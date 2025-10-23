Vroči Kovačević zagotovil zmago Celjanom v Dublinu

Nogometaši Celja so v tekmi 2. kroga ligaškega dela konferenčne lige v gosteh premagali irski Shamrock Rovers z 2:0 (2:0). Nogometaši Celja so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli še drugo zmago.

Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s "hat-trickom" Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni. Dosegel je oba celjska gola, prvega v 33. minuti, drugega pa v 40.

Celjani imajo tako poln izkupiček šestih točk in zasedajo mesta povsem pri vrhu lestvice. Naslednjo tekmo bodo v konferenčni ligi Celjani igrali v četrtek, 6. novembra, ko bo v goste v Celje prišla poljska Legia iz Varšave.