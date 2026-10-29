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1. SNL

V Kopru brutalno, kako bo v Mariboru?

Koprčani po visoki zmagi (4:0) skočili na vrh lestvice 1. SNL
Mladi Tanej Handanović, sin legendarnega vratarja Maribora Jasmina Handanovića, je bil kolateralna žrtev neumnosti kapetana Ažbeta Juga. FOTO: Aleksander Golob

Mladi Tanej Handanović, sin legendarnega vratarja Maribora Jasmina Handanovića, je bil kolateralna žrtev neumnosti kapetana Ažbeta Juga. FOTO: Aleksander Golob

Koprčani so v velikem slogu zadali prvi poraz Mariborčanom. FOTO: Rok Veberič

Koprčani so v velikem slogu zadali prvi poraz Mariborčanom. FOTO: Rok Veberič

Mladi Mariborčan Niko Osterc se je prehitro veselil gola. FOTO: Rok Veberič

Mladi Mariborčan Niko Osterc se je prehitro veselil gola. FOTO: Rok Veberič

Zimzeleni Josip Iličić je svojemu nekdanjemu klubu pripravil učno uro. FOTO: Aleksander Golob

Zimzeleni Josip Iličić je svojemu nekdanjemu klubu pripravil učno uro. FOTO: Aleksander Golob

Navijači na Bonifiki so lahko uživali v odlični igri domačih nogometašev. FOTO: Rok Veberič

Navijači na Bonifiki so lahko uživali v odlični igri domačih nogometašev. FOTO: Rok Veberič

Kapetan Mariborčanov Ažbe Jug je soigralce pustil na cedilu. FOTO: Aleksander Golob

Kapetan Mariborčanov Ažbe Jug je soigralce pustil na cedilu. FOTO: Aleksander Golob

Mladi Tanej Handanović, sin legendarnega vratarja Maribora Jasmina Handanovića, je bil kolateralna žrtev neumnosti kapetana Ažbeta Juga. FOTO: Aleksander Golob
Koprčani so v velikem slogu zadali prvi poraz Mariborčanom. FOTO: Rok Veberič
Mladi Mariborčan Niko Osterc se je prehitro veselil gola. FOTO: Rok Veberič
Zimzeleni Josip Iličić je svojemu nekdanjemu klubu pripravil učno uro. FOTO: Aleksander Golob
Navijači na Bonifiki so lahko uživali v odlični igri domačih nogometašev. FOTO: Rok Veberič
Kapetan Mariborčanov Ažbe Jug je soigralce pustil na cedilu. FOTO: Aleksander Golob
Gorazd Nejedly
 29. 10. 2026 | 05:35
5:18
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Kakšen večer na koprski Bonifiki, to je bilo kar preveč brutalno in hudo! Maribor je v prvem derbiju velike četverice 13. kroga 1. SNL za prvi prvenstveni poraz (0:4) doživel hud nokavt. Kakšne bodo posledice kalvarije pred sobotnim drugim velikim derbijem in nadaljevanjem sezone pod Kalvarijo?

Nekaj minut po zadnjem žvižgu solidnega sodnika Radeta Obrenovića je bila še v središču pozornosti velika neumnost kapetana Maribora Ažbeta Juga, po kateri je domača leteča konjenica z delavnimi konji dobesedno pomendrala štajersko s prefinjenimi lipicanci za skok na vrh lestvice. Toda misli in pogledi vijoličnega dvojca Zlatko Zahović-Darko Milanič so se hitro preusmerili k sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu.

Se bo ponovila zgodovina?

Zadnji poraz z 0:4 v 1. SNL so Mariborčani doživeli v Domžalah avgusta leta 2007. V tisti sezoni so Domžale postale prvak. Bo prvak zdaj Koper? To je bila tudi prva Zahovićeva sezona v vlogi športnega direktorja. Na nek način je tudi zdaj prva.

»Nimam se kaj pogovoriti z njim. Težko je to razumeti in opravičiti. Kar je naredil kapetan moštva s toliko izkušnjami, je nesmisel,« je Milanič hitro opravil s kapetanovo »sekundo teme«. Jug je, ko je ujel žogo in jo imel čvrsto v rokah, brez kakšne resnejše ogroženosti s komolcem v glavo udaril Isaaca Matondojo.

Balon je počil

Nerazumljena kapetanova poteza je v nadaljevanju razkrila veliko več o Mariboru, kot se je doslej (javno) vedelo. In kar je zelo dobro vedel, a tega doslej na glas ni širil, športni direktor Zlatko Zahović. Tudi njegov odziv je bil zgovoren. Tekmo je v prvem polčasu mirno spremljal v družbi domačega predsednika Anteja Guberca, po Jugovem nokavtu ga ni bilo več.

