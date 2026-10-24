Za zgodovino! Celjani proti Salzburgu osvojili prvo točko

Prvi gol, kar dva, prva točka (2:2), niso bile daleč niti tri, končno pa tudi predstava, ki je bila večji del minule sezone zaščitni znak slovenskih nogometnih prvakov. To so na tretji tekmi evropske lige proti uglednemu avstrijskemu velikanu Salzburgu svojim navijačem ponudili Celjani, ki so bili dvakrat v zaostanku, a so tekmece z goloma Blaža Kramerja, njegovim prvim v celjskem dresu, in Armandasa Kučysa v zadnji minuti, Litovčevim prvim po 22. juliju, ujeli.

Zgodovinski dosežek Celjanom s tekmovalnega zornega kota res ni prinesel prav veliko, a je pogled na lestvico lepši, ker niso več na dnu in brez ene same točke. Po treh tekmah sta za slovenskimi šampioni tudi velikana, nekoč evropska klubska prvaka, Marseille in Celtic.

19 CELJSKIH nogometašev je igralo v treh tekmah EL.

»To je bilo evropsko Celje, kakršnega si želimo gledati,« si je dal duška 30-letni napadalec Kramer, zadnji poletni celjski novinec. Njegov prvenec v slogu najboljših strelcev je prišel ob pravem trenutku, prav tako dolgo pričakovani Kučysov gol. Na nek način sta oba napadalca simbolizirala in hkrati vrnila prepoznavno celjsko igro po globini. Celjani so ob vidni preobrazbi najustvarjalnejšega igralca Svita Sešlarja (njegova asistenca za Kramerjev gol je sodila v kategorijo mojstrovin) pokazali in nakazali, da je bil četrtkov večer morda prelomen za nadaljevanje sezone, predvsem na domači fronti.

Tehnično odlična izvedba

»Takšnih tekem bo še več,« je navijačem popihal na dušo Litovec, ki si bo moral ob Kramerju še izboriti prej rezervirani status prvega napadalca. Tekmovalnost v moštvu je tudi ideal trenerja Zorana Zeljkovića, ki je opravil nekaj sprememb in bil nagrajen za vztrajnost. Po neprepričljivem prvem mesecu na celjskem trenerskem stolčku je bil že naslednja tarča za »odstrel«.

Evropska liga 4. Ferencvaros 3 3 0 0 9 5. Oympiakos 3 3 0 0 9 19. Sturm 3 1 1 1 4 20. Nijmegen 3 1 1 1 4 29. Celje 3 0 1 2 1 36. Ararat 3 0 0 3 0

»Nismo se vdali in bili za to nagrajeni. Proti telesno močnim tekmecem smo si upali igrati in bili enakovredni,« je bil vesel 46-letni Ljubljančan, ki ga je v dobro voljo spravila izvedba njegovih igralcev. »Fantje so dokazali, da so tehnično res odlični. Ko bomo dvignili še fizično formo, bomo marsikomu povzročali težave. Zelo pa me veseli, da sta bila strelca napadalca. Če bomo še bolj ustvarjalni v igri, bosta še več zadevala,« je povedal trener in razkril, kakšno Celje bi lahko navijači videli do konca leta, ki Celjanom prinaša tekmovanje na treh frontah.

V Gradcu in Budimpešti za senzacijo

Celjani bodo že v nedeljo na Prevaljah lovili napredovanje v pokalnem tekmovanju, potem pa jih sredi tedna čaka ligaški derbi v Stožicah in pred reprezentančnim odmorom še četrta tekma v evropski ligi, 5. novembra v Gradcu proti Sturmu. Evropska jesen je s prvo točko in vidnim izboljšanjem duha nepričakovano dvignila apetite. Niti 24. mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za osmino finala in na katerem je zdaj sedemkratni evropski prvak Milan s tremi točkami, ni več nedosegljivo.

Blaž Kramer je dosegel prvi gol v celjskem dresu. FOTO: NK Celje/facebook

»Lovimo 10 točk, kolikor, računam, bi zadostovalo za napredovanje,« je že pred gostovanjem na stadionu Z'dežele povedal četrtkov »poraženec«, trener Salzburga. To je lahko tudi celjska računica. V naslednjih petih tekmah slovenski prvaki trikrat gostujejo. Po Gradcu bodo 26. novembra igrali še v Budimpešti pri Ferencvarosu. Oba sodita v kategorijo tekmecev, ki ju je mogoče presenetiti, potem pa zadnjič letos, 10. decembra, gostijo grškega velikana Olympiakos. Odločilna tekma bi lahko bila v Armeniji, 21. januarja, proti zadnjeuvrščenemu Araratu, za konec pa bo teden dni pozneje v Celju gostoval NEC Nijmegen. Zdaj pa še k realnosti. Sturm je premagal Marseille (1:0), Ferencvaros je napolnil mrežo portugalskega Torrensa (4:1), Olympiakos je premagal praško Sparto (1:0), NEC pa v Zagrebu Dinamo (4:2). Le Ararat je doma visoko izgubil proti AZ Alkmaarju (0:4). Olympiakos in Ferencvaros sta med peterico klubov s stoodstotnim izkupičkom po treh kolih.