V Ljudskem vrtu vijolični za odprto pot do naslova

Po zaušnici v evropski ligi in visokem porazu proti Omonii z 0:3 slovenske nogometne prvake čakata dve uri prvenstvene resnice. Nedeljski štajerski derbi 12. kroga 1. SNL bo odgovoril na naslednje ključno vprašanje: ali se bodo Celjani lahko že poslovili od obrambe naslove in se lotili popolne prenove, ali pa se bo bitka za naslov šele razplamtela? Po včerajšnjem uvodnem dejanju kroga Aluminija in Olimpije v Kidričevem bosta danes prvi tekmi v Grosuplju, kjer bo gostitelj Bravo, in v Fazaneriji, kjer bo prekmurski derbi. Nedeljska tekma bo v Sežani.

Grosuplje: Bravo – Kalcer Radomlje (sodnik Mihael Antič): Šiškarji bodo prizorišča domačih tekem dopolnili še z Grosupljem. Razlog je »gradbeno-sanacijski«, v Spodnji Šiški se gradi športni center, v Stožicah pa obnavlja travnata površina. Na »fronti« je Bravu nespreten poraz v Lendavi vzel priložnost, da bi danes naskakoval vrh lestvice za vsaj za 24 ur. A hkrati je spomnil na glavno premiso, ki zaznamuje Šiškarje: da je včasih treba tekmece spraviti na kolena tudi na drugačen igralni način. Tranzicijski perfekciji pod taktirko trenerja Aleša Arnola ni mogoče oporekati, a bitke za lovorike zahtevajo še več igre z žogo v nogah. A ne le za statistiko. Pa še, Radomljani ne bodo lahek zalogaj.

Murska Sobota: Mura – Nafta (Mateo Tozan): V Fazaneriji po točki proti Olimpiji in s pridihom »strica iz Amerike« ne skrivajo navdušenja. A pozor, Olimpija je v prvem dvoboju celo izgubila, sledila pa je trda prizemljitev v prekmurskem derbiju. V misiji za oddolžitev za ponižanje je treba biti tudi previden, evrogoli, kakršne so zabijali v Stožicah, ne bodo padali iz tekme v tekmo. Igra je tista, ki bo nagrajevala trenerja Mitjo Möreca, in za zdaj so po špansko oblikovani Lendavčani še korak ali dva v prednosti. Z nekdanjim ljubljencem domačih navijačev Amadejem Marošem in njegovim strelskim zasledovalcem Josipom Ivanom Zorico pa tudi z »ubijalskim« instinktom. Kakor koli že, v polni Fazaneriji se obeta spektakularna tekma.

1. SNL Maribor 11 6 5 0 21:9 23 Koper 11 5 4 2 14:11 19 Bravo 11 5 3 3 12:11 18 Nafta 11 5 1 5 18:16 16 Olimpija 11 4 3 4 13:11 15 Celje 10 4 3 3 12:11 15 Aluminij 11 3 4 4 16:12 13 Grosuplje 11 3 2 6 15:20 11 Mura 11 2 4 5 13:24 10 Radomlje 10 1 3 6 12:21 6

Sežana: Koper – Brinje Grosuplje (David Šmajc): Tudi Koprčani odštevajo dneve do vrnitve na Bonifiko, kjer »trava še ne raste«. V Sežani imajo »score« 1:1, poraz in zmaga. Dve izgubljeni točki v Radomljah so Koprčani težko preboleli, spodrsljaj proti Grosupeljčanom bodo že težje. Gostje jim ne ustrezajo, ker so tekaško nepopustljivi tekmeci. Voljo jim lahko vzameš le z učinkovitostjo. Ta pa ni najboljša (v povprečju zabijajo komaj 1,2 gola na tekmo) za moštvo, ki meri na vrh.

Zlatko Zahović dobro ve, kako blizu je vrnitev Maribora na slovenski vrh. FOTO: Blaž Samec

Da bo sredi oktobra morda najpomembnejša tekma sezone, ni predvidel niti glavni vijolični selektor. A zdaj ve, vijolični lahko Celjanom zadajo »smrtni udarec«. Pomenil bi le eno, Mariborčani bi imeli odprto pot do naslova prvaka, ker je več kot očitno, da drugi tekmeci nimajo »Zahovića«. In tudi trenerja, ki res ni ustvarjalec igralnih presežkov ali igralcev, a je discipliniran in izkušen izvajalec strategije, ki sta si jo zamislila z Zahovićem in je bila že v minulem desetletju rezultatsko uspešna. Igralnih z dodatkom sodobnih presežkov ne bo imela – so vijolični v tej sezoni že imeli tekmo, ki bi na noge dvignila navijače? Komu mar, Mariborčane zanima le izplen z najvišjo vrednostjo. Celjani s »sanjskim moštvom« za slovenske razmere so v krizi vodenja in plačujejo previsok davek za zgodnje poletne selekcijske zablode. Hude kritike so tudi posledica uspešnosti, ki se kažejo tudi v hitrem pobegu navijačev, ko ne gre vse po načrtih. Ali si v Celju zaslužijo vlagatelje, kot so rusko-ukrajinski? Trenerše ni našel ideala med igro in sposobnostjo posameznikov, jasno je le, da ne more posnematibrez sprinterjev za globino.

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