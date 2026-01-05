V najbogatejši nogometni ligi na svetu Bijol in Šeško razdelila plen

Dočakali smo prvi dvoboj med slovenskima reprezentantoma v najbogatejši nogometni ligi na svetu. Derbi med Leedsom in Manchester Unitedom v 20. kolu angleške premier league se je končal z 1:1, Jaka Bijol in Benjamin Šeško pa sta začela in končala ne preveč atraktivno tekmo na Elland Roadu. Po slabem prvem polčasu, v katerem je imel najlepšo priložnost domači zvezdnik Dominic Calvert-Lewin, ki je z glavo zadel le vratnico, sta oba zadetka padla v nadaljevanju. V 62. minuti je zaspano obrambo gostov kaznoval Američan Brendan Aaroson, ki je ušel Aydenu Heavenu in mimo vratarja poslal žogo v mrežo. A veselje domačih je trajalo le tri minute. Rdeči vragi so izvedli hitro akcijo, Šeško je podal žogo Joshui Zirkzeeju, ta jo je spravil do Matheusa Cunhe, ki je izid izenačil.

Šeško je bil aktiven, imel tudi nekaj priložnosti, vendar mu ni uspelo doseči tretjega gola v sezoni in prvega po 4. oktobru. Velik krivec za to je njegov reprezentančni tovariš Bijol, ki je eden najbolj zaslužnih, da je povratnik med elito Leeds neporažen že na sedmih tekmah zapored, kar mu je uspelo nazadnje leta 2001. Leeds je lahko na koncu bolj zadovoljen z razpletom, saj se vse bolj oddaljuje od cone izpada, medtem ko se Manchester Unitedu vse bolj izmikajo mesta, ki vodijo v ligo prvakov.

Arsenal medtem melje naprej in je preživel tudi zahtevno gostovanje v Bournemouthu. Trener Mikel Arteta je dejal, da je vztrajnost topničarjev, ki so se po zgodaj prejetem zadetku vrnili v igro in zmagali s 3:2, znak napredka njegove ekipe v prizadevanjih, da po 22 letih znova osvoji naslov prvaka. Redka napaka Gabriela Magalhãesa je Bournemouthu podarila zgodnje vodstvo, a se je brazilski osrednji branilec hitro oddolžil na drugi strani igrišča in izenačil. V drugem polčasu je Declan Rice z dvema zadetkoma potrdil tri točke. »Sami smo si še otežili delo, ker smo prejeli prvi zadetek, a všeč mi je značaj te ekipe,« je dejal Arteta. »Všeč mi je Gabrielov značaj. Način, kako je prebrodil to situacijo, je preprosto neverjeten. To veliko pove o tem, koliko smo napredovali. Ekipa je našla način, to je izjemno pomembna zmaga.«

2 gola je v Angliji dosegel Benjamin Šeško, enega Jaka Bijol.

Flick hvalil vratarja

Po dveh tednih so oživela igrišča tudi v Španiji, kjer je Jan Oblak pozno sinoči z Atleticom gostoval pri Real Sociedadu, vodilna Barcelona pa je v mestnem derbiju ohranila celo kožo proti Espanyolu. Pozna zadetka Danija Olma in Roberta Lewandowskega sta naredila razliko, trener Hansi Flick pa se je zahvaljeval vratarju Joanu Garcii, ki je proti nekdanjemu klubu pokazal izjemno predstavo. »Prvih 80 minut smo bili nadigrani. Zmage si nismo zaslužili, iskren bom, a na koncu je kakovost, ki smo jo prinesli na igrišče z menjavami, odločila tekmo. Najprej se moram zahvaliti Garcii, ker je branil neverjetno. Je eden najboljših vratarjev na svetu.«