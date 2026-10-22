  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVROPSKA LIGA

Vijolični iz Salzburga: tovarna nogometašev in denarja

Celje nocoj tretjič v evropski ligi. Avstrijci niso z drugega planeta.
Erling Haaland je najznamenitejši izdelek Salzburgove brusilnice biserov. FOTO: John Sibley/Reuters

Erling Haaland je najznamenitejši izdelek Salzburgove brusilnice biserov. FOTO: John Sibley/Reuters

Danny Röhl je od julija trener Salzburga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Danny Röhl je od julija trener Salzburga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Celjski kapetan Mark Zabukovnik ohranja optimizem. FOTO: Facebook NK Celje

Celjski kapetan Mark Zabukovnik ohranja optimizem. FOTO: Facebook NK Celje

Erling Haaland je najznamenitejši izdelek Salzburgove brusilnice biserov. FOTO: John Sibley/Reuters
Danny Röhl je od julija trener Salzburga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters
Celjski kapetan Mark Zabukovnik ohranja optimizem. FOTO: Facebook NK Celje
Gorazd Nejedly
 22. 10. 2026 | 06:35
5:28
A+A-

Celje in Salzburg sta si tako blizu, a hkrati tako daleč. Loči ju dobre tri ure vožnje, toda nogometna razdalja je merljiva v tisočih kilometrih. Nocojšnji tretji tekmec slovenskega prvaka – angleški sodnik John Brooks bo na stadionu Z'dežele ob 21. uri zapiskal začetek tekme – v Uefini evropski ligi se je v zadnjih petnajstih letih na evropskem odru utrdil kot eden od največjih »brusilcev« nadarjenih igralcev na svetu, a tudi zaslužkarjev.

Toda tudi avstrijska »tovarna« nogometnih diamantov pod okriljem proizvajalca najznamenitejšega energijskega napitka v zadnjih sezonah ni več tako produktivna in uspešna, kot je bila še pred dvema letoma, morda tremi. Na domači fronti je Salzburg osvojil zadnji naslov – desetega v nizu – leta 2023, torej takrat, ko je njegov slovenski biser Benjamin Šeško odšel v Leipzig, Albert Riera pa je popeljal Olimpijo do naslova slovenskega prvaka.

Rierova zapuščina vedno večje breme

Prav Španec je eden od posrednih krivcev, da so Celjani zašli v krizo. Po njegovem zimskem odhodu nikomur od naslednikov še ni uspelo uveljaviti njegovih vodil, nihče ne zna ohraniti najboljšega, kar je ustvaril Majorčan, in dodati svoj kamenček v mozaik, ki bi še naprej deloval v šampionskih obratih.

Enajsterica, da te kap

Salzburg je v zadnjih 15 letih od prodaje najboljših igralcev zaslužil več kot 750 milijonov evrov. Seznam zvezdnikov je izjemen, sestavljena enajsterica najboljših, ki so bili vzgojeni na Solnograškem, bi se morda potegovala za naslov evropskega prvaka. V njej so: Péter Gulácsi (Villarreal); Nissen Kristensen (Leeds), Dayot Upamecano (Bayern), Strahinja Pavlović, Noah Okafor (oba Milan); Naby Keita (Ferencvaros), Sadio Mane (Al Nasr), Dominik Szoboszlai (Liverpool); Karim Adeyemi (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), Benjamin Šeško (Manchester United).

Zoranu Zeljkoviću, tretjemu trenerju po Rieri, še ne gre vse po načrtih, nahaja se v hudi skušnjavi. V hodu mora urejati razmere, tekmovati in trenirati. Za drugo nima na voljo časa in tudi vseh razpoložljivih mož, ki se odzivajo klicu reprezentanc.

»Mučimo se, igra ni na ravni, ki jo želim videti. Zaradi gostega ritma tekem nam zmanjkuje časa za uigravanje. Ne na igrišču, temveč preko video kanalov se igralci spoznavajo z mojimi pogledi na igro,« je bil odkrit 46-letni Ljubljančan, ki po dveh prepričljivih porazih v evropski ligi ve, da zmanjkuje potrpljenja tudi navijačem. Po nedeljskem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu v 1. SNL in razpletu brez golov je bil bolj zadovoljen. »Igralci so bili bolj povezani in do zadnji sekund ohranili borbeno držo,« je povedal Zeljković, ki ima v kapetanu Marku Zabukovniku zaščitnika in desno roko v slačilnici, kjer potrebuje tovarištvo in samozavestno držo igralcev.

»Kljub vsemu rastemo iz tekme v tekmo. So pa evropske preizkušnje vedno nekaj posebnega. Proti Omonii smo pustili nekoliko slabši vtis, zdaj imamo priložnost, da pokažemo boljšo predstavo. Toda ne smemo si privoščiti veliko napak, v Evropi jih namreč tekmeci hitro kaznujejo,« imajo težo besede slovenskega reprezentanta.

Salzburgov zaščitni znak je protipresing

V avstrijskem taboru Celjanov ne jemljejo z »levo roko«, čeprav je bila njihova zadnja ocena o Celjanih narejena še v poletnem obdobju. Izpostavili so Svita Sešlarja kot igralca, okoli katerega se vrti celjska igra. Toda tudi najustvarjalnejši domači mojster je zašel v krizo, povrhu ima smolo, da ob sebi nima pomoči igralcev, ki bi potegnili Celjane iz krize.

Danny Röhl je od julija trener Salzburga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters
Danny Röhl je od julija trener Salzburga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters
Celjski kapetan Mark Zabukovnik ohranja optimizem. FOTO: Facebook NK Celje
Celjski kapetan Mark Zabukovnik ohranja optimizem. FOTO: Facebook NK Celje

Iz tekmovalnega zornega kota so Salzburžani zadnja realna priložnost za celjsko vrnitev med kandidate za napredovanje v šestnajstino finala oziroma v dodatne kvalifikacije za osmino finala, kar po osmih tekmah prinaša končna uvrstitev od 9. do 24. mesta.

Kako realna so pričakovanja o sanjskem dosežku za edini slovenski klub v Evropi, pred dvobojem ni mogoče dati zanesljivega odgovora. Celjani res niso več odlično delujoči stroj, a tudi Salzburžani s svojim zaščitnim in znamenitim »gegenpressingom« (nasprotni pritisk po izgubljeni žogi) po visokem domačem porazu proti Milanu (ob zmagi v Sofiji z 1:0) ne delujejo kot moštvo z drugega planeta. V domačem prvenstvu po devetih tekmah brez poraza resda zaostajajo le za vodilnim Rapidom.

130,6 milijona evrov je vrednost moštva Salzburga, celjskega 15,5 milijona.

14 naslovov avstrijskega prvaka je pod okriljem Red Bulla osvojil Salzburg.

450.000 evrov prinaša zmaga v EL, 150.000 evrov pa neodločen izid.

»Čaka nas tekmec, ki bo pred svojimi navijači igral zelo pogumno. Zbrani moramo biti od prvega sodnikovega žvižga, uveljaviti svoj slog igre in pokazati pravi odziv po tekmi z Milanom. V Sloveniji želimo priti do druge gostujoče zmage.,« je želje razkril 37-letni trener Salzburga Danny Röhl. Nemec, ki je moral zaradi poškodbe že pri 21 letih končati igralsko kariero, se je trenerske obrti učil od najboljših – od Ralfa Rangnicka in Ralpha Hasenhüttla pri Leipzigu in Southamptonu do Hansija Flicka, kateremu je pomagal pri Bayernu in nemški reprezentanci. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometCeljeNK CeljeMarko ZabukovnikDanny Rohlevropska ligaZoran Zeljković
ZADNJE NOVICE
08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo22. 10. 2026 | 08:27
08:25
Bulvar  |  Glasba in film
TURISTIČNE ATRAKCIJE

Na obisk h Kevinu McCallisterju

Lokacije priljubljenih filmov in nadaljevank oblegane kot priljubljene turistične atrakcije. Med njimi je hrvaški Dubrovnik, kjer so snemali serijo Igra prestolov.
22. 10. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
08:22
Novice  |  Slovenija
NOV ODSTOP

Spet drama na RTV Slovenija: odstopil še en član uprave, ostajata le dva

Na RTV Slovenija se nadaljujejo kadrovski pretresi. Tokrat se iz vodstva poslavlja Franci Pavšer, ki je podal nepreklicno odstopno izjavo, v štiričlanski upravi pa bosta po njegovem odhodu ostala le še dva člana.
22. 10. 2026 | 08:22
08:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNE NESREČE

Krvavo jutro na Zaloški cesti: voznik zbil peško, njeno življenje je ogroženo! Zvečer avto trčil še v hišo

Na ljubljanskih cestah in v okolici v sredo več prometnih nesreč.
22. 10. 2026 | 08:20
08:08
Bulvar  |  Zanimivosti
POGLED V PRIHODNOST

Napovedal je porast terorizma pred 11. septembrom, zdaj razkriva, kakšen bo svet leta 2066

Po treh desetletjih preučevanja napovedi o prihodnosti je predstavil svoje videnje sveta čez 40 let.
22. 10. 2026 | 08:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPI

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Novice  |  Slovenija
OZADJE

Odvija se tekma, kjer se bomo težko prebili v prvo vrsto

Slovenci imamo v bankah skoraj 33 milijard evrov. Šircelj opozarja, kaj se dogaja z njimi.
22. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Kaj se dogaja z Gorenjem? Znova so v svetovnem vrhu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplava, požar: kakšen bo račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREGOVORILI STROKOVNJAKI

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

VIDEO: Zavarovanje doma – na kaj moramo biti pozorni, da ob škodi ne ostanemo brez kritja? (Peter Filip Jakopič in Tina Dular)

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLENI

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJA

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Kako ji je ena preprosta snov spremenila življenje

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice21. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZRAČENJE

Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
20. 10. 2026 | 13:38
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija nima lastnih skladišč plina. Kako varna je njena oskrba?

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 14:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki