Veliki večer spektaklov: Atletico Jana Oblaka potrebuje zmago proti Belgijcem

Pred nogometnimi sladokusci sta dve veliki specialiteti in nocoj se jim bo težko odločiti med posladkoma v Uefini ligi prvakov. Liverpool (6) in Real Madrid (15) imata skupaj 21 naslovov evropskega prvaka, PSG (1) in Bayern (6) »le« sedem. Liverpool in Real sta se trikrat srečala v finalu (1981, 2018, 2022), PSG in Bayern enkrat (2020). Toda Parižani so branilci lovorike in Bavarci najbolj vroče moštvo uvodnega dela sezone. Na Anfieldu in Parku princev se obetata spektakla, vredna finala.

Drevi bo na evropskih zelenicah pet od osmih najdražjih ekip. Realova je po Transfermarktu vredna 1,40 milijarde evrov, Arsenalova 1,31, Liverpoolova 1,15, pariška 1,15 milijarde in Bayernova 950 milijonov evrov. Münchenčani ne bi mogli bolje začeti sezone 2025/26: 15 tekem, 15 zmag, razlika v golih 54:10. Nihče v najboljših petih evropskih ligah še ni tako suvereno vstopil v sezono. Vroč je tudi Harry Kane: 15 tekem, 22 golov, ob tem je tudi kreativen, zato se odsotnost Jamala Musiale ne pozna. Ob Kanu kot številki 10 so se razigrali tudi Luis Diaz, Michael Olise in Serge Gnabry in vse to navijače nemških prvakov navdaja z optimizmom, da bo Bayern po šestih letih osvojil sedmo evropsko krono in se na drugem mestu večne lestvice izenačil z Milanom.

Lia prvakov 4. kolo FOTO: Dk

»Dobili smo 15 tekem, to je dobro. Ampak ni dovolj, mora se nadaljevati,« nobenega popuščanja ne bo dovolil trener Vincent Kompany. »Storil bom vse, da bomo imeli uspešno sezono,« je dodal Belgijec. A vprašanje, kakšna je resnična moč njegove zasedbe, za katero se je govorilo, da ima premalo globine, potem ko so odšli Thomas Müller, Leroy Sane, Kingsley Coman, Erik Dier, Mathys Tel in drugi. Bayern je imel namreč doslej le tri težje preizkušnje. S 3:1 je premagal Chelsea, z 2:1 dortmundsko Borussio in nazadnje v soboto s 3:0 Bayer iz Leverkusna. Vsakič je igral doma, tokrat pa ga čaka eden najtežjih izzivov na tujem.

PSG je podobno učinkovit, v ligi prvakov je dobil vse tri tekme z razliko v golih 13:3 in zaseda vrh lestvice pred Bayernom (12:2). Vodilni je tudi v francoski ligi, v kateri pa se mu malce zatika, saj je trikrat remiziral in enkrat izgubil. Najboljše varčuje za ligo prvakov, ki jo je junija pod vodstvom Luisa Enriqueja končno osvojil: zmagal je v Barceloni (2:1) ter razbil Atalanto (4:0) in Bayer Leverkusen (7:2). Za nameček se je po poškodbi vrnil dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele.

»Srečali se bosta najboljši ekipi sezone. Gremo v Pariz, smo še nepremagani in želimo, da tako tudi ostane,« je optimističen Bayernov športni direktor Max Eberl.

Ousmane Dembele se je vrnil po poškodbi. FOTO: Kai Pfaffenbach /Reuters

Trent Alexander-Arnold se v Realovem dresu vrača v Liverpool. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Oblak z Belgijci Atletico Jana Oblaka bo gostil belgijski klub Union Saint-Gilloise in si skušal utreti pot proti sredini lestvice, potem ko ima eno zmago in dva poraza. Še en spodrsljaj bi bil zelo nevaren v lovu na izločilne boje, so pa atleti Diega Simeoneja z odliko opravili generalko, saj so s 3:0 odpravili Sevillo.

Ovacije za Xabija Alonsa

Tudi Real Madrid prihaja poln samozavesti v Liverpool. V sezoni ima 13 zmag, pred kratkim je dobil clasico z Barcelono, edini madež je poraz z 2:5 v madridskem derbiju proti Atleticu. Tekma bo imela posebno čustveno noto za trenerja Xabija Alonsa, ki je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov leta 2005, in Trenta Alexandra-Arnolda, otroka Liverpoola, ki je poleti brez odškodnine zapustil Anfield in odšel v Madrid, kar mu mnogi navijači zamerijo.

Mohamed Salah se je proti Aston Villi veselil 250. zadetka za Liverpool. FOTO: Phil Noble/Reuters

Alonso je bil eden od kandidatov za naslednika Jürgena Kloppa, a je službo dobil Arne Slot, Alonso pa je več kot dostojno zamenjal Carla Ancelottija. Italijanu ni uspelo najti sistema, v katerem bi zvezdniško moštvo izvajalo visok presing, Basku je. »Če želiš osvajati lovorike, se moraš dobro braniti in veliko teči brez žoge,« je po sobotni zmagi proti Valencii s 4:0 dejal Alonso, pod katerim je Realova igra manj predvidljiva. Tudi zato se je odrekel včerajšnjemu treningu na Anfieldu. »To je bila moja odločitev. Raje treniramo pri nas doma, kjer ni v nas uperjenih 200 kamer.«

Liverpool in Real Madrid sta doslej v ligi prvakov odigrala 12 tekem, Angleži so dobili štiri, Španci sedem, tudi v zadnjih dveh finalih. Liverpool pa je bil boljši v rednem delu prejšnje sezone, ko je bilo na Anfieldu 2:0.

Alonso je na sredini igrišča zamenjavo za Luko Modrića (in prej Tonija Kroosa) našel v Ardi Gülerju, v napadu bo stavil na trio Kylian Mbappe-Jude Bellingham-Vinicius Junior, Mbappe je v podobni formi kot Kane (14 tekem, 18 golov). Po zadnjih podatkih naj bi zaigral Alexander Arnold ... Če si lahko Alonso obeta ovacije, kakršnih je bil na Anfieldu deležen že kot trener Bayerja iz Leverkusna, 27-letnega zvezdnika čakajo žaljivke. »Kako bom sprejet, je odločitev navijačev. Vedno bom ljubil ta klub in vedno bom njegov navijač. Moja čustva se ne bodo spremenila, spomini bodo večni,« pravi bočni igralec in dodaja, da se morebitnega gola ne bo veselil. Čeprav so rdeči po sijajnem začetku padli v globoko luknjo ter na zadnjih osmih tekmah doživeli šest porazov, angleški reprezentant pričakuje težko tekmo: »Liverpool ima izjemno močno ekipo, ki lahko premaga vsakogar. Tega se zavedamo vsi.«