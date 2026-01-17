Veselje v Ljubljani, Olimpija je spet državni hokejski prvak

Današnji naslov prvaka je skupno 28. za ljubljanski hokej v zgodovini in 21. v samostojni Sloveniji. Jeseničani ostajajo pri 13 naslovih v samostojni Sloveniji, zadnjega so osvojili v sezoni 2020/21.

Potem ko so zmaji težje od pričakovanj prišli do druge zmage na Gorenjskem, je bil tudi danes začetek boljši za Jesenice. Gostje so namreč izkoristili napako domačih, po ukradenem ploščku pa so že v drugi minuti dosegli vodilni zadetek, Lukaša Horaka je premagal Erik Svetina. A so potem Ljubljančani stvari precej hitro postavili na pričakovano mesto. Podobno kot na prvih dveh tekmah je bil tudi tokrat eden od najboljših v jeseniških vrstah vratar Žan Us, ki pa kljub številnim dobrim obrambam ni mogel preprečiti preobrata.

FOTO: Dejan Javornik

V prvi tretjini sta vodstvo Olimpiji v samo treh minutah zagotovila Evan Polei in Marly Quince, v podobnem slogu pa so potem nadaljevali še v tej tretjini in v začetku druge. Za Jesenice je sicer imel priložnost Martin Bohinc, a je Horak njegov poskus ubranil, natančnejša pa sta bila na drugi strani Rok Kapel po natančni podaji izza gola in Quince, na katerega so gostujoči branilci povsem pozabili in je na polovici tekme dosegel svoj drugi gol za vodstvo s 4:1. Kanček upanja je Jesenicam prinesel poleten začetek zadnje tretjine, ko je Bohinc takoj na začetku znižal na 4:2. Vendar je bil potem tudi odgovor domačih spet hiter in učinkovit. Naveza Quince - Polei je poskrbela za še en zadetek v 45. minuti. Takrat je bilo dokončno jasno, da bodo po tekmi slavili domači hokejisti in navijači, na tretji tekmi finala se jih je tokrat v Tivoliju vendarle zbralo nekaj več kot na prvih dveh obračunih. Zeleno-beli so zadnjo finalno tekmo rutinsko pripeljali do konca; Usa, ki je imel sicer kar 43 obramb, pa sta do konca premagala še Maks Bukovec in kot zadnji kapetan Robert Sabolič, ko je prodor v 55. minuti končal s sedmim zadetkom domače ekipe.