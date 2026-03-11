Za ta večer so košarkarji Cedevite Olimpije garali od poletja

Začenja se košarkarska pomlad, ki prinaša niz razburljivih bojev v lovu za prestižnimi lovorikami na regionalnem parketu in tudi širše po Evropi. Tako prva tekma za biti ali ne biti za Cedevito Olimpijo prihaja že 11. marca, Ljubljančani nemški Chemnitz pričakujejo kot favoriti in v odlični formi. »Krajši premor nam je prišel prav, zdaj nas čaka tekma z visokim vložkom, pomembno bo, da igralce psihološko pripravimo nanjo,« opozarja trener Zvezdan Mitrović. V kolikor Olimpiji uspe podobno kakovostna predstava kot v nedeljo proti Dubaju, zmagovalec dvoboja ne bi smel biti pod vprašajem.

Po odlično odigranem rednem delu evropskega pokala Cedeviti Olimpiji ni manjkalo veliko, da bi se neposredno uvrstila v četrtfinale, od drugega mesta je zmaje ločila le zmaga. »Spodrsljaj« je prinesel tudi nagrado v obliki domače tekme na izpadanje s Chemnitzom, ki bo znova napolnila tribune ljubljanske arene, deloma so oživele že v nedeljo, ko je Olimpija pred lepo kuliso nadigrala in gladko odpravila evroligaški Dubaj (93:80).

»Bučna podpora s tribun nas lahko razbremeni, zagotovo bodo gledalci prišli na svoj račun. Ni taktiziranja, zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono. Chemnitz igra agresivno v obrambi in napadu, vseh 40 minut ne popuščajo v ritmu, veliko zaključujejo 1 na 1,« vrline tekmeca opisuje Mitrović, ki bo osredotočen predvsem na domače adute. Proti Dubaju so zmaji blesteli z raznovrstno igro, štirje od petih članov začetne peterke so tekmo končali z dvomestnim številom doseženih točk in strelsko breme lepo porazdelili med celotno moštvo.

Ni taktiziranja, zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono.

»Želeli smo si prednosti domače dvorane v osmini finala, ta cilj smo izpolnili, a se z njim ne želimo zadovoljiti. Upam, da bomo slavili s številnimi navijači v Stožicah,« si želi kapetan Jaka Blažič, ki v razgretem vzdušju agresivno igro v obrambi, ki ga krasi skozi celo kariero, povzdigne še stopničko višje.

Sezona 2025/26 za Cedevito Olimpijo poteka brez pretresov in z le redkimi razočaranji. V jadranski ligi in evropskem pokalu so zgradili trdne temelje za uspešno končnico, nenavaden sistem tekmovanja z eno tekmo na izpadanje v evropskem pokalu pa napak ne dopušča. Morebitni četrtfinalni tekmec je že znan, Olimpijo ali Chemnitz čaka Bourg-en-Bresse. Na zadnjih štirih medsebojnih tekmah so jih Ljubljančani premagali le enkrat, Francozi so dobro uigrano in disciplinirano, zagotovo pa ne nepremagljivo moštvo.