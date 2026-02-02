Vidovšek takoj prinesel tri točke: »Rešil nas je, zato je najboljši vratar v Sloveniji«

S trojčkom domačih zmag, petkove moštva Kalcer Radomlje ter sobotnih Olimpije in Kopra, se je začel drugi del sezone v 1. SNL. Uvodni vrhunec je sicer pripadel včerajšnjemu štajerskemu derbiju in zadnjem Alberta Riere na trenerskem stolčku Celja, a del pozornosti so ukradli tudi po malem obnovljeni in osveženi branilci lovorike iz Ljubljane. Z učinkovito predstavo proti neposrednemu tekmecu za vrh Bravu so jih sicer zasenčili Koprčani, medtem ko je v Stožicah v ospredje stopil povratnik Matevž Vidovšek.

Bravure 26-letnega Korošca, ki je prvič v tej sezoni stal v Olimpijinih vratih po hudi bolezni, zaradi katere je izpustil ves prvi del sezone, so rešile v napovedih glasne zeleno-bele. Z izjemo lepe akcije, preigravanja Dina Kojića in asistence za spretnega strelca Pedra Lucasa v 11. minuti, je bilo vse drugo bolj ubogo v igri Ljubljančanov. Vključno z neprepričljivima okrepitvama: Portugalcem Brunom Lourencom in Gancem Kelvinom Oforijem. Pogumni Sobočani so po zaostanku povsem prevladovali in se borili z Vidovškom. Gol so prejeli po izgubljeni žogi in prekršku Agustina Doffa nad Faadom Sano. VAR ni opravil svoje naloge. Sobočani so besneli.

»Mura v Stožicah še nikoli ni zmagala, vprašajmo se, zakaj. Olimpija kot klub ni kriva, ampak ogledal sem si posnetek in šlo je za čisti prekršek. Potek tekme je potem drugačen. Ne le to, tudi manjši prekrški, vse so sodili in tako ne moreš razviti svoje igre. In potem nihče ne odgovarja. Jaz pa kot trener moram,« je sodnikom nalil čistega vina trener Darjan Slavic.

Razigrani Koprčani Izidi 19. kroga: Olimpija – Mura 1:0 (1800, Lucas 11.; rdeči karton: Doffo 85.), Koper – Bravo 6:2 (500, Ruedl 5., 21., Iličić 22., Rimac 30., 50., Oddei 45.; Baboula 63., Ivanšek 76.), Kalcer Radomlje – Aluminij 2:1 (400, Jojić 59., Martinčič 66.; Svržnjak 58.), Maribor – Celje večerna tekma, Primorje prosto. Vrstni red strelcev: 11 – Kovačević, Tetteh (Maribor), 8 – Baboula (Bravo), Saitoski (Aluminj), Vizinger (Maribor). Pari 20. kroga: Koper – Primorje, Bravo – Mura (oba 3. t. m.), Celje – Radomlje (4. t. m.), Aluminij – Olimpija (5. t. m.), Maribor prost.

Če bi dosegli zadetek ...

A Sobočani niso osvojili točke zato, ker sodnik Alen Borošak ni dosodil prekrška, temveč zato, ker niso zabili gola. Krivec za to pa je bil Vidovšek. »Lepo se je vrniti, vesel sem, lepo je začeti z dobro moštveno igro in z zmago. Videlo se je, da nam uspeh veliko pomeni. Bilo je trdo. Vemo, da nismo v najboljšem položaju, iz tekme v tekmo gremo po točke,« je razmišljal glavni junak. »Prvih 20 minut smo bili dobri. Po 30. minuti smo izgubljali žoge, tekma se je spremenila v tranzicijsko igro in v njej se nismo znašli. Tekmec je zelo pritiskal. Imeli smo priložnosti za povišanje izida,« je ocenil tekmo Olimpijin trener Federico Bessone in se zahvalil Vidovšku. »Kot sem že rekel, vrnil se je – s svojo energijo in potenciali. Nisem ga videl, a sem veliko slišal o njegovih sposobnostih. Rešil nas je, zato je najboljši vratar v Sloveniji,« je povedal Argentinec.

Prva liga Telemach Celje 18 13 4 1 46:14 43 Maribor 18 9 4 5 34:23 31 Koper 19 10 4 5 39:27 34 Bravo 19 8 4 7 36:34 28 Olimpija 19 8 4 7 24:23 28 Radomlje 19 8 4 7 28:32 28 Aluminij 19 7 4 8 28:34 25 Primorje 18 4 3 11 19:36 15 Mura 19 3 6 10 19:29 15 Domžale 18 3 3 12 17:38 12

Zabijali domači fantje

Koprčani so v velikem slogu začeli novo koledarsko leto in »ubili dve muhi na en mah« – tri točke so osvojili proti neposrednemu in obrambno povsem razglašenemu tekmecu za vrh in za Evropo. »Odlično smo odprli tekmo, potem je bilo vse lažje, nisem pa povsem zadovoljen. S tem se bom ukvarjal,« je ostal trdno na tleh koprski trener Zoran Zeljković po izjemno učinkoviti predstavi, v kateri se je plesalo po taktih slovenskih igralcev. Po dva gola sta zabila 22-letni Andraž Ruedl in 19-letni Leo Rimac. Petega slovenskega je dodal zimzeleni Josip Iličić.