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Vendarle miren spanec pred evropskim četrtkom

Nogometaši Celja so zmagali na generalki za izziv s Ciprčani. Mura pokvarila slavje ljubljanskim navijačem, ki še naprej protestirajo.
Milot Avdyli je bil edini strelec na sobotni tekmi v Celju. FOTO: Facebook

Milot Avdyli je bil edini strelec na sobotni tekmi v Celju. FOTO: Facebook

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Green Dragons v teh dneh slavijo 38 let, obenem pa niso zadovoljni s klubsko strategijo. FOTO: dokumentacija Dela

Nogometaši Radomelj in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Aleksander Golob

Nogometaši Radomelj in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Aleksander Golob

Milot Avdyli je bil edini strelec na sobotni tekmi v Celju. FOTO: Facebook
Green Dragons v teh dneh slavijo 38 let, obenem pa niso zadovoljni s klubsko strategijo. FOTO: dokumentacija Dela
Nogometaši Radomelj in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Aleksander Golob
Siniša Uroševič
 12. 10. 2026 | 05:35
5:18
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V pisanem nogometnem urniku stare celine se je pozornost po daljšem obdobju dveh tednov reprezentančnih tekem v ligi narodov vrnila k domačemu prvenstvu. Prav kmalu, že od jutri naprej, pa bo spet napočil čas Uefinih klubskih tekmovanj s prestižno ligo prvakov ter še drugima dvema razredoma – evropsko ligo, v kateri slovenske barve brani Celje, ter konferenčno ligo. Ob vrnitvi v domače ligaško tekmovanje pa so Celjani ob zmagi z 1:0 proti Aluminiju uspešno opravili generalko pred četrtkovo predstavo.

Izidi 11. kroga Celje: Aluminj 1:0 (1:0; Avdyli 10.; 1520), Olimpija: Mura 3:3 (1:0; Tuci 31., 52., Marin 65.; Kasalo 54., Oroian 69., Matić 78.; 1160), Radomlje: Koper 3:3 (2:2; Martinčič 9., Pelko 32., Bangura 92.; Iličić 18.-11m, Ruedl 22., N'Diaye 80.; 250); Nafta: Bravo, Brinje Grosuplje: Maribor večerni tekmi.

Najboljši strelci: Maroša, Zorica (oba Nafta) po 6, Osuji Aluminij) 5.

Pari prihodnjega kroga – 16. t. m.: Aluminij – Olimpija; 17. t. m.: Bravo – Radomlje, Mura – Nafta; 18. t. m.: Koper – Brinje, Maribor – Celje.

Celjski klub je po mariborskem drugi doslej pri nas, ki se je uvrstil v ugledno evropsko ligo. Spomnimo, ni bil daleč niti od sanjskih žarometov lige prvakov, pa je bila v tistem nepozabnem večeru razprodanega stadiona Z'dežele zasedba Slovana iz Bratislave, kluba s krepko večjo evropsko tradicijo od Celjanov, v trenutkih odločitve bolj spretna. Uvrstitev med klubsko elito stare celine si je takrat priborila v podaljšku, našim prvakov je ostala tolažba vizuma za evropsko ligo.

A ob vsem tem je seveda na poti k uresničevanju ciljev treba zbirati točke v domačem prvenstvu, pri tem celjski nogometaši v dosedanjem delu prvenstva niso bili prav prepričljivi. Davek je plačal s predčasnim odhodom iz knežjega mesta portugalski strateg Vitor Campelos, zamenjal ga je Ljubljančan, nazadnje trener koprskih nogometašev Zoran Zeljković.

1520

gledalcev se je zbralo na tekmi Celja in Aluminija.

Te sobotne preizkušnje z Aluminijem zaradi kazni ni vodil, njegovo nalogo je opravljal Džengis Čavušević in se z igralci razveselil pomembnih treh točk za skok na 4. mesto prvenstvene razpredelnice. Toda pot k zmagi ni bila preprosta, dobrih 1500 domačih navijačev je trepetalo prav do konca, nato pa se vendarle razveselilo razpleta – 1:0. »Vsekakor je najpomembnejša zmaga. Ne moreš na vsaki tekmi doseči treh golov, včasih je že en zadetek dovolj za uspeh,« je za Val 202 poudaril začasni trener, ki tako pripada prenovljenemu strokovnemu štabu moštva slovenskih prvakov. Kot zanimivost gre dodati, da je bila ta sobotna tekma, kot bi šlo za domači superpokal, saj je moštvo iz Kidričevega nazadnje osvojilo pokalno lovoriko, in sicer prav na tem stadionu v Celju, ko je bilo v finalu boljše od Brinja.

Green Dragons v teh dneh slavijo 38 let, obenem pa niso zadovoljni s klubsko strategijo. FOTO: dokumentacija Dela
Green Dragons v teh dneh slavijo 38 let, obenem pa niso zadovoljni s klubsko strategijo. FOTO: dokumentacija Dela
Nogometaši Radomelj in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Aleksander Golob
Nogometaši Radomelj in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Aleksander Golob

O zasluženosti sobotne zmage favorita ni bilo dvomov, domače moštvo je bilo po pričakovanju bolj aktivno, toda tudi nogometaši Aluminija – pred prekinitvijo prvenstvene sezone zaradi lige narodov so pred 7000 gledalci v Ljudskem vrtu odščipnili točko Mariboru – so imeli svoje priložnosti in med drugim prek ​Roberta Ramšaka zadeli vratnico. Srečni strelec edinega gola na tekmi je bil novopečeni kosovski reprezentant Milot Avdyli. Podobno kot soigralci se veseli prihajajoče domače premiere v evropski ligi z Omonio s Cipra (četrtek, 18.45). Za uvod so Celjani septembra gostovali v Leverkusnu, se spodobno postavili po robu enemu od udarnih favoritov sezone v tem tekmovanju, poraz z 0:2 označili kot znosen, jasno pa, da si v prihajajočem dvojčku dveh zaporednih domačih predstav – po omenjenem ciprskem klubu bo prihodnji teden v Celju gostoval še Salzburg – želijo tudi vidno točkovno bero.

Prva liga Telemach

Maribor       10       5       5       0       19:8       20

Koper       11       5       4       2       14:11       19

Bravo       10       5       3       2       12:10       18

Celje       10       4       3       3       12:11       15

Olimpija       11       4       3       4       13:11       15

Aluminij       11       3       4       4       16:12       13

Nafta       10       4       1       5       17:16       13

Grosuplje       10       3       2       5       14:18       11

Mura       11       2       4       5       13:24       10

Radomlje       10       1       3       6       12:21       6

Sicer so več golov v živahnem sobotnem sporedu naših prvoligaških prizorišč videli navzoči v Domžalah ter Ljubljani, tako tekma Radomelj in Kopra kot tudi Olimpija in Mure se je končala z izidom 3:3. Koprčani so vodili do druge minute sodnikovega podaljška, nakar je Mamadou Bandura rešil domačo točko. Zmaji pa so proti Prekmurcem vodili že s 3:1, a slednji, tokrat še posebej motivirani tudi zaradi prihoda novega vlagatelja (glej 20. stran), so gostiteljem ter njihovim privržencem iz skupine Green Dragons, ki so na tej tekmi praznovali 38. rojstni dan, pripravili hladno prho. Prav omenjena skupina je vnovič izrazila nezadovoljstvo nad potezami vodilnih pri ljubljanskem klubu.

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