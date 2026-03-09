Vitranc navdušil, manjkal le slovenski podvig, več kot 13.000 uživalo v Kranjski Gori

Pokal Vitranc, že 65. po vrsti, je v letošnji izvedbi na prizorišču pod podkorensko strmino pritegnil veliko pozornost – 6500 navzočih je naprej v sobotnem veleslalomu videlo novi podvig olimpijskega zmagovalca Lucasa Pinheira Braathna ter realno 11. mesto domačega aduta Žana Kranjca, pred podobno številčno množico je dan pozneje sledila slalomska zmaga norveškega asa Atleja Lieja McGratha. V tej disciplini slovenska vrsta – žal – nima konkurenčnega tekmovalca. Nastopil je le koroški najstnik Miha Oserban in s petimi sekundami zaostanka na prvi progi, ko je bil 52., ostal brez finala.

Tudi manj vneti spremljevalci slovenskega smučarskega utripa dobro vedo, da Kranjec, vodilni reprezentant zadnjega desetletja pri moški alpski izbrani vrsti, še naprej vztraja v boju z najboljšimi veleslalomisti na svetu. »Moje smučanje je bilo solidno, seveda bi si želel kakšno mesto višje, a okrog takšnih mest se zdaj sučem. S temi uvrstitvami ne morem biti zadovoljen, ne smem pa biti preveč razočaran. Delati moram na tem, da bom boljši. Odmevnejši dosežek pa sem tokrat zapravil na zadnji strmini, kjer je bila postavitev vrat zelo ravna, zato bi se moral še bolj odločno spustiti v dirko za časom.« je umirjeno po koncu tekme razmišljal 33-letnik. Glede omenjene postavitve, za katero je tokrat poskrbel norveški trener Ole Masdal, pa je bil prvi strateg naše moške vrste v tehničnih disciplinah Miha Verdnik prav jezen: »Res si tekma v veleslalomu za svetovni pokal zasluži bolj tehnično zgodbo. Kar ne morem verjeti, da se to lahko zgodi na tako visoki ravni.« Verdnik je obenem dodal, da si želi nadaljevati sodelovanje s Kranjcem tudi v naslednji olimpijski štiriletki.

Med gledalci so večino predstavljali slovenski obiskovalci

Ni pa ga bilo, ki na prizorišču ne bi najvišjih pohval v obeh dneh namenil prirediteljem za res izjemno pripravljeno progo. Tudi pomladansko sonce ji ni moglo do živega. »Še nikdar proga v Kranjski Gori, odkar jaz tu tekmujem, ni bila tako brezhibno pripravljena. Prav užival sem: tako zaradi razmer kot tudi sijajnih navijačev,« ni bilo konca navdušenju sobotnega zmagovalca, nekdanjega norveškega reprezentanta in zdaj brazilskega. Pred tedni je za južnoameriško državo prvič osvojil zlato olimpijsko kolajno, zdaj je nadaljeval v izjemnem slogu tudi na edinem slovenskem prizorišču alpskih smučarjev v svetovnem pokalu. Po sobotni zmagi je bil včeraj 2.

Med gledalci so večino predstavljali slovenski obiskovalci, navdušenja nad podporo pa dejansko niso skrivali številni tuji asi. Svoje privržence so sodeč po velikih transparentih imeli tako zmagovalec Braathen, kot tudi Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault, avstrijska soseda Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner in drugi. »Ni prav veliko prizorišč v zimski sezoni alpskega smučanja, kjer smo tekmovalci po prihodu iz ciljnega prostora tako blizu navijačem, zato jim z veseljem namenimo skupno fotografijo ali avtogram,« je poudaril McGrath in Kranjski Gori nasmejano pomahal v slovo z naslovom slalomskega zmagovalca.