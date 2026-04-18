1. SNL

Veselje celjskih nogometašev, ponovno so prvaki

V prvi prvi tekmi 31. kola 1. SNL je Koper premagal Radomlje. V Ljudskem vrtu neprepričljiv Maribor strl Primorje. V Murski Soboti odločitev o prvaku?
Koprčani so v Domžalah brez težav premagali Radomljane in preložili šampionsko slavje Celjanov. FOTO: Aleksander Golob

Koprčani so v Domžalah brez težav premagali Radomljane in preložili šampionsko slavje Celjanov. FOTO: Aleksander Golob

Mariborčani si v Ljudskem vrtu niso smeli privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mariborčani si v Ljudskem vrtu niso smeli privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo

El Arbi Soudani je potrdil zmago Maribora. FOTO: Mediaspeed

El Arbi Soudani je potrdil zmago Maribora. FOTO: Mediaspeed

Koprčani so v Domžalah brez težav premagali Radomljane in preložili šampionsko slavje Celjanov. FOTO: Aleksander Golob
Mariborčani si v Ljudskem vrtu niso smeli privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo
El Arbi Soudani je potrdil zmago Maribora. FOTO: Mediaspeed
Š. R., STA
 18. 4. 2026 | 17:11
 19. 4. 2026 | 17:23
4:11
Nogometaši Celja so v 31. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Muro z 2:0 (2:0). S tem so si zagotovili tretji naslov državnega prvaka, potem ko so bili najboljši že v sezonah 2019/20 in 2023/24. V uvodnem dejanju 31. kola 1. SNL v Domžalah so Koprčani s 3:0 premagali močno oslabljeni Kalcer Radomlje. V Ljudskem vrtu so se vijolični oddahnili, niso bili prepričljivi, a so po treh tekmah brez zmage premagali Primorje z 2:0

Josip Iličić je bil razigran. FOTO: Aleksander Golob
Josip Iličić je bil razigran. FOTO: Aleksander Golob

V začetni enajsterici Radomelj sta bila tudi 17-letnika Luka Kušić in Florijan Mežnar. Razlog je preprost. V domači ligi so si že zagotovili obstanek, hkrati pa ne morejo več na mesta, ki vodijo v Evropo, to pa prinaša zmaga v pokalnem tekmovanju, v katerem bodo mlinarji v sredo v polfinalu igrali proti Brinju Grosupljemu.

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto in za kvalifikacije za konferenčno ligo.

Koprčani so hitro zadeli, v šesti minuti je Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugo vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. V 29. minuti je bil še bližje Iličić, ko je že na tla položil radomeljskega vratarja, imel ogromno časa in prostora na približno šestih metrih, a žogo namesto v mrežo poslal v Eneja Klampferja. Longonda je v 33. minuti sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Klampfer.

Iličić je, ne kriv ne dolžen, povišal prednost na 3:0, ko je vratar Samo Pridgar nespametno izbijal žogo, zadel Iličića, od njega pa se je žoga odbila v mrežo.

Mariborčani si v Ljudskem vrtu niso smeli privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo
Mariborčani si v Ljudskem vrtu niso smeli privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vijolični brez sijaja, a pomembne so tri točke

Štajerci so sicer imeli od začetka terensko pobudo, a posebej nevarni niso bili, v 23. minuti so na drugi strani malce resneje zagrozili Ajdovci, a je tudi takrat ostalo pri začetnem izidu. V 25. minuti so se za nekaj trenutkov Mariborčani veselili vodilnega zadetka Daria Vizingerja, vendar je bil od podaji Jana Repasa malce v prepovedanem položaju.

Neprepričljiv Maribor je v 32. minuti le povedel. Po kotu z desne strani je Benjamin Tetteh žogo z glavo podal pred vrata, kjer jo je prav tako z glavo v mrežo preusmeril Pijus Širyvs.

