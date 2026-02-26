  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Za napadalne Celjane dobičkonosen že izid 0:0

Drevi (18.45) druga tekma Celje – Drita. Kosovci so opogumljeni.
Celjani so prepričani o napredovanju v osmino finala konferenčne lige. Foto: NK Celje

Celjani so prepričani o napredovanju v osmino finala konferenčne lige. Foto: NK Celje

Armandas Kučys bi z golom, ki bi pomagal k napredovanju, podaril najlepše darilo za rojstni dan. Foto: NK Celje

Armandas Kučys bi z golom, ki bi pomagal k napredovanju, podaril najlepše darilo za rojstni dan. Foto: NK Celje

Celjski trener Ivan Majevski je opravil analizo prve tekme in napoveduje zmago. Foto: NK Celje

Celjski trener Ivan Majevski je opravil analizo prve tekme in napoveduje zmago. Foto: NK Celje

Celjani so prepričani o napredovanju v osmino finala konferenčne lige. Foto: NK Celje
Armandas Kučys bi z golom, ki bi pomagal k napredovanju, podaril najlepše darilo za rojstni dan. Foto: NK Celje
Celjski trener Ivan Majevski je opravil analizo prve tekme in napoveduje zmago. Foto: NK Celje
Gorazd Nejedly
 26. 2. 2026 | 08:48
5:13
A+A-

Na kakšen način in s čim manj stresa ubraniti prednost s 3:2 s prve tekme v Prištini? To je uganka, s katero so se pred današnjo povratno tekmo dodatnih kvalifikacij na stadionu Z'dežele (18.45) za napredovanje v osmino finala konferenčne lige proti Driti ukvarjali v taboru nogometašev Celja. Vodilno moštvo v 1. SNL je pokazalo, da je kakovostnejše od tekmecev, toda kosovski prvak v Celje zagotovo ni prišel z belo zastavo, temveč je nabrušen, kot da gre za tekmo življenja. Glavni sodnik bo mladi Poljak, 33-letni Damian Sylwestrzak.

»Nisem povsem zadovoljen, toda fantje so pokazali vrhunski značaj in kakšno moštvo so,« je prvih 90 minut evropske bitke strnil celjski trener Ivan Majevski, ki je »nagrado« za tesno zmago dobil v obliki odpovedane tekme 23. kroga 1. SNL v Kidričevem in počitka, zaradi česar je imel skupaj s sodelavci še dva dneva več za temeljito pripravo za nadvse vznemirljivo povratno tekmo. Počitek je koristil tudi nogometašem.

Celjski trener Ivan Majevski je opravil analizo prve tekme in napoveduje zmago. Foto: NK Celje
Celjski trener Ivan Majevski je opravil analizo prve tekme in napoveduje zmago. Foto: NK Celje

16. tekmo v Evropi bodo v tej sezoni igrali Celjani.

58:42 je bila posest žoge v odstotkih v Prištini v korist Celja, v strelih 18:14 za Drito.

23 bo jutri dopolnil Armandas Kučys, ki je v Evropi dosegel devet golov.

»Meni je, verjetno tudi drugim, dan – ali morda dva – več za odmor vedno dobrodošel,« je bil zadovoljen nenadejanega oddiha najstarejši mož v celjskem moštvu, a tudi eden od najpomembnejših, Mario Kvesić.

Celjani ne smejo dopustiti niti kančka lagodnosti, kaj šele vzvišenosti, saj se bojeviti gostje ne bodo vdali brez »izstreljenega metka«. Njihova zagnanost je najmočnejše orožje, ki je na kolena spravilo tudi slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Scenarij iz prve reprezentančne tekme ima podobnosti s prvo pred tednom dni. Celjani, kot Benjamin Šeško in drugi reprezentanti, niso izkoristili priložnosti in tekmecem že v kali zatrli vse upe o napredovanju. Še več, s slabo predstavo v drugem polčasu so jih opogumili, ne glede na srečni konec in zmagoviti gol rezervista Mateja Poplatnika.

»Zavedamo se slabosti v drugem polčasu, o tem smo se igralci pogovarjali. Toda naše filozofije ne bomo spreminjali, predvsem verjamem, da bomo nadzirali tekmo in tekmecem ne bomo dopustili veliko. Če bomo v tem bili uspešni, lahko upravičeno upamo na dober izid,« je še dodal 34-letni zvezni igralec iz Širokog Brijega.

