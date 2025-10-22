V ligi prvakov derbi Real Madrida in Juventusa

Težko bi našli bolj tradicionalen derbi, kot ga bosta nocoj v tretjem kolu lige prvakov odigrala Real Madrid in Juventus. Najbolj uspešna kluba v Španiji in Italiji se bosta v evropskih tekmovanjih srečala že dvaindvajsetič. Samo Real Madrid in Bayern sta odigrala več tekem, 28. Zanimivo, dvakratni evropski prvak iz Torina ima boljši medsebojni izkupiček kot 15-kratni šampion iz Madrida. Toda sedanjost je na strani kraljevskega kluba, ki mu pripada vloga izrazitega favorita.

Edini slovenski nogometaš Jan Oblak je tekmo proti Arsenalu odigral sinoči, a tudi ta večer ne bo minil brez slovenskega pridiha, pravico na derbiju bo delil Slavko Vinčić s svojo ekipo. Real Madrid na stadionu Santiago Bernabeu le redko izgublja točke, dobil je 12 od zadnjih 13 domačih tekem, zadnji se je zmage veselil Juventusov italijanski tekmec Milan pred dvema letoma. Domači trener Xabi Alonso, ki je ligo prvakov osvojil kot igralec z Liverpoolom leta 2005 in Real Madridom leta 2014, kot trener še čaka prvo evropsko lovoriko, potem ko je v prejšnji sezoni z Leverkusnom izgubil v finalu proti Atalanti. Španec je dobro začel novo zgodbo, Los Blancos so vodilni v la ligi in so dobili obe tekmi v ligi prvakov, z 2:1 proti Marseillu in s 5:0 pri Kairatu. Za Real bo to generalka za nedeljski domači clasico z Barcelono, zato si nikakor ne želi spodrsljaja.

Tako kot Alonso je tudi Juventus z novim s trenerjem Igorjem Tudorjem začel spodbudno, nato pa začel popuščati. V serie A je po porazu v Comu (0:2) padel na 7. mesto, v ligi prvakov pa je eno od treh moštev, ki so vpisali dva neodločena izida. Belo-črni so že šest tekem brez zmage, kar ni dobra popotnica za eno najtežjih gostovanj, Tudorju pa se že maje stolček.

Ni treba dvakrat ugibati, kdo bo največja nevarnost za italijanska vrata, Kylian Mbappe je že lani pod Carlom Ancelottijem pogosto tresel mreže (44 golov v vseh tekmovanjih), toda ostal brez trofeje, francoski zvezdnik je v novo sezono krenil še odločnejši, na 11 tekmah je zabil 15 zadetkov, v LP pet na dveh tekmah. Bil je tudi mož odločitve v nedeljo v Getafeju, kjer je zadel v 80. minuti za 1:0.

Spomin na epski četrtfinale

Kot zapisano, Juventus je uspešnejši na medsebojnih tekmah (10 zmag, 9 porazov, 2 remija), toda oba finala, v letih 1998 in 2017, so daljšo izvlekli Španci. Nazadnje sta se v ligi prvakov srečala leta 2018 v epskem četrtfinalu, ko je Real zmagal s 3:0 v Torinu, na povratni tekmi pa je po 0:3 šele zadetek Cristiana Ronalda odločil zmagovalca. Kasneje je Portugalec zamenjal kluba, po njegovem slovesu pa je šla Juventusova krivulja navzdol, na scudetto čaka od leta 2020, v prejšnji sezoni lige prvakov je zasedel šele 20. mesto in potem že na prvi stopnički izpadel s PSV. Lahko presenečenje v španski prestolnici staro damo vrne na pota stare slave?