Takoj po začetku drugega polčasa je pri domačih prišel do strela Benjamin Tetteh, vendar se je izkazal ajdovski vratar, v 52. minuti pa je bilo Primorje blizu izenačenju, ko je z glavo meril Žan Bešir, Ažbe Jug pa je žogo odbil.

El Arbi Soudani je potrdil zmago Maribora. FOTO: Mediaspeed
El Arbi Soudani je potrdil zmago Maribora. FOTO: Mediaspeed

Tio Cipot je v 66. minuti poskusil od daleč presenetiti Patrika Mohorovića, a meril previsoko, potem je bil neuspešen še David Pejičić, kljub večji posesti žoge pa česa posebnega domači nogometaši niso več ponudili. Šele v 83. minuti so izpeljali novo nevarno akcijo, ko je s 14 metrov zgrešil Žiga Repas.

Takoj zatem je premalo natančno meril El Arbi Soudani, ki je nato po nesebični podaji Cipota tudi zadel v 86. minuti. Takrat je Mohorović stekel iz vrat, do žoge je pred njim prišel Cipot, ki je nato takoj poiskal prostega Soudanija.

Maribor bo v 32. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Bravu, Primorje pa bo gostilo Radomlje.

Zadnja tekma kola bo v nedeljo v Kidričevem med Aluminijem in Bravom, ki se bosta v četrtek pomerila v veliko pomembnejši tekmi, polfinalni pokalnega tekmovanja.

1. SNL, 31. kolo:
Sobota:
Kalcer Radomlje – Koper 0:3 (Ruedl 6., Klampfer 33. avt., Iličić 73.)
Maribor – Primorje 2:0 (Širvys 32., Soudani 86.)
Nedelja:
Mura – Celje (15.00)
Aluminij – Bravo (17.30)
Olimpija prosta

Več iz teme

Prva liga TelemachKoperCeljeRadomljeMaribor
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
VRT

Več kot le dekoracija

Cvetoče rože niso le okras v vazi ali na vrtu. Nekateri cvetovi so užitni in z njimi popestrimo videz in okus jedi.
19. 4. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
ODZIV ZA TVS

Zoran Stevanović se je takole odzval na odmeven zapis vidne članice Resnice

Predsednik Resnice je v odzivu na zapis Sabine Senčar za TVS pozdravil njen predlog spremembe zakona o nalezljivih boleznih. Zatrdil je, bodo na tem delali ne glede na to, kdo bo vodil prihodnjo vlado.
19. 4. 2026 | 16:45
16:15
Novice  |  Slovenija
TREND MOBILNOSTI

Slovenci še vedno množično kupujemo kolesa: lani uvozili skoraj 80.000 novih

Kolesa ostajajo priljubljeno prevozno sredstvo, ob tem pa raste tudi uporaba sistemov za izposojo.
Gašper Boncelj19. 4. 2026 | 16:15
16:09
Bulvar  |  Zanimivosti
UČITELJICA S ŠKARJAMI

Šokanten dogodek v Mestrah, učiteljica je zaradi razlage besede ostrigla dve učenki. Učenci: Hudo ponižanje

Učenki sta, potem ko sta prosili za pojasnilo, kako napisati krajši povzetek, doživeli, da jima je s škarjami skrajšala pramena las.
19. 4. 2026 | 16:09
15:22
Novice  |  Svet
POGAJANJA

Donald Trump sporočil dobro novico v zvezi z vojno v Iranu, obenem pa okrcal to državo

Napovedal je, da se bodo v ponedeljek zvečer v pakistanskem Islamabadu znova sešli pogajalci ZDA in Irana.
19. 4. 2026 | 15:22
15:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKA DOPOLNILA

Previdno z vitamini: strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti pretiravanja

Priporočeni vnosi vitaminov so natančno določeni, ker ima lahko prekomeren vnos negativne učinke na zdravje; ob normalni prehrani ne potrebujemo dodatkov.
19. 4. 2026 | 15:15

Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
