Za razliko od Gregorja je imel skakalni trener Bine tudi obleko za slovesnost

Kot skakalni trener se je Bine Norčič podpisal že pod drugo kolajno na olimpijskih igrah. Potem ko se je pred štirimi leti s Kanadčani na Kitajskem veselil tretjega mesta na preizkušnji mešanih ekip, je predvčerajšnjim na moški posamični tekmi v Predazzu do bronastega odličja popeljal še Švicarja Gregorja Deschwandna.

Glede na to, da je Deschwanden, ki je bil v prejšnji zimi zelo močan, v tej precej nihal (bil je že v deseterici in tudi večkrat zunaj finala), ni bil ravno med kandidati za kolajno. »Ker nismo imeli ničesar za izgubiti, sem mu v iskanju rešitev na prvem uradnem treningu znižal peto na smučeh, saj je bil tako v Oberstdorfu kot Willingenu s težiščem v počepu preveč nagnjen naprej. To se je obrestovalo, saj se je takoj počutil bolje,« je zaupal Norčič in veliko zaslug za ta uspeh pripisal tudi serviserju Björnu Schneiderju.

Bine Norčič (desno) in Gregor Deschwanden nista skrivala navdušenja. FOTO: SwissSki

»Potem ko smo videli, da mu smuči ne delujejo najbolje, se je naš serviser odpeljal po druge, mehkejše v Oberhof ter se s kombijem tja in nazaj vozil 14 ur. Z njimi je Gregor v poskusni seriji dobil želene občutke. Pred začetkom tekme sem mu rekel: 'Zdaj pa na polno!' Zdi se mi, da je dobil s tem še dodaten 'klik' in samozavest. Malo smo tvegali, a je to na OI tudi treba,« je poudaril slovenski trener.

Potem ko so po Deschwandnovem prvem skoku (106 m) znižali zaletišče, je bil tudi jezen. »Na pomočnika tehničnega delegata sem pritisnil, rekoč, zakaj je bilo to potrebno, saj ga je še meter ločil od točke HS-107. Odvrnil mi je, da so se za to odločili zato, ker so zaradi umirjajočega se vetra pričakovali dolge skoke. V tistem trenutku mi to ni bilo vseeno, saj 4,6 točke, kolikor so jih zaradi krajšega naleta prejemali skakalci za Gregorjem, na tako majhni napravi ni malo. A sem se hitro pomiril in se osredotočil na finale, za katerega se je Deschwanden dobro zbral. Manjše težave je imel sicer pri doskoku in le upal sem, da mu ne bo na koncu zmanjkalo pol točke do kolajne. A so tudi nekateri tekmeci podlegli pritisku in potem se je za nas razpletlo odlično,« je bil dobro razpoložen Norčič, potem ko je njegov varovanec zaostal le za zlatim Nemcem Philippom Raimundom in mladim Poljakom Kacperjem Tomasiakom. Tretje mesto si je delil z Japoncem Renom Nikaidom.

Uspeh proslavili v enem od lokalov

Švicarski as je sicer priznal, da ni verjel v takšen podvig, zato pri sebi tudi ni imel obleke za slovesno podelitev. To so mu nato priskrbeli v ekipi. »Gregor morda res ni pričakoval stopničk, je pa vedel, da se lahko prebije med deseterico. Za razliko od njega sem jaz vzel s seboj tudi posebno obleko. Že od nekdaj govorim, da so OI tekmovanje, na katerem se lahko zgodi marsikaj,« je dejal 44-letni Gorenjec in za svojega junaka pristavil, da je tekmovalec, ki včasih potrebuje le malenkostno spremembo in začne takoj skakati bolje.

Gregor Deschwanden (desno) si je tretje mesto delil z Japoncem Renom Nikaidom. Zmagal je Nemec Philipp Raimund, drugi pa je bil mladi Poljak Kacper Tomasiak (levo). FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Uspeh so proslavili v enem od lokalov, v katerem so nazdravili s šampanjcem. »Gregor je s sabo pripeljal tudi svojo srčno izbranko. Še vedno je bil kar malo šokiran nad doseženim. Rekel sem mu, naj uživa, dan po tekmi pa sem mu – kot drugim – dal prosto. Verjamem, da bo zaradi okrepljene samozavesti močan tudi na veliki skakalnici,« je prepričan Norčič, ki ima to kolajno za svoj največji trenerski uspeh. A je tudi z Američani kot selektor prav tako spisal nekaj lepih zgodb s Kevinom Bicknerjem, Kanadčanom Mackenziejem Boydom Clowesom in drugimi.

Domen Prevc je kot najboljši Slovenec skočil do šestega mesta. FOTO: Matej Družnik

»V švicarski reprezentanci so me po vsem, kar se je lani zgodilo na Norveškem, zelo lepo sprejeli. Na tisto sem že pozabil in medtem obrnil nov list. Imamo zanimivo ekipo z zelo obetavnim mladim rodom. Čeprav so fantje že dosegli nekaj dobrih rezultatov, nam je manjkala pika na i, ki smo jo zdaj postavili z olimpijsko kolajno. Že pred začetkom OI sem dal ekipi vedeti, da najboljši dosežek pričakujem prav tu,« je razkril nekdanji skakalec, ki je, zanimivo, prav tako razmišljal o tem, da bi kot Slovenci izpustili uvodni trening in se pripravljali v Planici. Zaradi slabe vremenske napovedi se je nato odločil, da so šli naravnost v Predazzo.

Na srednji napravi je sicer še bolj kot na Domna Prevca stavil na Anžeta Laniška. »Na žalost ni imel svojega dne. A verjamem, da bosta na veliki skakalnici oba spet vroča in da bo tam zgodba drugačna,« je sklenil Norčič.