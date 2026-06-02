V Sloveniji bodo kmalu dobrodelni smučarski skoki

Ljubljanski Mostec bo med 4. in 6. junijem gostil Festival Mostec, katerega osrednji dogodek bo dobrodelni Flight Fest – edinstvena priložnost, da se v smučarskih skokih preizkusijo tudi popolni rekreativci. Dogodek temelji na preprosti ideji: smučarski skoki niso rezervirani le za profesionalce.

»Ljudje smučarske skoke pogosto doživljajo kot ekstremen šport, vendar to na manjših napravah nikakor ne drži. Z enim treningom lahko vsak rekreativni smučar doživi občutek skoka na varen način,« pojasnjuje pobudnik projekta Aleš Prestor. Flight Fest ni zgolj športno tekmovanje, temveč tudi dobrodelni dogodek. Veterani, člani in mladinci bodo s svojimi skoki zbirali sredstva za priprave mladih skakalcev do 15 let iz vse Slovenije. Cilj letošnje akcije je zbrati najmanj 5264 evrov. Tekmovanje bo potekalo na treh skakalnicah različnih velikosti, obiskovalci pa bodo poleg športnih podvigov deležni tudi obilice zabave. Petkov dobrodelni dogodek bo sklenila brezplačna veselica s skupino Raubarji. Festival Mostec pa bo ponudil še trail tek po Rožniku z ​Anžetom Zavrlom iz skupine Gadi ter tradicionalno 53. revijo smučarskih skokov, ki bo v soboto zaključila tridnevno športno-družabno dogajanje.