Za napadalne Celjane dobičkonosen že izid 0:0

Na kakšen način in s čim manj stresa ubraniti prednost s 3:2 s prve tekme v Prištini? To je uganka, s katero so se pred današnjo povratno tekmo dodatnih kvalifikacij na stadionu Z'dežele (18.45) za napredovanje v osmino finala konferenčne lige proti Driti ukvarjali v taboru nogometašev Celja. Vodilno moštvo v 1. SNL je pokazalo, da je kakovostnejše od tekmecev, toda kosovski prvak v Celje zagotovo ni prišel z belo zastavo, temveč je nabrušen, kot da gre za tekmo življenja. Glavni sodnik bo mladi Poljak, 33-letni Damian Sylwestrzak.

»Nisem povsem zadovoljen, toda fantje so pokazali vrhunski značaj in kakšno moštvo so,« je prvih 90 minut evropske bitke strnil celjski trener Ivan Majevski, ki je »nagrado« za tesno zmago dobil v obliki odpovedane tekme 23. kroga 1. SNL v Kidričevem in počitka, zaradi česar je imel skupaj s sodelavci še dva dneva več za temeljito pripravo za nadvse vznemirljivo povratno tekmo. Počitek je koristil tudi nogometašem.

Celjski trener Ivan Majevski je opravil analizo prve tekme in napoveduje zmago. Foto: NK Celje

16. tekmo v Evropi bodo v tej sezoni igrali Celjani. 58:42 je bila posest žoge v odstotkih v Prištini v korist Celja, v strelih 18:14 za Drito. 23 bo jutri dopolnil Armandas Kučys, ki je v Evropi dosegel devet golov.

»Meni je, verjetno tudi drugim, dan – ali morda dva – več za odmor vedno dobrodošel,« je bil zadovoljen nenadejanega oddiha najstarejši mož v celjskem moštvu, a tudi eden od najpomembnejših, Mario Kvesić.

Celjani ne smejo dopustiti niti kančka lagodnosti, kaj šele vzvišenosti, saj se bojeviti gostje ne bodo vdali brez »izstreljenega metka«. Njihova zagnanost je najmočnejše orožje, ki je na kolena spravilo tudi slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Scenarij iz prve reprezentančne tekme ima podobnosti s prvo pred tednom dni. Celjani, kot Benjamin Šeško in drugi reprezentanti, niso izkoristili priložnosti in tekmecem že v kali zatrli vse upe o napredovanju. Še več, s slabo predstavo v drugem polčasu so jih opogumili, ne glede na srečni konec in zmagoviti gol rezervista Mateja Poplatnika.

»Zavedamo se slabosti v drugem polčasu, o tem smo se igralci pogovarjali. Toda naše filozofije ne bomo spreminjali, predvsem verjamem, da bomo nadzirali tekmo in tekmecem ne bomo dopustili veliko. Če bomo v tem bili uspešni, lahko upravičeno upamo na dober izid,« je še dodal 34-letni zvezni igralec iz Širokog Brijega.

Elšnik za 30.000 evrov, Zajc brez možnosti Drevi bodo povratne tekme igrali slovenski legionarji v evropski ligi in konferenčni. Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo ob prednosti z 1:0 na Marakani gostil favorizirani Lille. Evropski klubski prvak iz leta 1991 je za napredovanje vsakemu igralcu obljubil 30.000 evrov nagrade. Miha Zajc bo po domačem porazu z 1:3 z Dinamom gostoval v Gentu. Adam Gnezda Čerin s Panathinaikosom gostuje v Plznu (prva tekma 2:2). V KL bo Dejan Petrovič z Rijeko na Rujevici branil prednost (1:0) proti Omonii, Danijel Šturm pa bo s Sigmo gostoval v Lozani (1:1).

Majevski: Pritisk te naredi še boljšega

Trener Majevski je opravil svojo nalogo pred tekmo, na kateri je treba potrditi to, kar so vadili na treningih. Izpostavil je pristop. »Celje bo napadalno. Gremo po zmago, izid je 0:0! Pričakujem, da bomo agresivnejši in verjamem v napredovanje v osmino finala,« je še napovedal 37-letni Belorus, ki ga prav nič ne moti pritisk. »Imel sem ga kot igralec v klubih in reprezentanci, imam ga tudi kot trener. To je dobra stvar, praviloma te naredi še boljšega,« se iz dneva v dan bolje počuti v vlogi trenerja. Nima prav nobenih težav z igralskim kadrom. Tudi Armandas Kučys, ki je zaradi lažje poškodbe predčasno končal prvo tekmo in bo jutri dopolnil 23 let, je nared. Majevski ima sicer na voljo ima vse igralce, ki so bili zdravi od prve tekme v letu 2026.

Armandas Kučys bi z golom, ki bi pomagal k napredovanju, podaril najlepše darilo za rojstni dan. Foto: NK Celje

Drugi polčas evropskega dvoboja je dvignil samozavest gostujočemu trenerju Zekirju Ramadaniju, ki je z jasnim sloganom napovedal celjsko bitko – »Pripravljeni smo. Osredotočeni. Združeni. Pripravljen dati vse«. V primerjavi s Celjani minuli konec tedna nogometaši Drite niso imeli počitka, a so si v domačem prvenstvu še okrepili samozavest z zmago v gosteh pri Llapiju (2:0). Povrhu sta največja tekmeca in dotlej vodilna Priština ter Ballkani nepričakovano izgubila, s čimer je branilec naslova skočil na vrh lestvice.

Celjani so prepričani, da so boljši. So, toda vlogo favoritov morajo ubraniti, zlepa ali zgrda, če želijo v osmini finala izzvati atenski AEK ali praško Sparto. Žreb bo v petek ob 14. uri v Nyonu.