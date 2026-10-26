Veliki globus, pozitiva in rezerva: Ema Klinec tretja Slovenka s skupno zmago

S tradicionalnim ledeniškim uvodom na Tirolskem so alpski smučarji odprli sezono in pozornost že usmerili k tekmovanjem na snegu, sledila jim je tudi narava v domovini in vršaci so v zadnjih dneh prvič dobili belo kapo. Smučarski skakalci bodo na začetek sezone še nekaj tednov počakali, predvsem v ženskem taboru pa si zaradi odlične forme želijo, da bi tekme v Lillehammerju prišle čim prej. Ema Klinec se od poletne velike nagrade poslavlja kot skupna zmagovalka, Nika Prevc je v edinem nastopu takoj skočila na oder, Domen Prevc pa dobil pravo opozorilo in spodbudo.

Poti moškega in ženskega dela slovenskega skakalnega tabora se v letošnjem poletju niso pogosto križale. Ženski del pod vodstvom Jurija Tepeša je poletni veliki nagradi namenil večji poudarek, Ema Klinec pa je prav s stanovitnimi skoki slabo olimpijsko sezono pustila za seboj in po Urši Bogataj ter Niki Vodan postala tretja Slovenka, ki je poleti kraljevala smučarskim skokom. »Nisem skakala najbolje, a tudi takšni dnevi pridejo. Vesela sem skupne zmage, bilo je dolgo in uspešno poletje, zdaj je treba formo prenesti v zimo,« je uspeh pospremila Klinčeva, ki je v Klingenthalu zmago potrdila s 14. mestom na zadnji tekmi.

Poletna velika nagrada Klingenthal, moški: 1. Marius Lindvik (Nor) 295,7; 8. Timi Zajc 259,7; 13. Domen Prevc 247,6; 17. Anže Lanišek 240,1; 20. Rok Oblak 236,9; skupno: 1. Naoki Nakamura (Jap) 450; 15. Rok Oblak 103; 38. Žiga Jančar 44; 44. Timi Zajc 32; 54. Domen Prevc 20; 60. Anže Lanišek 14; 64. Žiga Jelar 10; 70. Enej Faletič 7; ženske, Klingenthal: 1. Ingvild Synnoeve Midtskogen (Nor) 255,7; 2. Nika Prevc 246,5; 5. Nika Vodan 231,2; 14. Ema Klinec in Taja Bodlaj obe 188,6; 20. Maja Kovačič 180,3; 33. Katra Komar; skupno: 1. Ema Klinec 363; 8. Nika Vodan 195; 13. Maja Kovačič 129; 24. Nika Prevc 80; 26. Taja Bodlaj 71; 33. Katra Komar 41; 37. Lucija Jurgec 36; 43. Ajda Košnjek 24; 48. Taja Terbovšek 17.

Zadovoljen s formo svojih varovank je bil tudi Tepeš, ki se je odločil za manj naporne, a uspešne priprave. »Nismo bili toliko naokrog kot fantje, trenirali smo tam, kjer bodo tekme tudi pozimi, v Innsbrucku in Bischofshofnu v preteklosti nismo veliko skakali. Zdaj gremo še malo na morje, potem pa finalne priprave na zimo, tudi treningi na ledeni smučini,« je Tepeš pojasnil, da bo dekletom namenil še nekaj dni za oddih in ponastavitev glave pred dolgo in naporno zimsko sezono.

Nika Prevc je v edinem poletnem nastopu končala na 2. mestu. FOTO: Tadeusz Mieczynski/FIS

V njej bo znova lahko računal tudi na odlično Niko Prevc, ki je šele v Klingenthalu prvič nastopila na tekmi velike nagrade in takoj končala na zmagovalnem odru, tik za najboljšo Norvežanko Ingvild Synnoeve Midtskogen. »Zame je bil to najboljši Klingenthal doslej, veseli me, da prihajam z dvignjeno glavo s priprav v Oberstdorfu, kjer sem dvignila raven pripravljenosti,« je bila kot vselej redkobesedna šampionka minule zime. V Nemčiji je opravljeno delo minulega poletja preizkusil tudi prvak olimpijske zime Domen Prevc in takoj dobil opozorilo, da spanje na lovorikah ne bo prineslo želenih izidov.

363 točk je na poletni veliki nagradi zbrala Ema Klinec.

Zajcu je odleglo

S 27. mestom se je komaj prebil v drugo serijo, nato pa napredoval za 14 mest in pokazal, da ga noge še znajo nesti daleč. Slovenci so poletje večinoma posvetili treningom, zato reprezentanca na tekmah ni nastopala v udarni postavi, najboljši v skupnem seštevku je bil tako Rok Oblak na 15. mestu. »Vsak mora odpraviti še nekaj napak in se posvetiti podrobnostim, nato pa bomo pripravljeni na zimo,« se z izidi pretirano ne obremenjuje glavni trener Robert Hrgota, ki je v Klingenthalu pozdravil osmo mesto Timija Zajca. Nekdanjemu svetovnemu prvaku iz Hramš bo zagotovo prineslo določeno mero olajšanja in samozavesti, ki jo potrebuje. Z Zajcem v pravi formi bi bila slovenska reprezentanca lahko zelo močna, podobno kot to velja za ženske, ki so poleti z zmago v pokalu narodov dobile potrditev, da so naredile korak naprej in sodijo ob bok najboljšim.

Kdo bo krojil vrh svetovnega pokala, bo jasno od petka, 20. novembra, ko se bo v Lillehammerju sezona začela zares, trajala pa bo vse do zadnjih skokov 28. marca prihodnje leto v Planici.