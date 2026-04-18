Veselje celjskih nogometašev, ponovno so prvaki

Nogometaši Celja so v 31. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Muro z 2:0 (2:0). S tem so si zagotovili tretji naslov državnega prvaka, potem ko so bili najboljši že v sezonah 2019/20 in 2023/24. V uvodnem dejanju 31. kola 1. SNL v Domžalah so Koprčani s 3:0 premagali močno oslabljeni Kalcer Radomlje. V Ljudskem vrtu so se vijolični oddahnili, niso bili prepričljivi, a so po treh tekmah brez zmage premagali Primorje z 2:0

Josip Iličić je bil razigran. FOTO: Aleksander Golob

V začetni enajsterici Radomelj sta bila tudi 17-letnika Luka Kušić in Florijan Mežnar. Razlog je preprost. V domači ligi so si že zagotovili obstanek, hkrati pa ne morejo več na mesta, ki vodijo v Evropo, to pa prinaša zmaga v pokalnem tekmovanju, v katerem bodo mlinarji v sredo v polfinalu igrali proti Brinju Grosupljemu.

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto in za kvalifikacije za konferenčno ligo.

Koprčani so hitro zadeli, v šesti minuti je Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugo vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. V 29. minuti je bil še bližje Iličić, ko je že na tla položil radomeljskega vratarja, imel ogromno časa in prostora na približno šestih metrih, a žogo namesto v mrežo poslal v Eneja Klampferja. Longonda je v 33. minuti sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Klampfer.

Iličić je, ne kriv ne dolžen, povišal prednost na 3:0, ko je vratar Samo Pridgar nespametno izbijal žogo, zadel Iličića, od njega pa se je žoga odbila v mrežo.

Mariborčani si v Ljudskem vrtu niso smeli privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vijolični brez sijaja, a pomembne so tri točke

Štajerci so sicer imeli od začetka terensko pobudo, a posebej nevarni niso bili, v 23. minuti so na drugi strani malce resneje zagrozili Ajdovci, a je tudi takrat ostalo pri začetnem izidu. V 25. minuti so se za nekaj trenutkov Mariborčani veselili vodilnega zadetka Daria Vizingerja, vendar je bil od podaji Jana Repasa malce v prepovedanem položaju.

Neprepričljiv Maribor je v 32. minuti le povedel. Po kotu z desne strani je Benjamin Tetteh žogo z glavo podal pred vrata, kjer jo je prav tako z glavo v mrežo preusmeril Pijus Širyvs.

Takoj po začetku drugega polčasa je pri domačih prišel do strela Benjamin Tetteh, vendar se je izkazal ajdovski vratar, v 52. minuti pa je bilo Primorje blizu izenačenju, ko je z glavo meril Žan Bešir, Ažbe Jug pa je žogo odbil.

El Arbi Soudani je potrdil zmago Maribora. FOTO: Mediaspeed

Tio Cipot je v 66. minuti poskusil od daleč presenetiti Patrika Mohorovića, a meril previsoko, potem je bil neuspešen še David Pejičić, kljub večji posesti žoge pa česa posebnega domači nogometaši niso več ponudili. Šele v 83. minuti so izpeljali novo nevarno akcijo, ko je s 14 metrov zgrešil Žiga Repas.

Takoj zatem je premalo natančno meril El Arbi Soudani, ki je nato po nesebični podaji Cipota tudi zadel v 86. minuti. Takrat je Mohorović stekel iz vrat, do žoge je pred njim prišel Cipot, ki je nato takoj poiskal prostega Soudanija.

Maribor bo v 32. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Bravu, Primorje pa bo gostilo Radomlje.

Zadnja tekma kola bo v nedeljo v Kidričevem med Aluminijem in Bravom, ki se bosta v četrtek pomerila v veliko pomembnejši tekmi, polfinalni pokalnega tekmovanja.