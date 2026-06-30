Vikinški napad na frankofonce

Frankofonsko-skandinavski večer na svetovnem prvenstvu v nogometu ne bi mogel biti bolj vznemirljiv: v prvi tekmi v Dallasu se bosta pomerila Slonokoščena obala in Norveška, v drugi v New Jerseyju pa bodo največji srečneži kvalifikacij za uvrstitev na mundial Švedi poskusili pripraviti senzacijo in izločiti v skupinskem delu tekmovanja najučinkovitejše Francoze.

Vplivu Francije na nogometni razvoj se ni mogoče izogniti in tudi v ZDA, Kanadi in Mehiki je blagovna znamka »narejeno v Franciji« hiper produktivna in najbolj izstopajoča. Ne le Slonokoščena obala ali Francija, v šestnajstino finala so se z na desetine v Franciji vzgojenimi igralci uvrstili tudi Maroko, Alžirija, Senegal, Gana in Kongo.

Toda pred »sloni« in »petelini« ni lahka naloga, skandinavski vikingi so v silovitem vzponu. Na papirju ni neznank, originalni »les bleus«, drugi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, so v vlogi velikih favoritov proti zgodovinsko najmočnejšim vikingom, švedskim, ki so jim po kvalifikacijskem debaklu in zadnjem mestu v skupini naklonjeni vsi mogoči bogovi. Tudi zato se še ene tekme, za vse nagradne, na mundialu veseli selektor Graham Potter.

750 milijonov proti 188,3 milijona Francoski napad na svetovnem prvenstvu ima najvišjo vrednost po transfermarktu. Osmerica z Deschampsovega seznama je ovrednotena na 750 milijonov evrov, najdražji je Mbappe, ki je vreden 180 milijonov. Švedski napad je »težak« 188,3 milijonov evrov, od tega je udarna trojka vredna 182 milijonov evrov. Največji prestop med vsemi napadalci pa pripada Švedu Isaku. Njegov prestop iz Newcastla v Liverpool je bil vreden 145 milijonov evrov.

Didier Deschamps: Isto tekmovanje, a drugačno

»To bo fantastična tekma, takšna, kot si jo sanjal doživeti kot otrok. Igrati proti Franciji v izločilni tekmi svetovnega prvenstva – bolje ne more biti. Francozi so najboljši na svetu in očitno jih zelo spoštujemo, a se tekme resnično veselimo,« je sproščen Anglež. Francosko atomsko moč nemara na najlepši način razgaljajo Švedi, 36. na Fifini lestvici. Potter ima na voljo sanjski napad z najdražjim napadalcem na svetu Alexandrom Isakom in malo manj dragima Viktorjem Gyökeresem in Anthonyjem Elango, toda v primerjavi s francoskima bombarderjema Kylianom Mbappejem in Ousmanom Dembéléjem so Švedi le vajenci – na SP so dosegli štiri gole, Francoza osem.

Erling Haaland je izpustil tekmo proti Franciji v skupinskem delu in varčeval z močmi za Slonokoščence. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Francoski selektor Didier Deschamps se je že vrnil iz domovine, kjer se je poslovil od svoje matere, in takoj ter kljub zavedanju, da ima sanjsko moštvo, zavzel previdno držo. »Eno tekmovanje je končano, tu je drugo. Vse se spremeni, čeprav gre za isto prvenstvo. Vsaka tekma je lahko zadnja,« je filozofsko pojasnil 57-letni Bask, za katerega se končuje 14-letno obdobje v vlogi selektorja trikolorjev. Po koncu prvenstva bo prepustil stolček, po vsej verjetnosti svojemu nekdanjemu reprezentančnemu kolegu Zinedinu Zidanu.

1,52 milijarde evrov ozirma največ od vseh je vrednost francoske reprezentance.

Posladek z manj zvezdniškega pridiha

Drugi, danes sicer prvi dvoboj, ima za malenkost manj zvezdniškega pridiha, toda iz tekmovalnega zornega kota bi lahko bil eden od posladkov prvenstva. Norvežani z Erlingom Haalandom v glavni vlogi z velikimi koraki stopajo proti elitni deseterici in veljajo za rahle favorite. Prav toliko, kot kaže lestvica Mednarodne nogometne zveze, na kateri so osem mest pred Slonokoščenci – 23:31... Norveška je ocenjena na 589,9 milijona evrov, Slonokoščena obala na 522,1 milijona evrov.

Norveški selektor Ståle Solbakken je bil preračunljiv v zadnji tekmi v skupini in v porazu proti Francozom (1:4) spočil Haalanda in kapetana Martina Ødegaarda. »Počitek je bil logičen, tekmeci so imeli dan več za počitek. Slonokoščenci so telesno izjemno močni, v zvezni vrsti imajo ustvarjalca, tekača in vodjo, na krilnih položajih pa sprinterja, ki vtekata v prazen prostor,« je bil, kratek in jedrnat Solbakken.