Za Primoža Rogliča se 14. etapa ni dobro končala, ni več na drugem mestu

Primož Roglič ne more biti najbolj zadovoljen z razpletom 14., zelo zahtevne etape kolesarske dirke po Španiji od Jeana do Sierre de la Panndere. V skupini favoritov na koncu ni mogel slediti vodilnemu Špancu Enricu Masu in Avstrijcu Felixu Gallu, proti njima je izgubil nekaj novih sekund, Avstrijcu pa je moral celo predati drugo mesto. V etapi je kolesar ekipe Red Bull-Bora hansgrohe zasedel 24. mesto, v skupnem seštevku pa zdaj za vodilnim Masom zaostaja dve minuti in deset sekund, za Gallom pa štiri sekunde.

Omrzel ostaja na šestem mestu

Drugi slovenski predstavnik v prvi deseterici skupnega seštevka, Jakob Omrzel, je iz skupine favoritov odpadel že nekoliko prej kot Roglič, za rojakom je zaostal 50 sekund, v skupnem seštevku pa ostal na šestem mestu. V cilj je prišel takoj za Britancem Oscarjem Onleyjem, ki ima v razvrstitvi mladih kolesarjev pred njim še vedno pol minute prednosti. Preostali slovenski kolesarji so precej zaostali.

Tudi 14. etapo je sicer dobil eden izmed članov ubežne skupine, Nemec Marco Brenner je imel v sprintu več moči od Kolumbijca Santiaga Buitraga, kolesarja Bahrain-Victoriousa, tretje mesto je zasedel Španec Cristian Rodriguez, ki se je z izvrstnim dosežkom v skupnem seštevku prebil na osmo mesto. Naslednja, 15. etapa bo razgibana, a precej lažja kot današnja.