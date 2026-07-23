V kvalifikacijah za konferenčno ligo Bravo, Aluminij in Koper: Šiškarji uspavajo in udarijo

Razmerja sil v glavnem mestu so že lep čas slikovita in sporočilna, nogometni vladar je Bravo, Olimpija pa opotekajoči velikan, ki bo v svojih Stožicah nocoj (20.45) lahko z zavistjo spremljala mestnega tekmeca v evropski tekmi. Šiškarji bodo gostili Škendijo iz Tetova.

Slovenski večer v kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta dopolnila še Aluminij in Koper. Kidričani bodo v Ljudskem vrtu gostili (20.00) albansko Tirano, Koprčani bodo gostovali (20.45) na Ferskih otokih pri Runaviku. Slovenski podprvaki so že pri potovanju naleteli na težave in s tržaškega letališča odpotovali z večurno zamudo.

Odličen start Brava je dvignil pričakovanja, toda makedonski tekmec – ali po Egnatii in Tirani še tretji albanski za slovenske klube v Evropi v tej sezoni – je rahel favorit. Če ne zaradi drugega, kot so neprimerljivo večje evropske izkušnje in vrednost moštev (4,16 milijona evrov: 6,90 milijona evrov), pa zaradi tega, ker bo povratno tekmo gostitelj.

Ponižnost in skrita samozavest je velik adut Šiškarjev, z njo uspavajo tekmece, a nocoj pretkani, a vselej natančni trener Aleš Arnol nanj ne bo mogel računati. Pri Škendiji so že seznanjeni s čim se lahko soočijo. Povrhu imajo še eno neprijetno izkušnjo iz leta 2021, ko so v Murski Soboti doživeli hud poraz in v kvalifikacijah za ligo prvakov izgubili z 0:5.

»Škendija je vajena evropskih tekem in v prvih krogih igra rutinirano. Zavedamo se, da moramo biti v primerjavi s tekmo proti Olimpiji še boljši. V napadu bomo morali izkoristiti prostor in čas, ki nam ga bodo tekmeci ponudili, predvsem pa moramo ter biti še bolj konkretni,« je 41-letni Škofjeločan na trenerskem stolčku priznal, da je pred prvim sodnikovim žvižgom – glavni sodnik bo Finec Joni Hyytiä – vlogo favoritov prepustil petkratnim makedonskim prvakom.