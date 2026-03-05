  • Delo d.o.o.
FORMULA 1

Začetek sezone v formuli 1: pripnite pasove, šlo bo zelo hitro

Konec tedna v Avstraliji začetek sezone v formuli 1. Veliko sprememb, drugačna razmerja med favoriti.
Leclercov Ferrari je precej drugačen. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Lani je Lando Norris za las zmagal pred Maxom Verstappnom. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

Lewis Hamilton se odlično počuti. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

George Russell je glavni favorit. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Leclercov Ferrari je precej drugačen. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Lani je Lando Norris za las zmagal pred Maxom Verstappnom. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
Lewis Hamilton se odlično počuti. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
George Russell je glavni favorit. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Peter Zalokar
 5. 3. 2026 | 09:10
5:46
A+A-

Pozabite vse, kar ste se naučili v zadnjih petih sezonah formule 1. V nedeljo se bo v Avstraliji začela prelomna, v kateri se bo 22 dirkačev in 11 moštev na 24 dirkah potegovalo za slavo. Sezona 2026 bo polna sprememb in negotovosti – z menjavami dirkačev, novimi ekipami, povsem prenovljenimi pravili in novo stezo. Tretje leto zapored bo sezona vsebovala 24 dirk na dirkališčih po vsem svetu. Koledar je znova premešan, da bi se bolje prilagodil potovanjem ekip, novost pa je steza v Madridu, ki je nadomestila Imolo. Melbourne bo že drugo leto zapored odprl sezono, še vedno pa ostajajo vprašanja glede petih dirk na Bližnjem vzhodu (Bahrajn, Savdska Arabija, Azerbajdžan, Katar, Abu Dabi) zaradi vojne. Bahrajn in Savdska Arabija sta na sporedu že kot četrta in peta sredi aprila, vodstvo F1 že razmišlja o nadomestnih lokacijah.

Kot rečeno bodo v prihajajoči sezoni novi dirkači, nove ekipe in povsem novi tehnični predpisi za dirkalnike. Začnimo pri dirkačih. V tej sezoni je le en novinec, 18-letni Arvid Lindblad pri Racing Bulls. Zamenjal bo Isacka Hadjarja, lanskega novinca, ki je napredoval v Red Bull in postal moštveni kolega štirikratnega prvaka Maxa Verstappna. McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams, Aston Martin, Haas in Alpine ne bodo menjali dirkaških zasedb.

Lani je Lando Norris za las zmagal pred Maxom Verstappnom. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
Na startni vrsti pa bosta dve novi ekipi. Prva je Audi, ki je tehnično nova ekipa, a v resnici zgolj preimenovana različica ekipe Sauber. Obdržali bodo isti dirkaški dvojec kot lani (Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto), vendar z Audijevo podobo in njegovim pogonskim sklopom. Cadillac pa je povsem nova ekipa; ameriški proizvajalec postaja 11. moštvo v prvenstvu, z izkušenima Sergiom Perezom in Valtterijem Bottasom.

Dirka za VN Avstralije se bo začela v nedeljo ob 5. uri po slovenskem času.

Drugačni dirkalniki

Šport je to sezono doživel tudi pomembne tehnične spremembe. Dirkalniki bodo videti nekoliko drugače, tudi slišati bodo drugače. Najopaznejše novosti so novi pogonski sklopi, nova aktivna aerodinamika, manjše dimenzije dirkalnikov in izboljšane varnostne rešitve. V lanski sezoni, prvič po letu 2020, naslov svetovnega prvaka med dirkači ni pripadel Verstappnu. Štirikratni zaporedni prvak je dal vse od sebe, a je v lovu na novega prvaka Landa Norrisa za las ostal prekratek. McLaren je obenem osvojil še drugi zaporedni naslov med konstruktorji in brez večjih težav premagal Mercedes, Red Bull in Ferrari.

Lewis Hamilton se odlično počuti. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Predsezonska testiranja so običajno najboljši pokazatelj, kdo bi lahko bil konkurenčen, vendar se pojavljajo dvomi, kako močno so nekatera vodilna moštva dejansko pritiskala. Kljub temu sta izstopala Mercedes in Ferrari, prvi z motorno močjo, drugi z izjemno hitrimi starti. Posebej velja poudariti, da to, kar boste videli v nedeljo v Avstraliji – dirka se bo začela ob 5. uri zjutraj po našem času –, verjetno ne bo enako temu, kar boste spremljali skozi vse leto. Ekipe bodo svoje dirkalnike in pogonske sklope razvijale na različne načine, ko se bodo bolje privadile novim pravilom, zato bo sezona prav tako preizkus sposobnosti prilagajanja.

Na stavnicah za prvega favorita velja prvi Mercedesov dirkač George Russell.

Največ zasluži Verstappen

Na stavnicah za prvega favorita velja prvi Mercedesov dirkač George Russell (kvota 3) pred Verstappnom (4) in Charlesom Leclercom (6), sledijo sedemkratni prvak Lewis Hamilton (8), Kimi Antonelli (9), Norris (11), Oscar Piastri (15) in Fernando Alonso (29). Nekateri menijo, da bi lahko najbolj prestižno moštvo Ferrari po letu 2007 (Kimi Räikkönen) osvojilo naslov. Med konstruktorji največ možnosti pripisujejo Mercedesu (2,2), Ferrariju in McLarnu (po 3,5) ter Red Bullu (8).

George Russell je glavni favorit. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Proračunska omejitev za ekipe je 185 milijonov evrov, FOM (Formula One Management) oziroma lastnik pravic F1 Liberty Media bo po koncu sezone moštvom glede na konstruktorsko razvrstitev razdelil okroglo milijardo dolarjev (860 milijonov evrov). Najbolje plačani vozniki so Verstappen (osnovna plača brez bonusov 60 mio € na leto), Hamilton (51,6 mio), Leclerc, Russell (29,2 mio), Norris (25,8) in Alonso (17,2 mio). Največ sledilcev na instagramu ima z naskokom Hamilton (42,3 milijona), sledijo Leclerc (23 milijonov), Verstappen (18 milijonov), Carlos Sainz (12,4), Norris (11,6) in Alonso (7,9 mio). Formula 1 jih ima 41,2 milijona, za primerjavo: motoGP 17,9, Nascar 4,3, WRC (reli) 3,1, MXGP (motokros) 1,4 milijona ...

Hamilton: Vznemirljiv čas

Pa še nekaj izjav favoritov, Norris: »Velik del vožnje si osredotočen predvsem na to, da poskušaš doseči, da baterija pravilno deluje, in manj na to, kako lahko iz avtomobila iztisneš vse. Še vedno uživam in to je služba, ki jo naravnost obožujem.«; Russell: »Nove pogonske enote se zdijo hitre in vsak dan znova delamo korake naprej. Vendar pa moramo še naprej izboljševati zanesljivost.«; Verstappen: »Na splošno sem z avtom zelo zadovoljen – načeloma nimamo preveč težav, tako da je za zdaj v redu.«; Hamilton: »Počutim se v najboljšem stanju po zelo, zelo dolgem času. To je vznemirljiv čas z novo generacijo dirkalnikov.«

  • 60 milijonov evrov je letna plača Maxa Verstappna.
  • 42,3 milijona sledilcev ima na instagramu Lewis Hamilton.
  • 860 milijonov dolarjev bodo na koncu razdelili med 11 moštev.

formula 1ferrariMax VerstappenLewis HamiltonmercedesF1Lando NorrisMcLarenFernando AlonsoCarlos Sainz
