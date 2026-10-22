Vijolični iz Salzburga: tovarna nogometašev in denarja

Celje in Salzburg sta si tako blizu, a hkrati tako daleč. Loči ju dobre tri ure vožnje, toda nogometna razdalja je merljiva v tisočih kilometrih. Nocojšnji tretji tekmec slovenskega prvaka – angleški sodnik John Brooks bo na stadionu Z'dežele ob 21. uri zapiskal začetek tekme – v Uefini evropski ligi se je v zadnjih petnajstih letih na evropskem odru utrdil kot eden od največjih »brusilcev« nadarjenih igralcev na svetu, a tudi zaslužkarjev.

Toda tudi avstrijska »tovarna« nogometnih diamantov pod okriljem proizvajalca najznamenitejšega energijskega napitka v zadnjih sezonah ni več tako produktivna in uspešna, kot je bila še pred dvema letoma, morda tremi. Na domači fronti je Salzburg osvojil zadnji naslov – desetega v nizu – leta 2023, torej takrat, ko je njegov slovenski biser Benjamin Šeško odšel v Leipzig, Albert Riera pa je popeljal Olimpijo do naslova slovenskega prvaka.

Rierova zapuščina vedno večje breme

Prav Španec je eden od posrednih krivcev, da so Celjani zašli v krizo. Po njegovem zimskem odhodu nikomur od naslednikov še ni uspelo uveljaviti njegovih vodil, nihče ne zna ohraniti najboljšega, kar je ustvaril Majorčan, in dodati svoj kamenček v mozaik, ki bi še naprej deloval v šampionskih obratih.

Enajsterica, da te kap Salzburg je v zadnjih 15 letih od prodaje najboljših igralcev zaslužil več kot 750 milijonov evrov. Seznam zvezdnikov je izjemen, sestavljena enajsterica najboljših, ki so bili vzgojeni na Solnograškem, bi se morda potegovala za naslov evropskega prvaka. V njej so: Péter Gulácsi (Villarreal); Nissen Kristensen (Leeds), Dayot Upamecano (Bayern), Strahinja Pavlović, Noah Okafor (oba Milan); Naby Keita (Ferencvaros), Sadio Mane (Al Nasr), Dominik Szoboszlai (Liverpool); Karim Adeyemi (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), Benjamin Šeško (Manchester United).

Zoranu Zeljkoviću, tretjemu trenerju po Rieri, še ne gre vse po načrtih, nahaja se v hudi skušnjavi. V hodu mora urejati razmere, tekmovati in trenirati. Za drugo nima na voljo časa in tudi vseh razpoložljivih mož, ki se odzivajo klicu reprezentanc.

»Mučimo se, igra ni na ravni, ki jo želim videti. Zaradi gostega ritma tekem nam zmanjkuje časa za uigravanje. Ne na igrišču, temveč preko video kanalov se igralci spoznavajo z mojimi pogledi na igro,« je bil odkrit 46-letni Ljubljančan, ki po dveh prepričljivih porazih v evropski ligi ve, da zmanjkuje potrpljenja tudi navijačem. Po nedeljskem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu v 1. SNL in razpletu brez golov je bil bolj zadovoljen. »Igralci so bili bolj povezani in do zadnji sekund ohranili borbeno držo,« je povedal Zeljković, ki ima v kapetanu Marku Zabukovniku zaščitnika in desno roko v slačilnici, kjer potrebuje tovarištvo in samozavestno držo igralcev.

»Kljub vsemu rastemo iz tekme v tekmo. So pa evropske preizkušnje vedno nekaj posebnega. Proti Omonii smo pustili nekoliko slabši vtis, zdaj imamo priložnost, da pokažemo boljšo predstavo. Toda ne smemo si privoščiti veliko napak, v Evropi jih namreč tekmeci hitro kaznujejo,« imajo težo besede slovenskega reprezentanta.

Salzburgov zaščitni znak je protipresing

V avstrijskem taboru Celjanov ne jemljejo z »levo roko«, čeprav je bila njihova zadnja ocena o Celjanih narejena še v poletnem obdobju. Izpostavili so Svita Sešlarja kot igralca, okoli katerega se vrti celjska igra. Toda tudi najustvarjalnejši domači mojster je zašel v krizo, povrhu ima smolo, da ob sebi nima pomoči igralcev, ki bi potegnili Celjane iz krize.

Danny Röhl je od julija trener Salzburga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Celjski kapetan Mark Zabukovnik ohranja optimizem. FOTO: Facebook NK Celje

Iz tekmovalnega zornega kota so Salzburžani zadnja realna priložnost za celjsko vrnitev med kandidate za napredovanje v šestnajstino finala oziroma v dodatne kvalifikacije za osmino finala, kar po osmih tekmah prinaša končna uvrstitev od 9. do 24. mesta.

Kako realna so pričakovanja o sanjskem dosežku za edini slovenski klub v Evropi, pred dvobojem ni mogoče dati zanesljivega odgovora. Celjani res niso več odlično delujoči stroj, a tudi Salzburžani s svojim zaščitnim in znamenitim »gegenpressingom« (nasprotni pritisk po izgubljeni žogi) po visokem domačem porazu proti Milanu (ob zmagi v Sofiji z 1:0) ne delujejo kot moštvo z drugega planeta. V domačem prvenstvu po devetih tekmah brez poraza resda zaostajajo le za vodilnim Rapidom.

130,6 milijona evrov je vrednost moštva Salzburga, celjskega 15,5 milijona. 14 naslovov avstrijskega prvaka je pod okriljem Red Bulla osvojil Salzburg. 450.000 evrov prinaša zmaga v EL, 150.000 evrov pa neodločen izid.

»Čaka nas tekmec, ki bo pred svojimi navijači igral zelo pogumno. Zbrani moramo biti od prvega sodnikovega žvižga, uveljaviti svoj slog igre in pokazati pravi odziv po tekmi z Milanom. V Sloveniji želimo priti do druge gostujoče zmage.,« je želje razkril 37-letni trener Salzburga Danny Röhl. Nemec, ki je moral zaradi poškodbe že pri 21 letih končati igralsko kariero, se je trenerske obrti učil od najboljših – od Ralfa Rangnicka in Ralpha Hasenhüttla pri Leipzigu in Southamptonu do Hansija Flicka, kateremu je pomagal pri Bayernu in nemški reprezentanci.