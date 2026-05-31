Vingegaard osvojil Dirko po Italiji. Uspelo mu je nekaj, kar Pogačarju še ni

Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma-Lease a Bike, je postal osmi kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh Tourih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira.

Devetindvajsetletni Vingegaard je letos na dirki po Italiji dobil pet etap, v skupnem seštevku pa je najbližjega zasledovalca, Avstrijca Felixa Galla, premagal za več kot pet minut. Današnjo zadnjo etapo v okolici italijanske prestolnice v dolžini 131 kilometrov je dobil domači sprinter Jonathan Milan (Lidl Trek). Naslednja velika dirka, krog po Franciji, se bo začela 4. julija v Barceloni, končala pa 26. julija na Elizejskih poljanah v Parizu.