Elšnik za 30.000 evrov, Zajc brez možnosti

Drevi bodo povratne tekme igrali slovenski legionarji v evropski ligi in konferenčni. Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo ob prednosti z 1:0 na Marakani gostil favorizirani Lille. Evropski klubski prvak iz leta 1991 je za napredovanje vsakemu igralcu obljubil 30.000 evrov nagrade. Miha Zajc bo po domačem porazu z 1:3 z Dinamom gostoval v Gentu. Adam Gnezda Čerin s Panathinaikosom gostuje v Plznu (prva tekma 2:2). V KL bo Dejan Petrovič z Rijeko na Rujevici branil prednost (1:0) proti Omonii, Danijel Šturm pa bo s Sigmo gostoval v Lozani (1:1).

Majevski: Pritisk te naredi še boljšega

Trener Majevski je opravil svojo nalogo pred tekmo, na kateri je treba potrditi to, kar so vadili na treningih. Izpostavil je pristop. »Celje bo napadalno. Gremo po zmago, izid je 0:0! Pričakujem, da bomo agresivnejši in verjamem v napredovanje v osmino finala,« je še napovedal 37-letni Belorus, ki ga prav nič ne moti pritisk. »Imel sem ga kot igralec v klubih in reprezentanci, imam ga tudi kot trener. To je dobra stvar, praviloma te naredi še boljšega,« se iz dneva v dan bolje počuti v vlogi trenerja. Nima prav nobenih težav z igralskim kadrom. Tudi Armandas Kučys, ki je zaradi lažje poškodbe predčasno končal prvo tekmo in bo jutri dopolnil 23 let, je nared. Majevski ima sicer na voljo ima vse igralce, ki so bili zdravi od prve tekme v letu 2026.

Armandas Kučys bi z golom, ki bi pomagal k napredovanju, podaril najlepše darilo za rojstni dan. Foto: NK Celje
Armandas Kučys bi z golom, ki bi pomagal k napredovanju, podaril najlepše darilo za rojstni dan. Foto: NK Celje

Drugi polčas evropskega dvoboja je dvignil samozavest gostujočemu trenerju Zekirju Ramadaniju, ki je z jasnim sloganom napovedal celjsko bitko – »Pripravljeni smo. Osredotočeni. Združeni. Pripravljen dati vse«. V primerjavi s Celjani minuli konec tedna nogometaši Drite niso imeli počitka, a so si v domačem prvenstvu še okrepili samozavest z zmago v gosteh pri Llapiju (2:0). Povrhu sta največja tekmeca in dotlej vodilna Priština ter Ballkani nepričakovano izgubila, s čimer je branilec naslova skočil na vrh lestvice.

Celjani so prepričani, da so boljši. So, toda vlogo favoritov morajo ubraniti, zlepa ali zgrda, če želijo v osmini finala izzvati atenski AEK ali praško Sparto. Žreb bo v petek ob 14. uri v Nyonu.

Več iz teme

nogometCeljeDritaKosovokonferenčna liga
ZADNJE NOVICE
11:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV OŠKODOVANCEM

Je kateri od teh predmetov vaš? Dobite jih pri dolenjskih policistih (FOTO)

Preverite fotografije.
26. 2. 2026 | 11:57
11:45
Bulvar  |  Domači trači
ODPRTJE NOVE RESTAVRACIJE

Ano Roš s Princem opazili na sprehodu po poreški promenadi: poglejte, kam se odpravlja (FOTO)

Poreč je očitno pripravljen na slovensko velemojstrico kuharskih veščin. Terasa je že polna, priprave tečejo, ekipa pa se pripravlja na veliko odprtje nove restavracije JAZ Ane Roš. Kot didžejka naj bi nastopila Anina hčerka Eva Klara.
Nina Čakarić26. 2. 2026 | 11:45
11:36
Novice  |  Svet
BHRT

Nacionalna televizija prekinila program! Od 7. ure je mogoče videti le tole obvestilo

BHRT programa ne predvaja, da bi opozorila na nakopičene dolgove, ki ogrožajo njen obstoj.
26. 2. 2026 | 11:36
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na kuhanje testenin v vodi: pripravite jih kot rižoto in okus vas bo presenetil

Tehnika, zaradi katere so testenine še bolj kremaste in okusne, nam pa ni treba dodajati smetane in sirčkov.
Mateja Delakorda26. 2. 2026 | 11:30
11:25
Video
Bulvar  |  Zanimivosti
KO LETIJO CELO STOLI ...

Mislite, da je pri nas v predvolilni bitki hudo? Poglejte si, kako to delajo Arabci! (VIDEO)

Posnetek političnih soočenj na arabskih televizijah je nasmejal ves svet.
26. 2. 2026 | 11:25
11:02
Novice  |  Svet
ZADNJE URE

To je vila, v kateri je razvpiti šef narkokartela preživel zadnje ure: hrana na mizi, zdravila, oltar ... (FOTO)

Fotografije iz vile ubitega vodje narkokartela razkrivajo, kako je preživel zadnje ure svojega življenja.
26. 2. 2026 | 11:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki