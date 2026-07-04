Vikingi nad Brazilce: ključna akterja Erling Haaland in Vinicius Junior

Le še 16 tekem od rekordnih 104 bo odigranih na tem svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes bosta osmino finala odprla Kanada in Maroko, sledila bo tekma favorita mundiala Francije s presenetljivim Paragvajem, ki je izločil Nemčijo. Nedelja prinaša le eno tekmo, pa to toliko bolj mikavno: Brazilija – Norveška na stadionu Met Life v New Jerseyju. Lahko Erling Haaland in njegovi Vikingi priveslajo prek reke Hudson v četrtfinale in končajo sanje petkratnih svetovnih prvakov o prvem naslovu po letu 2002?

Brazilci so na SP dopotovali brez pompa, niso bili v ožjem krogu favoritov in ni bilo jasno, kakšen bo učinek Carla Ancelottija, ki je pri 67 letih prvič prevzel selektorsko vlogo. Toda kaže, da je prinesel zmagovalno miselnost, ki je na evropski vrh dvakrat pripeljala Milan in trikrat Real Madrid. To se je pokazalo na tekmi z Japonsko, ko je rezervist Gabriel Martinelli v sodnikovem dodatku zadel za dramatično zmago po zasuku (2:1).

Seleção se je od leta 2002 le enkrat prebil v polfinale, na domačem SP 2014, kjer je z 1:7 izgubil z Nemčijo. Vinicius Junior je prvo ime reprezentance in upravičuje zaupanje Ancelottija, saj je dosegel štiri gole na tekmah proti Maroku, Haitiju in Škotski.

Tekme na Mundialu FOTO: Gm

Norveška je uspešnica letošnjega mundiala, navdušujejo nogometaši, ki so se pred odhodom prek luže fotografirali v vikinški opravi pred ladjo, še bolj navijači, ki uprizarjajo skupinsko veslanje ob vzkliku »Ru!«. V podporo reprezentanci Staleja Solbakkna so družno veslali tudi poslanci v parlamentu (težko bi se izšlo v našem državnem zboru).

Norveška je nazadnje nastopila na SP leta 1998, igral je tudi zdajšnji selektor Solbakken in v skupinskem delu šokirala poznejše finaliste Brazilce z 2:1. Po 28 letih je prerojena pod vodstvom Haalanda. Potem ko je bil najboljši strelec evropskih kvalifikacij, je svoj pohod nadaljeval in je že pri petih golih, nazadnje je zabil zmagovitega proti Slonokoščeni obali.

Skandinavci so tretjič v zgodovini dosegli osmino finala, nikdar pa niso šli dlje. Čas je za nov korak. »Brazilija je favorit, seveda je, toda upamo, da se bomo znali kosati z njo. Te tekme ne bomo igrali za zabavo, ampak da zmagamo in se uvrstimo v četrtfinale,« je samozavesten Solbakken. Da so Južnoameričani favoriti, se strinjajo tudi stavnice, kvota na njihovo napredovanje je 1,44, na zmago Norvežanov je 2,75. Da bo zadel Haaland, zvezdnik Manchester Cityja, je kvota 2,2, da bosta strelca Vinicius iz Real Madrida in Matheus Cunha, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, pa 2,5.

Bo igral Neymar?

»Opravljamo dobro delo. Igramo dobro, a nikoli ne moreš biti zadovoljen, saj želimo igrati še bolje. Želimo igrati na najvišji ravni,« pred tekmo pravi Ancelotti, ki bo pogrešal poškodovanega Lucasa Paquetaja. Zamenjal naj bi ga 19-letni Endrick, ki ga Ancelotti pozna iz Real Madrida. Vprašanje je, ali bo zaigral prvi zvezdnik Neymar. Še zanimivost: Norveška proti Braziliji še nikoli ni izgubila, na štirih medsebojnih tekmah je dosegla dve zmagi in dva neodločena izida.