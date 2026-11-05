V Gradcu za prvaka Štajerske

Celjani tudi v 4. krogu evropske lige ostajajo na Štajerskem, toda gostujejo pri avstrijskih severnih sosedih v Gradcu pri Sturmu. Po dveh prepričljivih porazih proti Bayerju (0:2) in Omonii (0:3) je neodločen izid proti graškim prvenstvenim tekmecem Salzburžanom (2:2) vrnil tekmovalne apetite v tabor slovenskih prvakov: na nekdanjem stadionu Arnolda Schwarzeneggerja (zdaj stadion Graz-Liebenau ali Merkur Arena) drevi ob 21. uri bodo Celjani igrali praktično odločilno tekmo za morebitno napredovanje med 24 najboljših in dodatne kvalifikacije za preboj v osmino finala.

76,50 milijona evrov je vredno moštvo Sturma, 15,15 milijona evrov Celja. 5 naslovov avstrijskega prvaka je osvojil Sturm. 241 tekem je za Sturm v vseh tekmovanjih igral Darko Milanič.

Celjani si teoretično ne bodo zaprli vrat napredovanja niti ob porazu, praktično pa bi bila pot do desetih točk, kar naj bi bila spodnja meja za 24. mesto in napredovanje, posuta z žeblji, ne le s trni. Do konca ligaškega dela Celjane čakata še zadnji letošnji tekmi, najprej 29. t. m. v Budimpešti proti Ferencvarosu, potem pa še 10. decembra na domačem stadionu proti izrazitemu favoritu Olympiakosu. Nato 21. januarja gostujejo v Armeniji pri Araratu, za konec pa 28. januarja gostijo še nizozemski NEC Nijmegen.

Armandas Kučys je ujel strelsko formo. FOTO: Voranc Vogel

Sturm je v rahli krizi

Tekma proti Salzburgu je bila prelomnica, Celjani od takrat niso več izgubili in proti nižjeligašu Korotanu v pokalnem tekmovanju, predvsem pa v prvenstvu proti Olimpiji in še posebej Nafti pokazali šampionske obrise igre, ki navdaja z optimizmom.

Sturm dvakrat premagal Muro Sturm ne bo prvič igral proti slovenskemu tekmecu v evropskih pokalih. V sezoni 2021/2022 se je v kvalifikacijah za evropsko ligo dvakrat pomeril z Muro, ki je bila takrat slovenski prvak. V Murski Soboti je zmagal s 3:1, v Gradcu z 2:0.

»Pokazali smo značaj in kakovost. Nismo se vdali, ampak smo se vrnili iz izgubljenega položaja. Psihološko nas je to zagotovo dvignilo, ampak pomembnejše je, da na naslednji tekmi naredimo manj napak. Čaka nas tekma proti moštvu, ki igra zelo neposredno, proti njim se je težko vračati v igro po zaostanku,« je trener Celja Zoran Zeljković povlekel vzporednice z zadnjo tekmo v EL in drevišnjo, ki za Celjane prihaja v morda najbolj idealnem trenutku. Sturm je po velikem skalpu Marseilla (pred dvema tednoma je francoskega velikana premagal z 1:0) nanizal tri tekme brez zmage: prvenstveni proti Riedu (doma) in v Volšperku proti WAC je igral nedoločeno, v pokalnem tekmovanju pa celo izpadel. A hkrati se velja držati pregovora »kdor visoko leta, nizko pade«.

Celjani v Gradcu lahko igrajo sproščeno, redkokateri navdušenci bi jim zamerili, če bi bili poraženci s pokončno in pogumno igro, ob zmagi bi bili navdušeni vsi, ne glede na lepoto v igri. Toda ta je njihov zaščitni znak, prepoznali so jo tudi v Evropi, ustreza pa profilu igralcev, ki jih ima Zeljkovića na pretek. Med njimi tudi prebujenega Svita Sešlarja, kljub slabšim predstavam statistično še vedno najboljšega Celjana s petimi goli in sedmimi asistencami.

Kapetan Sturma Jon Gorenc Stanković je posvaril pred podcenjevanjem Celjanov. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters

»Zdaj še bolj uživamo v igri, ker tudi zabijamo in imamo boljše rezultate,« je povedal 24-letni plejmejker in razkril »klik« vzpona. »Ko vzamemo žogo, pred tekmečeva vrata prihajamo z več igralci, s tem pa prihaja tudi večje število golov,« je nakazal, kako do podviga v Gradcu, kjer so v preteklosti blesteli Darko Milanič, Klemen Lavrič, Robert Berić in Tomi Horvat.

Kramer prebudil Kučysa

Gostitelji, sicer avstrijski podprvaki, sezono prej pa prvaki, so prav tako nabrusili čevlje. Kapetan črno-belih in občasni slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković je potegnil zavoro in opozoril, da Celjanov nikakor ne velja podceniti.

»Znajo igrati,« je posvaril in Celjanom prav gotovo otežil nalogo. Ne pa tudi Zeljkoviću, ki ima sladke skrbi z izbiro enajsterice in rezervistov, pri čemer 46-letnega Ljubljančana na celjskem stolčku še najbolj veseli prebujenje – notranja konkurenca je obrodila sadove – »klasičnih« napadalcev Armandasa Kučysa in Blaža Kramerja.

Evropska liga 4. Ferencvaros 3 3 0 0 9:3 9 5. Oympiakos 3 3 0 0 4:1 9 19. Sturm 3 1 1 1 1:3 4 20. Nijmegen 3 1 1 1 5:8 4 24. Milan 3 1 0 2 4:5 3 29. Celje 3 0 1 2 2:7 1 36. Ararat 3 0 0 3 2:11 0

Celjani ne morejo biti prav zadovoljni z izbiro glavnega sodnika, Gruzinca Giorgija Kruašvilija, pri Sturmu sta vidna člana rojaka Gizo Mamageišvili in poškodovani Otar Kiteišvili.