  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LIGA PRVAKOV

V Londonu brez Oblaka, izpustil bo najbrž še nedeljski derbi

Drevi drugo dejanje povratnih tekem v ligi prvakov.
Pri Tottenhamu so se veselili, ko so izvedeli, da slovenski vratar pri Atleticu Jan Oblak ni dopotoval v London. FOTO: Susana Vera/Reuters
Gorazd Nejedly
 18. 3. 2026 | 10:45
3:35
A+A-

Po prvem delu angleške nogometne misije nemogoče v povratnih tekmah osmine finala lige prvakov bo drevi nič manj vznemirljivi drugi del. V izgubljenem položaju se zdi Tottenham, ki mora Janu Oblaku in Atleticu Madridu nasuti vsaj tri gole. Liverpool bo proti Galatasarayu lovil zadetek zaostanka, medtem ko je drugi neporaženi angleški klub iz prvih tekem Newcastle celo v najzahtevnejšem položaju: gostoval bo na stadionu Camp Nou v Barceloni. Bayern čaka »tekma za trening« proti Atalanti, ki bo zaokrožila italijansko črno sezono v najmočnejšem klubskem tekmovanju, potem ko so ji Bavarci že v Bergamu nasuli pol ducata golov.

Zakaj v taboru Tottenhama upanje umira zadnje? V prvem madridskem dvoboju je Oblak pri izidu 3:0 z bravurozno obrambo preprečil znižanje zaostanka na 1:3, v nasprotnem napadu pa so rdeče-beli zabili četrti gol. Delnice londonskega kluba so padle na najnižjo točko, potem ko je imel trener Igor Tudor smolo tudi z izbiro prvega vratarja – mladega Čeha Antonina Kinskyja. Le nekaj dni pozneje je Tottenham v domačem prvenstvu v zadnji minuti na Anfieldu pri angleškem prvaku Liverpoolu osvojil sploh prvo točko pod vodstvom hrvaškega stratega. In pokazala se je luč na koncu predora. Še bolj je zasvetila, ko je trener Atletica Diego Simeone v London pripeljal 23 mož in med njimi ni enega od ključnih, poškodovanega slovenskega asa Oblaka. Janova odsotnost je hendikep za Argentinčevo ekipo, ki ga v nedeljo čaka še veliki madridski derbi z Realom. Vse kaže, da ga bo 33-letni Škofjeločan izpustil.

Tottenham res ne sodi v najožji angleški vrh, a ima dovolj denarja, izkušenj in močno navijaško podporo. Tudi zasedba ni »drugoligaška«, če so na voljo vsi igralci, a niso. Na seznamu manjkajočih je kar ducat igralcev, zato je tudi londonsko moštvo v rezultatski krizi, ki jo je prvi plačal trener Thomas Frank. Ni mu pomagalo, da je v ligi prvakov zaključil skupinski del na 4. mestu z le enim porazom. Edini zmagi v letu 2026 je Tottenham dosegel prav v LP.

Barcelona v novo poglavje

»Nihče nas ne more ustaviti,« je po zmagoslavju na klubskih predsedniških volitvah v svojem priljubljenem klubskem zabavišču Luz de Gas podpornike in sodelavce nagovoril novi-stari predsednik Barcelone Joan Laporta. Vzhičeno je napovedal novo obdobje – najuspešnejše. Na temeljih njegovega optimizma Katalonci že pogledujejo proti četrtfinalnemu tekmecu, Tottenhamu ali Atleticu. A najprej mora Barcelona opraviti z neugodnim Newcastlom. »Prva tekma je pokazala, da lahko pripravimo čudež. Ampak morali bomo biti v najboljši formi. Verjamemo vase,« je dal trener Newcastla Eddie Howe jasno vedeti tekmecem, da v Barcelono niso prišli z belo zastavo.

Na stadionu Camp Nou ne bo razočaranih nogometnih navdušencev, to bodo le navijači poraženega moštva. Barcelono je pod taktirko Hansija Flicka, ki ima trdno podporo v Laporti in navijačih zaradi spektakularne igre, lani v polfinalu presenetljivo ustavil Inter, v tej sezoni pa v domačem taboru merijo vsaj na finale. V ligaškem delu sta se tekmeca že pomerila v Barceloni. Z 2:1 je bila boljša domača zasedba, strelec obeh golov pa je bil Anglež Marcus Rashford.

Več iz teme

nogometliga prvakovJan Oblaktekme
ZADNJE NOVICE
11:44
Novice  |  Slovenija
KMETIJSKA MEHANIZACIJA

Traktorji v Sloveniji so stari in tehnično zastareli

Kljub temu lahko še opravljajo kmetijska dela.
Tomaž Poje18. 3. 2026 | 11:44
11:44
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Napaka, ki jo dela večina: v staro hišo vgradijo toplotno črpalko – potem pa šok

Ali je toplotna črpalka primerna za starejšo hišo? Ključni so energijska učinkovitost stavbe, ogrevalni sistem in temperatura ogrevalne vode.
Bojan Žnidaršič18. 3. 2026 | 11:44
11:30
Novice  |  Slovenija
POSEG V TROŠARINE

V torek pričakujte močno dražje gorivo! Do 6 evrov več za polni tank

Znižanje trošarin bo deloma ublažilo rast cen naftnih derivatov.
18. 3. 2026 | 11:30
11:17
Novice  |  Slovenija
POMEMBNO SREČANJE

Matjaž Han: minister, ki razume in podpira šport

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in Matjaž Han sta podprla projekt Športnih iger mladih, ki je vstopil v tretjo sezono delovanja.
18. 3. 2026 | 11:17
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O KURJENJU MAŠČOB

Kako učinkovito kuriti maščobe: znanost o hujšanju brez mitov

Se sprašujete, kako hitro in učinkovito kuriti maščobe?
Miroslav Cvjetičanin18. 3. 2026 | 11:00
11:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZ NIZOZEMSKE

Na Obrežju ustavili slovenskega voznika, ki je tihotapil ukradenega Mercedesa (FOTO)

Na mejnem prehodu Obrežje so policisti danes ponoči zasegli Mercedes GLE, ki je bil novembra 2025 ukraden na Nizozemskem. Vozilo je prevažal 45-letni voznik iz Slovenije, zoper katerega bodo podali kazensko ovadbo.
18. 3. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Pogled iz vlaka razkriva prihodnost, o kateri bo kmalu govorila vsa Slovenija

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki