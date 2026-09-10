Vuelta se odloča: kronometer v 18. etapi bo razkril, kakšne možnosti ima Primož Roglič

Napovedi in predvsem ugibanj o tem, koliko možnosti ima še Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), da petič osvoji rdečo majico na Vuelti, bo danes konec. Na sporedu je 18. etapa, 32,5-kilometrska vožnja na čas s ciljem v Jerezu de la Frontera, na kateri bodo spregovorile noge zasavskega orla. Njegova naloga je vse prej kot enostavna, nadoknaditi zaostanek 2:10 za vodilnim Enricom Masom (Movistar).

Če bi odločali zgodovina in statistika, bi v Kisovcu, Gameljnah in drugod po Sloveniji že odpirali šampanjec. Roglič in Mas sta doslej 13-krat končala iste etapne dirke in Slovenec je 13-krat premagal Španca. Še bolj zgovoren je njun izkupiček v vožnjah na čas, ki sta jih odpeljala oba, 22:0 za Rogliča. Masu ne gre dosti bolje pri karierni statistiki, doslej je slavil le štiri zmage, od tega eno v skupnem seštevku etapne dirke (dirka po Guangxiju leta 2019). Roglič je drugi najuspešnejši med aktivnimi kolesarji (na vrhu je kajpak Tadej Pogačar s 130 zmagami), slavil je 92 zmag, od tega 23 v končnih razvrstitvah etapnih dirk. Enkrat je bil njegov Giro in štirikrat Vuelta.

2:10 je zaostanek Rogliča za Masom.

Peta zmaga bi ga postavila na zgodovinski piedestal

S tem dosežkom je že lastnik rekorda dirke po Španiji, ki si ga deli z nekdanjim domačim matadorjem Robertom Herasom. Peta zmaga bi ga postavila na zgodovinski piedestal. Na poti mu stoji Mas, ki ve, da medsebojna zgodovina tokrat ne bo igrala vloge, temveč le trenutna pripravljenost in moč nog. Kaj bo to prineslo prvima kandidatoma za zmago – ne gre pozabiti, da je med njim še drugouvrščeni Felix Gall (Decathlon) z zaostankom 2:06 –, bo pokazalo okoli 38 minut pritiskanja na pedala na vso moč.