Velik osip favoritov, na svetovnem pokalu v šahu izpadel tudi Vladimir Fedosejev

Na šahovskem svetovnem pokalu v Goi se bodo danes zaključili boji 4. kroga, po katerih bodo znani vsi udeleženci osmine finala. Med njimi ne bo našega aduta Vladimirja Fedosejeva, ki se je prek Brazilca Aleksandra Fiera prebil v 3. krog, tam pa je bil od njega z 2:0 boljši Poljak Radoslaw Wojtaszek.

Odločilna je bila prva partija, v kateri je Vladimir z belimi figurami v enaki poziciji nasprotniku nepričakovano dovolil, da mu je vzel kmeta, nato pa je bil nenatančen še v končnici skakačev.

Turnir so doslej zaznamovali izpadi številnih favoritov, saj je v prvih treh krogih svojo pot končalo kar šest od desetih najvišje postavljenih igralcev. Najbolj odmeva zgodnje slovo svetovnega prvaka Gukeša. V 3. krogu ga je izločil 21-letni Nemec Frederik Svane, ki ga je po remiju v prvi partiji v drugi ugnal s črnimi figurami.

Še en predstavnik uspešnega nemškega rodu, 27-letni Aleksander Dončenko, je poskrbel za presenetljiv izpad Nizozemca Aniša Girija, medtem ko je bil perujsko-mehiški velemojster in specialist za hitre discipline Jose Eduardo Martinez Alcantara z 2:0 boljši od Uzbekistanca Nodirbeka Abdusatorova. Tretji krog je bil usoden še za Azerbajdžanca Šakrijarja Mamedžarova, ki je izgubil s Švedom Nilsom Grandeliusom, medtem ko so že v 2. krogu izpadli Američana Wesley So in Hans Moke Niemann ter Rus Jan Nepomnjašči.

Diagram FOTO: Šzs

Beli na potezi Dubov – Meier, Goa 2025 Kako je beli izkoristil slabo koordinacijo črnih figur? REŠITEV: 1.Te8+! Kf7 2.Dc4+! in črni je priznal poraz, saj se po 2…Kxe8 3.Dxg8+ Ke7 4.Dxa8 znajde v prevelikem materialnem zaostanku. Prav tako je zanj brezupno 3…Df8, zaradi 4.Te1+ Kd7 5.De6+ Kd8 6.Td1+ itn.

Med junaki Lodici in Venkataraman

Format tekmovanja se je vnovič izkazal za sila nepredvidljivega, saj je poskrbel še za druge nepričakovane izide. Med presenetljivimi junaki izstopata Italijan Lorenzo Lodici in Indijec Karthik Venkataraman, ki sta edina v 4. krogu z ratingom pod 2600 točkami. Med preostalimi favoriti je za zdaj najbolj prepričljiv domačin Ardžun Erigajsi, igralec z najvišjim ratingom na turnirju.

Njegov rojak Praggnanandhaa je bil že v 2. krogu na robu izpada, a ostaja v igri, medtem ko dobro formo, s katero se je prebil celo na 4. mesto svetovne lestvice, ohranja najboljši Nemec Vincent Keymer. Njegov rojak in letošnji evropski prvak Matthias Blübaum je edini med preostalimi igralci, ki že ima zagotovljeno vstopnico za turnir kandidatov, medtem ko imajo drugi ob prestižni zmagi zagotovo v mislih tudi eno od prvih treh mest, ki vodijo na omenjeni spektakel osmerice. Svetovna šahovska zveza (FIDE) je pred dnevi razkrila, da bo ta med 28. marcem in 16. aprilom 2026 na Cipru.