Mladi Mariborčan Niko Osterc se je prehitro veselil gola. FOTO: Rok Veberič
Mladi Mariborčan Niko Osterc se je prehitro veselil gola. FOTO: Rok Veberič

Do nesrečne prvenstvene 13. tekme ni bilo potrebe za odkrivanje slabih stvari ali nekonkurenčnosti vidno limitiranega moštva, ki ga je doslej »nad vodo« držala zgolj »pragmatična taktična kultura«. Vijolični so namreč realno imeli šest ali sedem točk preveč, a z igro kljub vsemu niso bili prepričljivi. Le vprašanje trenutka je bilo, kdaj bo »balon počil«, oziroma kdaj se bodo Mariborčani soočili s svojo ranljivostjo in omejenostjo.

Danes še Brinje in Bravo

 

Izida in pari: Koper – Maribor 4:0 (1800, Josip Iličić 45., 11-m, Brown Irabor 55., Fran Tomek 67., Bassirou Ndiaye 89., rdeča kartona: Filip Bačkulja 76., Koper; Ažbe Jug 45., Maribor), Kalcer Radomlje – Mura 1:1 (500, Nik Marinšek 50.; Aleksandar Zeljković 8.; rdeči karton: Luka Bobičanec 68., Mura), Nafta – Aluminij, Olimpija – Celje večerni tekmi; danes: Brinje Grosuplje – Bravo (17.30).

»Dobra stvar je, da veliki derbi prihaja v pravem trenutku. Dovolj časa imamo, da pokažemo, da je bil koprski polom le trenutek slabosti,« je Milanič dajal vtis, da ima vse pod nadzorom. Kot trener s šampionskimi izkušnjami in z »gradnjo« šampionskega moštva mu niti na kraj pameti ni prišlo, da bi udrihal po svojih fantih in na glas širil informacije o tem, kje so najbolj ranljivi, in zakaj.

Koprčani imajo šampionsko moč

Deloma je imel 59-letni Izolan prav, rezultatski in igralni pogrom je prišel do izraza po kapetanovi izključitvi, čeprav so Koprčani, še posebej tekaško naviti koprski »Afričani« pod taktirko zimzelenega velemojstra Josipa Ilićića, že prej le stopnjevali ritem igre in premoč. Z izjemo rahlo zmedenih prvih 20 minut, ko so srečno ušli zaostanku po golu Nika Osterca, toda s pomočjo igre z roko.

Koprčani so v velikem slogu zadali prvi poraz Mariborčanom. FOTO: Rok Veberič
Koprčani so v velikem slogu zadali prvi poraz Mariborčanom. FOTO: Rok Veberič
Navijači na Bonifiki so lahko uživali v odlični igri domačih nogometašev. FOTO: Rok Veberič
Navijači na Bonifiki so lahko uživali v odlični igri domačih nogometašev. FOTO: Rok Veberič
Kapetan Mariborčanov Ažbe Jug je soigralce pustil na cedilu. FOTO: Aleksander Golob
Kapetan Mariborčanov Ažbe Jug je soigralce pustil na cedilu. FOTO: Aleksander Golob

Razlike so bile vidne v agresivnosti, hitrosti, energiji in tudi znanju. Dostojanstveno je užival tudi domači trener Milan Anđelković. »Lepo je zmagati, še lepše proti takšnemu tekmecu, toda igralci so najbolj zaslužni za uspeh,« se ni ujel v zanko evforije 45-letni Ljubljančan, dobro vedoč, da so Koprčani še pet dni prej v Sežani veliko prehitro končali pokalno pot.

Prva liga Telemach

Koper       13       7       4       2       23:11       25

Maribor       13       6       6       1       21:13       24

Bravo       12       5       4       3       14:13       19

Olimpija       12       5       3       4       14:11       18

Nafta       12       5       2       5       18:16       17

Celje       11       4       4       3       12:11       16

Aluminij       12       3       4       5       16:13       13

Mura       13       2       6       5       14:25       12

Grosuplje       12       3       2       7       15:25       11

Radomlje       12       1       5       6       13:221       8

In da, Koprčani imajo moštvo za naslov prvaka, četudi z »lepotno« napako. Tekmo so začeli s tremi slovenskimi fanti, Luko Bašom, v minuli sezoni Mariborčanom Davidom Pejičićem in Iličićem, končali pa le z rezervistom Luko Gučkom in iz tekme v tekmo vratarjem za velike stvari, 24-letnim Trboveljčanom Bašom.

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