Veliki derbi za veliko vrnitev

Vrednost delnic velikih tekmecev se je po 13. krogu kar močno spremenila: koprske so porasle, mariborske strmo padle. Derbi v Stožicah je ohranil vrednost zeleno-belih, celjskih prav tako, visoko ostajajo tudi šišenske (Bravo). Toda novo vrednotenje razmerja sil na prvoligaški fronti in delnic bo ponudil že 14. krog, ki ga bo s prvo tekmo odprl sobotni veliki derbi v Ljudskem vrtu, zavlekel pa se bo vse do ponedeljka in še enega v nizu derbijev z nazivom »za prvaka«: Bravo bo v Stožicah gostil vodilne Koprčane.

70. derbi bosta igrala Maribor (26 zmag) in Olimpija (16). Razlika v golih je 77:68.

Ne le ranjeni, temveč potolčeni Mariborčani se bodo poskušali oddolžiti za koprski polom na tekmi vseh tekem. Toda v Maribor prihaja drugačna Olimpija kot tista, ki so jo na prvi tekmi v Stožicah imeli stisnjeno v kot, a ji niso zadali smrtnega udarca. Na Štajerskem si lahko še bolj povrne samozavest.

Ni res, da nimajo česa izgubiti

»To so tekme, ki si jih želim. Ko trpimo, a se borimo in igralci še bolj strnejo vrste ter se povežejo,« je po res bojevitem upiranju Celjanom izpostavil trener zeleno-belih Jugoslav Trenčovski. Olimpija igralno še ni kos Celjanom, a je opazno izboljšala moštveni duh in ima več samozavesti. Ljubljančani so morda celo v vlogi favoritov v Ljudskem vrtu. Čeprav ... »Le 48 ur imamo na voljo za osvežitev in pripravo, Maribor dan več. A na to se ne smemo izgovarjati, saj smo imeli na voljo 12 dni za tekmo s Celjem,« je po malem le ošvrknil tekmovalno komisijo, ki je določila termine tekem, 49-letni in med tekmo zelo aktivni Makedonec. »V Mariboru nimamo česa izgubiti,« je še dodal.

Ni res. Ljubljančani lahko veliko izgubijo – priložnost, da se še približajo Mariborčanom in za hrbtom zadržijo Celjane, ki naj bi imeli proti Lendavčanom na papirju najlažje delo, a so hkrati z eno nogo že pri četrti tekmi evropske lige, ki jo bodo igrali v četrtek v Gradcu. Koprčani prav tako ne bi ušli predaleč.

Preizkušnja značaja in vratarja

Tudi še pred tednom dni »prvaki« Mariborčani hodijo po robu. Če jim je šlo doslej vse kot po maslu, je na Bonifiki vse slabo izplavalo na površje. Zlatku Zahoviću in Darku Milaniču ne bo lahko, saj sta pred najtežjim izzivom v jesenskem delu prvenstva.

Darko Milanič zatrjuje: »Motivirani bomo!« Foto: Aleksander Golob

Kdo je bliže šampionski zrelosti, Bravo ali Koper?

»Enotni smo močnejši,« je poskušal strniti vrste vijoličnih Zahović, tudi s pozivom navijačem, naj napolnijo Ljudski vrt in skupaj pokažejo, kaj in koliko zmorejo. Mariborski selektor se je vrnil drugačen, umirjen, v nogometnem smislu slabši. V njegovi drži ni več videti tekmovalnosti, energije, kljubovalnosti, drznosti, nesramnosti. To se odraža na igrišču. Toda derbi je priložnost za očiščenje in odgovor na vprašanje, ali je izbral fante z značajem. Ali pa je šlo v Kopru res le za res, res neposrečen večer. Predvsem za vratarja in kapetana. Njegova odsotnost bo še en velik izziv za trenerja Milaniča, še večji pa za 18-letnega vratarja. Na Bonifiki je bil žrtev vseh nesreč, zdaj je lahko junak. Milanič nima prav veliko izbire med vratarji, lahko izbere tudi 21-letnega Hrvataali 25-letnega Francoza z Madagaskarja. »Za pripravo na derbi smo imeli na voljo dovolj časa. O tem, ali bomo motivirani, ni treba dvomiti. Imamo priložnost, da se dokažemo in pokažemo, da je šlo v Kopru le za slab dan,« je pred 70. derbijem po vrnitvi Olimpije v 1. SNL razmišljal Milanič.

Kdor koli bo zmagovalec v Ljudskem vrtu, bo nasmeh na obrazu lahko raztegnil šele v ponedeljek, ko se bosta v Stožicah pomerila tretji Bravo in vodilni Koper. Šiškarjem gre kar lepo od rok, kljub občasnim nepričakovanim zdrsom. Na prvi tekmi na Bonifiki ni bilo zmagovalca in golov. Še en takšen razplet bi zadovoljil druge tekmece za naslov, morda še bolj zmaga Šiškarjev. »Seveda smo lahko prvaki, imamo najboljšega trenerja,« je že pred tedni razkril ambiciozne načrte novopečeni športni direktor Brava Dejan Grabić. Trener Aleš Arnol ima tudi sladke skrbi, igralski kader je dovolj širok za ohranjanje ritma, ki bi utegnil biti ključen v dvoboju z najbrž najbolje atletsko selekcioniranim moštvom, ki mora le še zmagovati v nizu.

V njem ne manjka niti virtuozov, Josip Iličić je še vedno z drugega planeta, četudi bo čez tri mesece dopolnil že 39 let. Je v izjemni formi, saj je na zadnjih treh tekmah dosegel tri gole, v tej sezoni pa je igral na vsega šestih in zbral največ asistenc (3). Zanimivo, njegov veliki tekmec bo stari znanec in prijatelj iz obdobja pri Interblocku, vratar Matjaž Rozman, ki bo 3. januarja dopolnil že 40 let. Tudi on je kot vino, na enajstih tekmah je prejel le 10 golov. Šiškarji bodo res prava preizkušnja koprske moči, v 1. SNL ni tako nadležnih tekmecev, ki bi bili obenem tudi dovolj usposobljeni za mešanje štren najboljšim.

Foto: G.M./IGD

Prva liga Telemach Koper 13 7 4 2 23:11 25 Maribor 13 6 6 1 21:13 24 Bravo 12 5 4 3 14:13 19 Olimpija 12 5 3 4 15:12 18 Nafta 12 5 2 5 18:16 17 Celje 11 4 4 3 13:12 16 Aluminij 12 3 4 5 16:13 13 Mura 13 2 6 5 14:25 12 Grosuplje 12 3 2 7 15:25 11 Radomlje 12 1 5 6 13:221 8