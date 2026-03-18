V Londonu brez Oblaka, izpustil bo najbrž še nedeljski derbi

Po prvem delu angleške nogometne misije nemogoče v povratnih tekmah osmine finala lige prvakov bo drevi nič manj vznemirljivi drugi del. V izgubljenem položaju se zdi Tottenham, ki mora Janu Oblaku in Atleticu Madridu nasuti vsaj tri gole. Liverpool bo proti Galatasarayu lovil zadetek zaostanka, medtem ko je drugi neporaženi angleški klub iz prvih tekem Newcastle celo v najzahtevnejšem položaju: gostoval bo na stadionu Camp Nou v Barceloni. Bayern čaka »tekma za trening« proti Atalanti, ki bo zaokrožila italijansko črno sezono v najmočnejšem klubskem tekmovanju, potem ko so ji Bavarci že v Bergamu nasuli pol ducata golov.

Foto: ZX/IGD

Zakaj v taboru Tottenhama upanje umira zadnje? V prvem madridskem dvoboju je Oblak pri izidu 3:0 z bravurozno obrambo preprečil znižanje zaostanka na 1:3, v nasprotnem napadu pa so rdeče-beli zabili četrti gol. Delnice londonskega kluba so padle na najnižjo točko, potem ko je imel trenersmolo tudi z izbiro prvega vratarja – mladega Čeha. Le nekaj dni pozneje je Tottenham v domačem prvenstvu v zadnji minuti na Anfieldu pri angleškem prvaku Liverpoolu osvojil sploh prvo točko pod vodstvom hrvaškega stratega. In pokazala se je luč na koncu predora. Še bolj je zasvetila, ko je trener Atleticav London pripeljal 23 mož in med njimi ni enega od ključnih, poškodovanega slovenskega asa Oblaka. Janova odsotnost je hendikep za Argentinčevo ekipo, ki ga v nedeljo čaka še veliki madridski derbi z Realom. Vse kaže, da ga bo 33-letni Škofjeločan izpustil.

Tottenham res ne sodi v najožji angleški vrh, a ima dovolj denarja, izkušenj in močno navijaško podporo. Tudi zasedba ni »drugoligaška«, če so na voljo vsi igralci, a niso. Na seznamu manjkajočih je kar ducat igralcev, zato je tudi londonsko moštvo v rezultatski krizi, ki jo je prvi plačal trener Thomas Frank. Ni mu pomagalo, da je v ligi prvakov zaključil skupinski del na 4. mestu z le enim porazom. Edini zmagi v letu 2026 je Tottenham dosegel prav v LP.

Barcelona v novo poglavje

»Nihče nas ne more ustaviti,« je po zmagoslavju na klubskih predsedniških volitvah v svojem priljubljenem klubskem zabavišču Luz de Gas podpornike in sodelavce nagovoril novi-stari predsednik Barcelone Joan Laporta. Vzhičeno je napovedal novo obdobje – najuspešnejše. Na temeljih njegovega optimizma Katalonci že pogledujejo proti četrtfinalnemu tekmecu, Tottenhamu ali Atleticu. A najprej mora Barcelona opraviti z neugodnim Newcastlom. »Prva tekma je pokazala, da lahko pripravimo čudež. Ampak morali bomo biti v najboljši formi. Verjamemo vase,« je dal trener Newcastla Eddie Howe jasno vedeti tekmecem, da v Barcelono niso prišli z belo zastavo.

Na stadionu Camp Nou ne bo razočaranih nogometnih navdušencev, to bodo le navijači poraženega moštva. Barcelono je pod taktirko Hansija Flicka, ki ima trdno podporo v Laporti in navijačih zaradi spektakularne igre, lani v polfinalu presenetljivo ustavil Inter, v tej sezoni pa v domačem taboru merijo vsaj na finale. V ligaškem delu sta se tekmeca že pomerila v Barceloni. Z 2:1 je bila boljša domača zasedba, strelec obeh golov pa je bil Anglež Marcus Rashford.