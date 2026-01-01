Veter, premori in napetost: Vodan na stopničkah, Prevc danes zadaj

Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan (129 m, 131,1) je druga po prvi seriji tekme za svetovni pokal v Oberstdorfu. Na drugi tekmi turneje dveh večerov v Nemčiji je pred njo le Kanadčanka Abigail Strate (136 m, 146,1), tretja je Silje Opseth iz Norveške (124,5, 128). Nika Prevc (105 m, 105,4) je šele 17.

Maja Kovačič (105,5 m, 94,2), tretja Slovenka na tekmi, je končala nastop po prvi seriji na 27. mestu. Katra Komar se s 34. mestom v kvalifikacijah ni uvrstila na tekmo. Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.