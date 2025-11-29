V Fazaneriji bitka na nož, gostuje Maribor

Prvi poraz z nekaj smole celjskih nogometašev v konferenčni ligi v Olomoucu proti Sigmi (1:2) ni vplival na njihov položaj na lestvici (3.). A je morda prižgal oranžno luč v taboru vodilnega moštva v 1. SNL in obudil upanje tekmecev. Nepredvidljivi in ambiciozni Koprčani bodo v zadnji tekmi kroga prvi, ki bodo preizkusili trdnost Celjanov. Uvodno dejanje kroga je bilo že včeraj v Kidričevem, prvo današnje v Murski Soboti pa že ponuja bitko »na nož«. V Fazaneriji bodo gostovali Mariborčani. Nogometaši Olimpije bodo gostili Radomljane, jutri bo še drugi dvoboj Ljubljanske kotline v Domžalah.

Murska Sobota: Mura – Maribor (sodnik Aleksandar Matković): Tradicionalna tekmeca sta v godlji, poraz je domala prepovedan. Gostitelji so na repu lestvice, Mariborčani izgubljajo »ritem« za Celjani, za vrat jim dihajo Koprčani. V poškodbah zvezdnikov je 1:1, Luka Bobičanec je domači »ranjenec«, Benjamin Tetteh pa gostujoči. Za vijolični trenerski štab je dodatna težava odsotnost Sheyija Oja. Zakaj? Ker se je trener Feđa Dudić prehitro odrekel Gregorju Sikošku in ostal brez levega bočnega branilca. Tudi točka bi bila za oboje slaba uteha, za vijolični strokovni štab pa jasno sporočilo, da bo treba manj govoriti in bolj spretno voditi.

Koper v odličnem obdobju

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (Bojan Mertik): Radomlje pred Olimpijo, tudi to je SNL. Derbi v Ljudskem vrtu je znova (ne prvič v sezoni) razkril, da Ljubljančani kljub vsemu premorejo dovolj kakovosti za vrh, manjkajo le podrobnosti. V igralcu ali dveh in v – redu. Trener Federico Bessone ga vzpostavlja, za okrepitve in lepšo prihodnost je zadolžen športni direktor Goran Boromisa. Naj bo pozoren: Radomljani imajo enega ali dva zanimiva slovenska fanta. Nekoč bi bilo noro, če bi napovedali zmago Radomljanov, zdaj bi bilo to le manjše presenečenje. Če sploh.

Domžale: Domžale – Bravo Big Ben (Alen Borošak): Za domžalskega trenerja Tončija Žlogarja, ki je sredi tedna dopolnil 48 let, bi bila zmaga najlepše darilo. A trenutek ni najboljši, Šiškarji so v ponedeljek od Radomljanov prejeli tako močno zaušnico, da je lahko trener Aleš Arnol »zaropotal«, čeprav to ni njegov način dela. V red bo moral spraviti predvsem Afričane.

Celje: Celje – Koper (Rade Obrenović): Sigma je Zoranu Zeljkoviću pokazala, kako izkoristiti celjsko utrujenost ob koncu še vedno imenitnega prvega dela sezone. Koper je v odličnem obdobju, a vseeno bodo Albert Riera in Celjani tisti, ki bodo na igrišču narekovali, v katero smer bo šel derbi. Po vsej verjetnosti bo minil brez prvega strelca Franka Kovačevića, ki ga je po 45 minutah na Češkem »zapekla« mišica. Glede na peklenski ritem Celjanov v naslednjih 19 dneh bo najbrž izpustil še četrtkov pokalni derbi z Olimpijo.

Celje 16 12 3 1 41:12 39 Maribor 16 8 4 4 31:20 28 Koper 16 8 3 5 30:23 27 Bravo 16 7 4 5 32:26 25 Olimpija 16 6 4 6 20:20 22 Radomlje 16 6 4 6 22:28 22 Aluminij 16 6 3 7 24:30 21 Mura 16 3 6 7 18:24 15 Primorje 16 4 2 10 18:32 14 Domžale 16 2 3 11 15:36 9