri, na njihovi Bonifiki je pač napočil čas temeljite prenove travnate površine. Kopru na lestvici sicer bolje kaže, zmaji pa po popolnem internem kaosu prvih dni sezone poskušajo urediti in umiriti svoj vsakdan ter prodirati k vrhu. Pozor: Koper je v prejšnji sezoni doma obakrat ugnal Olimpijo.

Bravo – Celje (Žan Jazbec): Glede na sposobnosti posameznikov in igriv ter ustvarjalen značaj moštev bi bila to lahko nogometna lepotica 9. kola domačega prvenstva. Bravo se je nemalokrat pokazal v učinkoviti podobi premagovanja favoritov in moštev z višjimi proračuni, kar pa to Celje ponazarja bolj od kogarkoli v slovenskem športnem prostoru. Z novima napadalcema, povratnikom Milanom Tučićem in Matejem Malenškom, naj bi bila poslej zasedba iz Spodnje Šiške bolj učinkovita. Celjski strateg Vitor Campelos pa je pred zahtevno nalogo: igralcem usmeriti pozornost k pomembnosti lova za domačimi točkami, saj ima že marsikdo ob Savinji, vključno s prebujenimi privrženci, v glavi veliko sredino gostovanje v Leverkusnu, prvič v klubski zgodovini za točke evropske lige.

Mura – Aluminij (Mateo Tozan): Ni skrivnosti, da so se v Pomurju veselili nove sezone, že avgustovska tekma z Radomljami je na delovni ponedeljek privabila 2500 navzočih v Fazanerijo. A tisti poraz (1:3) je le napovedal nadaljevanje težav in Mura navzlic napovedovani vrnitvi k domačim koreninam s trenerjem Mitjo Mörcem in tudi igralci iz lokalnega okolja nikakor ni mogla ujeti tiste nekdanje prepoznavne energije. Remi pred enim tednom v Ljudskem vrtu z Mariborom je zdaj spet vrnil upanje med zveste privržence, kajpak bo ta zares ovrednoten le v primeru uspeha z Aluminijem. Zasedba iz Kidričevega, nazadnje slovenski pokalni zmagovalec, pa dela tiho in brez visoko letečih ciljev, a obenem pridno nabira točke. In vsaj ena, če ne kar vse tri, nikakor ni neuresničljiv scenarij v pričakovanju izziva v Murski Soboti.

Prva liga Telemach Maribor 8 4 4 0 14:6 16 Koper 8 4 3 1 8:5 15 Bravo 8 3 3 2 8:8 12 Celje 7 3 2 2 10:9 11 Olimpija 8 3 2 3 6:5 11 Nafta 1903 8 3 1 4 15:13 10 Aluminij 8 2 3 3 8:8 9 Brinje Gros. 8 2 2 4 11:15 8 Mura 8 2 2 4 9:15 8 Radomlje 7 1 2 4 8:13 5

Radomlje – Maribor (Rade Obrenović): Moštvo s severa Ljubljanske kotline, ki svoje domače prvenstvene tekme igra v domžalskem športnem parku, je zasidrano na dnu lestvice. Od tega tedna je močnejše za povratnika, 28-letnega Hrvata Mihaela Žaperja, zasedbo je okrepil tudi Nik Marinšek, nekoč Aluminijev adut, sicer z lepimi izkušnjami iz avstrijskega nogometnega prostora, kjer je igral za Ried ter celovško Austrio. Pa bo to dovolj za skalp vodilnih vijoličnih? To se sprašujejo zvesti privrženci Mlinarji, ki bodo imeli v nedeljskem večeru na drugi strani tribune Viole. V Maribor se vrača nogometna evforija, po kazni in zato nizu tekem brez gledalcev bo čez en teden Ljudski vrt končno spet odprl vrata za občinstvo, akcija »10.000 sedežev, 0 izgovorov« dviguje temperaturo in napoveduje polne tribune. A da bi bilo pričakovanje velike vrnitve zares na želeni ravni, bi igralci trenerja Darka Milaniča potrebovali jutri z Radomljami vse tri točke. In sodnik? Rade Obrenović se vrača v slovensko ligo, na četrtkov večer je delil pravico pred 75.000 gledalci v Münchnu, kjer je domači Bayern rešetal mrežo norveških gostov.