V »slovenski skupini« se je zakompliciralo: Islandija je presenetila Švedsko

Rokometaši Islandije so v drugem krogu skupine II evropskega prvenstva, v kateri je tudi Slovenija, pripravili veliko presenečenje. V Malmöju so s 35:27 premagali gostiteljico Švedsko in zapletli stanje na lestvici. Po zaslugi gol razlike so prišli na prvo mesto, imajo štiri točke, tako kot Švedska, Slovenija in Hrvaška.

Islandci - ti so v prvem krogu izgubili proti Hrvatom, so proti Švedom, ki so pred dvema dnevoma premagali Slovence, vodili celo tekmo, že v prvem polčasu za šest golov. A Švedi so polčas izgubili tudi proti Sloveniji, tako da so navijači v dvorani verjeli, da bodo še enkrat poskrbeli za preobrat. Ko so se v drugem delu dokaj hitro dvakrat približali le na gol zaostanka, je na to tudi kazalo, toda Islandci so spet zaigrali bolje in začeli večati prednost. Na koncu je ta znašala še dva gola več kot ob polčasu.

Viggo Kristjansson je bil z 11 goli najučinkovitejši igralec tekme, islandski vratar Viktor Gisli Hallgrimsson je zbral 12 obramb, štiri več kot oba švedska vratarja. Švedi razpoloženega strelca niso imeli, pet golov je dosegel Albin Lagergren.

Hrvati do zmage

Na drugi tekmi presenečenja ni bilo. Hrvati so imeli proti Švici nekaj težav le na začetku tekme, ko so Švicarji vodili za štiri gole. A slovenski južni sosedje so hitro postavili reči na svoje mesto, ob polčasu že vodili za dva gola, v drugem pa povedli za pet in tekmo mirno pripeljali do konca. Pri Hrvatih sta Zvonimir Srna in Ivan Martinović dosegla pet golov, enega več je na drugi strani zabil Samuel Zehnder.