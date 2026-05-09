Večni derbi padlih velikanov prinaša precej več kot le rivalstvo: na kocki so tudi evropske ambicije

Prvak je že lep čas znan, toda prvoligaška nogometna bitka bo danes dosegla enega zadnjih vrhuncev. Že 68. veliki večni derbi padlih velikanov v Ljudskem vrtu kljub vsemu ne bo tekma za »bombončke«, sanje o evropskem poletju še niso umrle, toda ... Današnji popoldanski uvod v Stožicah, kjer bo Bravo gostil Kalcer Radomlje, bo lahko že razblinil sanje Olimpije, mariborskih še ne. V »odmoru« med prvo in tretjo tekmo 34. kroga bodo Koprčani in Kidričani igrali še »prijateljsko« tekmo. Jutrišnja zadnja v Ajdovščini ima največji tekmovalni naboj: Ajdovce v lovu za neposredni obstanek v 1. SNL ohranja le zmaga proti Sobočanom. Celje je prosto.

Ljubljana: Bravo – Kalcer Radomlje (sodnik Alen Borošak): Še zadnji korak manjka Šiškarjem za piko na i v sezoni. Uspešni? Zelo, kljub pokalnemu porazu. Zaključni del sezone lahko izpeljejo na nepozabni način. Šiškarji so na poti proti Evropi nanizali osem tekem brez poraza in oddali le dve točki. Velika tragedija bi bila, če bi ostali brez Evrope. Ampak tudi to je še možno. Dvoboj z lokalnim izzivalcem je zelo, zelo pomenljiv: Šiškarji so napeti in motivirani, ker vedo, kaj pomeni zmaga, Radomljani pa povsem neobremenjeni. Tri tekme v tej sezoni so bile »revolveraške«: Bravo je v gosteh zmagal s 6:0 in 3:1, doma je izgubil z 0:4.

Koper: Koper – Aluminij (Bojan Mertik): Na Bonifiki bo tekma rezervistov. Koprčani so svoj cilj že dosegli, Kidričane zanima izključno sredin pokalni finale.

Na zadnjem velikem derbiju v Ljudskem vrtu ni bilo zmagovalca. FOTO: Mediaspeed

Vijolični so uspešnejši 68. derbi bosta igrala Maribor in Olimpija, odkar se je »očiščena« vrnila v 1. SNL. Bilanca je naslednja: 26 zmag Maribora, 15 Olimpije, razlika v golih 76:64. V Ljudskem vrtu je Maribor zmagal 15 tekem, izgubil pet, razlika v golih 44:33.

Maribor: Maribor – Olimpija (Aleksandar Matković): Veliki derbi je »nagrada« za minulo delo. To pa je bilo zelo slabo, zaradi česar so Mariborčani na pragu poletja brez Evrope. Velike tekmece so celo prehiteli v trenerskih odstrelih. Feđa Dudić je na seznamu bivših zapisan s številko 3, gostujoči Federico Bessone bo najbrž to šele postal. Pa vendar, z geslom »ni še konec« se bodo vijolični »zapodili« v brezskrbne zeleno-bele, ki najbrž ne bodo imeli prav posebne volje za nepozabno predstavo. A tudi razglašeni bodo lahko premočni ali nepremagljivi za Mariborčane, ki jih turški arogantnež z denarjem Adžun Ilidžali pelje v propad.

Neredni plačnik sicer govori, da bo šele začel novo poglavje z Mariborčani, vendar je bliže temu, da ga bo končal. Glede ne vse, kar se je dogajalo v njegovih dveh letih vladanja, je res bolje, da gre. Ne glede na to, kaj hudega bi prineslo njegovo slovo v Ljudskem vrtu. Tudi peto ligo! Že v ponedeljek bo Turek bržčas vedel, pri čem je. Takrat bo Hull igral povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za premier league in za stotine milijonov evrov. Brez napredovanja ni denarja za Hull, še manj za Maribor. »Gasilski« skupinski strokovni štab, ki bo pripravil in vodil vijolično moštvo, je le pika na i vseh mariborskih zablod. Zdijo se celo večje kot ljubljanske, ki so že rahlo pozabljene in v senci mariborskih. In še, šlamparijo so si privoščili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije. Tekma bi morala biti sočasno z Bravovo. Ali obratno. Ni vseeno, s kakšno tekmovalno držo bo v Ljudskem vrtu igrala Olimpija. Ali pa je Bravo zmagal že pred tekmo!

Matic Ivanšek (levo), Jakoslav Stanković (v sredini), Sandi Nuhanović in drugi nogometaši Brava se lahko že danes veselijo uvrstitve v Evropo. Foto: NK Bravo

Ajdovščina: Primorje – Mura (Rade Obrenović): Tudi v porazih se lahko vidijo zmagovalci. Ajdovci so bili v lovu za Sobočani kot »vreča za nabijanje«, Sobočani pa so se vsaj upirali tekmecem. Prednost štirih točk se zdi velika, toda domači tabor res nima česa izgubiti, ker je z nogo in pol že v dodatnih kvalifikacijah. Z zmago bi bili Ajdovci v primeru enakega števila točk v prednosti.