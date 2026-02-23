Za Rierovo strategijo v nogah Olimpije manjka dinamita (FOTO)

Pogoji za nogometno igro v derbiju 23. kola 1. SNL so bili naravnost idilični, s soncem obsijane Stožice z odlično travnato podlago so gledalcem ponudile razburljiv remi Kopra in Olimpije (3:3), ki je več olajšanja prinesel domačim. Rešili so se z enajstmetrovko v sodniškem dodatku, tekmo bi lahko v prvem polčasu zasukali tudi v svojo korist, podobno razmišljajo v vrstah Koprčanov, ki niso izkoristili avtoceste do zmage v drugem polčasu. Celjanom je obilno sneženje prineslo nenadejan vikend odmora pred povratnim dvobojem z Drito, Koper in Olimpija sta zamudila priložnost, da jesenskim prvakom podkurita pod nogami.

V spomladanskem delu državnega prvenstva je igra moštva Federica Bessoneja dobila rep in glavo, napak v zadnji vrsti je za morebiten prvenstveni podvig še vedno odločno preveč, napadalna renesansa glavnih poletnih okrepitev (Dimitar Mitrovski) in rekonvalescentov (Jošt Urbančič, Pedro Lucas) pa vsaj deloma potrjuje vizijo zeleno-belih selektorjev. Nogomet pod Bessonejem spominja na idejo Alberta Riere, ne glede sloga igre, glede nogometne filozofije pač. V lovu na zadetek več bodo napadalci potrebovali nos za gol in več zbranosti, kot so jo pokazali v prvem polčasu tekme s Koprom, ko so tri, štiri (prste vmes je imel tudi sodnik Halilović) priložnosti ostale neizkoriščene.

Federico Bessone in Zoran Zeljković sta se pozdravila pred tekmo.

32 golov so dosegli nogometaši Olimpije v tej sezoni, Celje kar 26 več.

Kazen je prišla v najslabšem možnem obdobju, Zoran Zeljković se je pred garderobami, kjer njegov mandat ni bil dolgega veka, veselil gola Briana Oddeija v sodniškem dodatku prvega dela. Prvi in tretji gol Kopra Matevža Vidovška preganjata v sanjah, recept je bil enak: visokorasli ljubljanski vratar je prvi strel še odbil, a naravnost predse v sredino kazenskega prostora, na kar trenerji vratarje opozarjajo od prvega stika z nogometno žogo. Sledila je kazen, prvi je spodrsljaj kaznoval Oddei, za 3:1 po prodoru in strelu Josipa Ilićića in obrambi Vidovška še odlični Bassirou N'Diaye, ob Jean-Pierru Longondi najboljši posameznik na stožiški zelenici. Pri zadnjem golu se je leto dni brez nogometa poznalo v nogah Marka Ristića, ki je zaspal na krilu in Ilićiću omogočil dovoljen položaj ter avtocesto proti Vidovšku.

Slabše le Primorje in Mura

Zmaji so znova pokazali vsaj nepopustljiv karakter, nagradile so ga tudi tribune. Najprej je Dino Kojić (z golom za 2:3, na 1:1 je v 52. minuti izenačil Muhamedbegović) zeleno-belim vlil upanje, z drugim golom sezone je z bele točke za 3:3 že v sodniškem dodatku zadel še en rekonvalescent Pedro Lucas. »Igramo dobro, mogoče bi si zaslužili še malo več, res smo kakovostno začeli tekmo, nato nas je gol presekal. Morali bi osvojiti vse tri točke, a smo na pravi poti, forma se vzpenja,« je razplet ocenil strelec izenačujočega gola v Stožicah. Je dinamita za odprt nogomet v vrstah Ljubljančanov dovolj? Statistika kaže, da ne, le Primorje in Mura sta v tej sezoni dosegla manj golov od Olimpije (32), po enega več imata na računu tudi Aluminij in Radomlje, ki so z zmago z 2:1 proti Primorju potrdile, da so stabilen, zanesljiv in dobro voden prvoligaš.

Gledalci so videli veliko napadalnih akcij in tudi trdih prekrškov, derbi je upravičil pričakovanja.

Izid in pari 23. kroga Olimpija – Koper 3:3 (Muhamedbegović 52., Kojić 77., Lucas 92./11-m; Oddei 45., Longonda 58., N'Diaye 64.), Kalcer Radomlje – Primorje 2:1 (Martinčič 13., Pelko 92.; Kadrić 57./11-m), Maribor – Bravo včeraj, Aluminij – Celje preloženo,

Mura prosta. Vrstni red strelcev: 11 – Benjamin Tetteh (Maribor), Franko Kovačević (Celje), 9 – Emir Saitoski, 8 – Dario Vizinger (Maribor), Venuste Baboula (Bravo). Pari 24. kroga: Primorje – Olimpija, Maribor – Radomlje (oba 28. t. m.), Koper –Mura, Bravo – Celje (oba 1. 3.), prost Aluminij.

Koprčani so z izgubljenima točkama zamudili priložnost, da se Celju ob tekmi več približajo na manj kot 10 točk, Olimpija ostaja velikih 15 točk za rivali, ki po odhodu Riere v Frankfurt (bivši celjski strateg je do zadnjih minut grozil tudi Bayernu, nato pa klonil z 2:3) niso več nepremagljivi. Kakovosti je v vrstah grofov, ki so zaradi snežnega meteža in nepripravljene zelenice v Kidričevem odprtih rok sprejeli prost konec tedna, dovolj, da spomladanski pohod na prvenstveno krono ostane formalnost.

Olimpija je bila v izgubljenem položaju, a je izvlekla vsaj točko.