V sedmi etapi Toura odločal sprint, Pogačar ostaja v rumenem

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Hegetmauja do Bordeauxa (175,1 km) je prepričljivo slavil v sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar je ostal vodilni v skupnem seštevku. Pogačar je s svojo ekipo UAE Team Emirates-XRG varno prečkal ciljno črto v času zmagovalca na 56. mestu, potem ko je dan prej v Pirenejih povsem dotolkel tekmece. V seštevku ima kar 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3:27 minute pa zaostaja njegov ekipni kolega in superpomočnik, Mehičan Isaac del Toro.

Danes so se Pogačar in ostali kandidati za visoko skupno uvrstitev umaknili ekipam z najboljšimi sprinterji na francoski pentlji. Ti so drugič dobili priložnost za sprint, največ moči pa je imel 33-letni Merlier. Prepričljivo je ugnal drugouvrščenega Norvežana Soerena Waerenskjolda (Uno-X Mobility) in tretjega Eritrejca Biniama Girmaya (NSN) ter vpisal 73. zmago v karieri in četrto v etapah dirke po Franciji.

Tadej Pogačar FOTO: Loic Venance Afp

Etapa je potekala po preverjenem receptu, zaradi pričakovanega sprinterskega zaključka pa kolesarji niso niti skušali vzpostaviti številčne skupine ubežnikov. Tako sta bila na čelu dirke le dva kolesarja, Francoz Baptiste Veistroffer in Čeh Jakub Otruba. Po vmesnem sprintu, kjer je potekal še boj za točke za zeleno majico, je glavnina potrebovala še nekaj časa, da se je resno lotila lova, ubežnika pa je ujela slabih 20 km pred ciljem. Kasneje je bilo še nekaj obupanih poskusov, a sprinterske ekipe niso dovolile presenečenja. Brez težav sta ciljno črto prečkala tudi preostala dva Slovenca na Touru, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Oba sta v današnji etapi delala za svoji ekipi Bahrain-Victoriousa oz. Red Bull-BORA-hansgrohe. Tudi v soboto bo na sporedu ravninska etapa od Perigueuxa do Bergeraca (180,4 km) z vsega dvema vzponoma četrte kategorije.