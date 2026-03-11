  • Delo d.o.o.
KOŠARKA

Za ta večer so košarkarji Cedevite Olimpije garali od poletja

Cedevita Olimpija danes (19:00) v Stožicah gosti nemški Chemnitz. Zmagovalec napreduje v četrtfinale evropskega pokala.
Zdravstveno stanje DJ Stewarta povzroča nekaj skrbi Ljubljančanom, njegov nastop je vprašljiv. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija
Zdravstveno stanje DJ Stewarta povzroča nekaj skrbi Ljubljančanom, njegov nastop je vprašljiv. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija
Nejc Grilc
 11. 3. 2026 | 08:14
2:50
A+A-

Začenja se košarkarska pomlad, ki prinaša niz razburljivih bojev v lovu za prestižnimi lovorikami na regionalnem parketu in tudi širše po Evropi. Tako prva tekma za biti ali ne biti za Cedevito Olimpijo prihaja že 11. marca, Ljubljančani nemški Chemnitz pričakujejo kot favoriti in v odlični formi. »Krajši premor nam je prišel prav, zdaj nas čaka tekma z visokim vložkom, pomembno bo, da igralce psihološko pripravimo nanjo,« opozarja trener Zvezdan Mitrović. V kolikor Olimpiji uspe podobno kakovostna predstava kot v nedeljo proti Dubaju, zmagovalec dvoboja ne bi smel biti pod vprašajem.

Po odlično odigranem rednem delu evropskega pokala Cedeviti Olimpiji ni manjkalo veliko, da bi se neposredno uvrstila v četrtfinale, od drugega mesta je zmaje ločila le zmaga. »Spodrsljaj« je prinesel tudi nagrado v obliki domače tekme na izpadanje s Chemnitzom, ki bo znova napolnila tribune ljubljanske arene, deloma so oživele že v nedeljo, ko je Olimpija pred lepo kuliso nadigrala in gladko odpravila evroligaški Dubaj (93:80).

»Bučna podpora s tribun nas lahko razbremeni, zagotovo bodo gledalci prišli na svoj račun. Ni taktiziranja, zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono. Chemnitz igra agresivno v obrambi in napadu, vseh 40 minut ne popuščajo v ritmu, veliko zaključujejo 1 na 1,« vrline tekmeca opisuje Mitrović, ki bo osredotočen predvsem na domače adute. Proti Dubaju so zmaji blesteli z raznovrstno igro, štirje od petih članov začetne peterke so tekmo končali z dvomestnim številom doseženih točk in strelsko breme lepo porazdelili med celotno moštvo.

Ni taktiziranja, zmagaš in greš dalje, ali pa končaš evropsko sezono.

»Želeli smo si prednosti domače dvorane v osmini finala, ta cilj smo izpolnili, a se z njim ne želimo zadovoljiti. Upam, da bomo slavili s številnimi navijači v Stožicah,« si želi kapetan Jaka Blažič, ki v razgretem vzdušju agresivno igro v obrambi, ki ga krasi skozi celo kariero, povzdigne še stopničko višje.

Sezona 2025/26 za Cedevito Olimpijo poteka brez pretresov in z le redkimi razočaranji. V jadranski ligi in evropskem pokalu so zgradili trdne temelje za uspešno končnico, nenavaden sistem tekmovanja z eno tekmo na izpadanje v evropskem pokalu pa napak ne dopušča. Morebitni četrtfinalni tekmec je že znan, Olimpijo ali Chemnitz čaka Bourg-en-Bresse. Na zadnjih štirih medsebojnih tekmah so jih Ljubljančani premagali le enkrat, Francozi so dobro uigrano in disciplinirano, zagotovo pa ne nepremagljivo moštvo. 

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
