V veleslalomu zmagala Novozelandka Robinson pred Hrvatico, ničla za Slovenijo (VIDEO)

Novozelandka Alice Robinson je zmagovalka tretjega veleslaloma sezone svetovnega pokala. V kanadskem Tremblantu je za 94 stotink sekunde za drugo zaporedno zmago po Copper Mountainu ugnala Hrvatico Zrinko Ljutić. Tretja je bila domačinka Valerie Grenier z zaostankom natanko sekunde. Edina Slovenka Ana Bucik Jogan je odstopila v prvi vožnji.

Štiriindvajsetletna Robinson je v drugi vožnji upravičila vlogo favoritinje in na tretji veleslalomski preizkušnji v sezoni še drugič slavila. S tem je prišla do šeste zmage v karieri. Drugouvrščena Ljutić je izenačila izid kariere v veleslalomu, potem ko je bila pred skoraj natanko letom dni druga tudi v ameriškem Killingtonu. Vseh ostalih osem uvrstitev na oder za zmagovalke ima v slalomu. Za Grenier so bile to prve stopničke po lanskem januarju, ko je bila tretja v smuku v Cortini d'Ampezzo. V veleslalomu je doslej dvakrat slavila, obakrat v Kranjski Gori (2023, 2024).

V drugi vožnji je rokavico tekmicam vrgla prav domačinka Grenier, ki je bila pred zadnjo trojico na vrhu. Prva se je z njenim časom spopadla Američanka Mikaela Shiffrin, a je predvsem v srednjem in spodnjem delu izgubila preveč časa in iz rok izpustila prve letošnje veleslalomske stopničke. Te si je posledično zagotovila Grenier, a je morala za končni izid počakati še Ljutić in Robinson. Hrvatica je s sijajno vožnjo v zgornjem delu storila dovolj, da je v cilju za las prehitela Kanadčanko za šest stotink sekunde. Robinson je za razliko od Hrvatice zgoraj začela bolj rezervirano, stopnjevala pa ritem v spodnjem delu in zanesljivo prišla do druge zaporedne zmage.

Novozelandka prevzela vodstvo v skupnem seštevku veleslaloma

Z novimi 100 točkami je Novozelandka prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku veleslaloma, potem ko je do danes vodilna Avstrijka Julia Scheib že v prvi vožnji odstopila. Na vrhu ima Robinson 232 točk, Scheib je po zmagi v Söldnu in drugem mestu v Copper Mountainu ostala pri 180. Od Slovenk je bila na startu le Ana Bucik Jogan in po 19. prvem vmesnem času nato zdrsnila s proge. V nedeljo bo na sporedu še drugi veleslalom v Tremblantu. Prva vožnja bo ob 16. uri, druga tri ure kasneje.