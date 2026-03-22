Veter odpihnil finalno serijo v Vikersundu, Nika Prevc druga

Prireditelji ženske tekme za svetovni pokal v poletih v norveškem Vikersundu so zaradi premočnega vetra odpovedali finalno serijo, tako da so obveljali dosežki iz prve serije. Najboljša skakalka v zadnjih treh zimah Nika Prevc je zasedla drugo mesto za Norvežanko Eirin Maria Kvandal, tretja pa je bila njena rojakinja Anna Odine Stroem.

Druga slovenska predstavnica Nika Vodan je na predzadnji tekmi v sezoni 2025/26 osvojila peto mesto, medtem ko se Katra Komar ni uvrstila na glavno tekmo. V kvalifikacijah je zasedla 22. mesto. Zadnja ženska tekma v tej sezoni bo 28. marca na finalu svetovnega pokala v poletih v Planici.

V današnjih popoldanskih urah bodo na veliko sceno stopili tudi smučarski skakalci. Kvalifikacijska tekma se bo pričela ob 15.45, glavna pa ob 17.15. Slovenske barve bodo zastopali Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel in Rok Oblak.