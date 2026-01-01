  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Veter, premori in napetost: Vodan na stopničkah, Prevc danes zadaj

Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.
Nika Prevc (desno) in Nika Vodan (druga z desne). FOTO: Philipp Guelland Afp
Nika Prevc (desno) in Nika Vodan (druga z desne). FOTO: Philipp Guelland Afp
STA, N. P.
 1. 1. 2026 | 18:43
0:53
A+A-

Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan (129 m, 131,1) je druga po prvi seriji tekme za svetovni pokal v Oberstdorfu. Na drugi tekmi turneje dveh večerov v Nemčiji je pred njo le Kanadčanka Abigail Strate (136 m, 146,1), tretja je Silje Opseth iz Norveške (124,5, 128). Nika Prevc (105 m, 105,4) je šele 17.

Maja Kovačič (105,5 m, 94,2), tretja Slovenka na tekmi, je končala nastop po prvi seriji na 27. mestu. Katra Komar se s 34. mestom v kvalifikacijah ni uvrstila na tekmo. Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.

smučarski skokiNika PrevcSilje OpsethNika KrižnarKatra Komarsvetovni pokal v smučarskih skokih
18:43
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Veter, premori in napetost: Vodan na stopničkah, Prevc danes zadaj

Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.
1. 1. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Slovenija
VOŠČILA

Od Golobove urgence do kratkega Jana Plestenjaka: takšne so želje znanih Slovencev ob novem letu

Predsednica Nataša Pirc Musar stavi na moč dejanj, estrada pa na moč src.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 18:28
18:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PESNICA

Pri Mariboru izgubil oblast nad vozilom, končalo se je tragično

V neposredni bližini krožnega križišča je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom.
1. 1. 2026 | 18:17
17:47
Lifestyle  |  Praznično
BOŽIČKOVANJE

Tradicionalni božični sejem v Cerkvenjaku: od vožnje s kočijo do prleške gibanice in kuhančka

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke.
1. 1. 2026 | 17:47
17:34
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 17:34
17:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA PRI ŠPORTU

39-letni Slovenec skočil z gore in umrl

Na tem območju so dokaj pogoste nesreče s smrtnim izidom.
1. 1. 2026 | 17:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
