  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREMIER LEAGUE

V najbogatejši nogometni ligi na svetu Bijol in Šeško razdelila plen

V Angliji sta Leeds in Manchester United igrala 1:1. Barcelona preživela mestni derbi proti Espanyolu.
Benjamin Šeško v Leedsu ni dosegel gola. FOTO: Craig Brough/Reuters
Benjamin Šeško v Leedsu ni dosegel gola. FOTO: Craig Brough/Reuters
Peter Zalokar
 5. 1. 2026 | 09:36
3:20
A+A-

Dočakali smo prvi dvoboj med slovenskima reprezentantoma v najbogatejši nogometni ligi na svetu. Derbi med Leedsom in Manchester Unitedom v 20. kolu angleške premier league se je končal z 1:1, Jaka Bijol in Benjamin Šeško pa sta začela in končala ne preveč atraktivno tekmo na Elland Roadu. Po slabem prvem polčasu, v katerem je imel najlepšo priložnost domači zvezdnik Dominic Calvert-Lewin, ki je z glavo zadel le vratnico, sta oba zadetka padla v nadaljevanju. V 62. minuti je zaspano obrambo gostov kaznoval Američan Brendan Aaroson, ki je ušel Aydenu Heavenu in mimo vratarja poslal žogo v mrežo. A veselje domačih je trajalo le tri minute. Rdeči vragi so izvedli hitro akcijo, Šeško je podal žogo Joshui Zirkzeeju, ta jo je spravil do Matheusa Cunhe, ki je izid izenačil.

Šeško je bil aktiven, imel tudi nekaj priložnosti, vendar mu ni uspelo doseči tretjega gola v sezoni in prvega po 4. oktobru. Velik krivec za to je njegov reprezentančni tovariš Bijol, ki je eden najbolj zaslužnih, da je povratnik med elito Leeds neporažen že na sedmih tekmah zapored, kar mu je uspelo nazadnje leta 2001. Leeds je lahko na koncu bolj zadovoljen z razpletom, saj se vse bolj oddaljuje od cone izpada, medtem ko se Manchester Unitedu vse bolj izmikajo mesta, ki vodijo v ligo prvakov.

Arsenal medtem melje naprej in je preživel tudi zahtevno gostovanje v Bournemouthu. Trener Mikel Arteta je dejal, da je vztrajnost topničarjev, ki so se po zgodaj prejetem zadetku vrnili v igro in zmagali s 3:2, znak napredka njegove ekipe v prizadevanjih, da po 22 letih znova osvoji naslov prvaka. Redka napaka Gabriela Magalhãesa je Bournemouthu podarila zgodnje vodstvo, a se je brazilski osrednji branilec hitro oddolžil na drugi strani igrišča in izenačil. V drugem polčasu je Declan Rice z dvema zadetkoma potrdil tri točke. »Sami smo si še otežili delo, ker smo prejeli prvi zadetek, a všeč mi je značaj te ekipe,« je dejal Arteta. »Všeč mi je Gabrielov značaj. Način, kako je prebrodil to situacijo, je preprosto neverjeten. To veliko pove o tem, koliko smo napredovali. Ekipa je našla način, to je izjemno pomembna zmaga.«

2 gola je v Angliji dosegel Benjamin Šeško, enega Jaka Bijol.

Flick hvalil vratarja

Po dveh tednih so oživela igrišča tudi v Španiji, kjer je Jan Oblak pozno sinoči z Atleticom gostoval pri Real Sociedadu, vodilna Barcelona pa je v mestnem derbiju ohranila celo kožo proti Espanyolu. Pozna zadetka Danija Olma in Roberta Lewandowskega sta naredila razliko, trener Hansi Flick pa se je zahvaljeval vratarju Joanu Garcii, ki je proti nekdanjemu klubu pokazal izjemno predstavo. »Prvih 80 minut smo bili nadigrani. Zmage si nismo zaslužili, iskren bom, a na koncu je kakovost, ki smo jo prinesli na igrišče z menjavami, odločila tekmo. Najprej se moram zahvaliti Garcii, ker je branil neverjetno. Je eden najboljših vratarjev na svetu.«

Več iz teme

Jaka BijolBenjamin ŠeškonogometLeedsmanchaster United
ZADNJE NOVICE
10:15
Novice  |  Svet
SPLETNI LINČ PRVE DAME

Prihaja sodba obtoženim zaradi širjenja govoric, da se je Brigitte Macron rodila kot moški

Francosko pravosodje udarja nazaj. Konec je teorij zarote o prvi dami Francije.
5. 1. 2026 | 10:15
09:36
Šport  |  Tekme
PREMIER LEAGUE

V najbogatejši nogometni ligi na svetu Bijol in Šeško razdelila plen

V Angliji sta Leeds in Manchester United igrala 1:1. Barcelona preživela mestni derbi proti Espanyolu.
Peter Zalokar5. 1. 2026 | 09:36
09:25
Bulvar  |  Domači trači
V NOVEM LETU

Alenka Bratušek objavila fotografijo z vrha ob koči, usuli so se komentarji (FOTO)

Ministrica je objavila, kaj je počela na zadnji dan novoletnih počitnic pred prvim delovnim ponedeljkom v novem letu.
5. 1. 2026 | 09:25
09:18
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Prenavljate stanovanje? Ta nasvet arhitektov vas ne bo stal niti evra

Brezplačno arhitekturno svetovanje na deloindom.si: strokovni nasveti za opremo in prenovo doma, tlorisne rešitve ter ideje za funkcionalen in lepši prostor.
5. 1. 2026 | 09:18
09:09
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JE VEDETI

Kako ostati buden brez kofeina

To so naravni načini za več energije čez dan.
5. 1. 2026 | 09:09
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
40 SMRTNIH ŽRTEV V CRANS-MONTANI

FOTO: Stefan umrl v požaru v Švici, razglašen je za heroja: Vrnil se je v bar po goste

Mladi varnostnik iz Srbije, ki je posmrtno postal narodni heroj tako doma, kot tudi v Švici.
5. 1. 2026 | 09:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki