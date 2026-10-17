Vid Botolin postavil nov rekord v Ljubljani, zmagala tudi Klara Lukan

Vid Botolin in Klara Lukan sta po pričakovanjih zmagala na 10 km v okviru 30. ljubljanskega maratona in ubranila naslova. Botolin je s časom 28 minut in 43 sekund izboljšal tudi slovenski rekord v cestnem teku, ki ga je s časom 28:45 Jan Kokalj 16. maja letos tekel v Trstu. Lukan je tekla 31:23.

Botolin in Lukan sta lani tekla tudi rekorda proge. Prvi je tekel 29:44 in ga je tokrat še izboljšal, Lukan pa je lani dosegla čas 30:54 in ga na jubilejnem letošnjem teku ni popravila.