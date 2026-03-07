Veliki derbi v Stožicah: poražena Olimpija proti ambicioznemu Mariboru

NAPETO PRVENSTVO

Po pokalnem šoku Olimpije in novem porazu Celja bo jutrišnji derbi v Stožicah še toliko pomembnejši, saj se v boj za vrh vse glasneje vključuje tudi Koper.

Po Olimpijinem polomu v pokalnem tekmovanju in drugem zaporednem porazu Celja v zaostali tekmi 23. kroga 1. SNL proti Aluminiju (1:2) bo osrednja tekma jutrišnji veliki derbi 25. kroga v Stožicah. Ponižanim zeleno-belim bije plat zvona, vijoličnim so šampionske ambicije vrnili Kidričani. Toda, kjer se prepirata dva, je lahko zmagovalec tretji. Na uresničitev reka upajo Koprčani, ki bodo jutri gostovali v Kidričevem. Tekmovalni konec odpira derbi za obstanek v Murski Soboti, zaključuje pa ponedeljkov lokalni med Radomljani in Šiškarji. Ljubljana: Olimpija – Maribor (sodnik David Šmajc): ...