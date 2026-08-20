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Zahteven žreb z veliko izzivi: Slovenke v boj v zlati dvorani

Začenja se žensko evropsko prvenstvo v odbojki, Slovenke bodo igrale v Turčiji.
Moštveni duh bo adut izbrane vrste, napoveduje selektor. FOTO: Odbojkarska veza Slovenije

Moštveni duh bo adut izbrane vrste, napoveduje selektor. FOTO: Odbojkarska veza Slovenije

Generalni sekretar Gregor Humerca, selektor Alessandro Orefice, kapetanka Saša Planinšec in podajalka Eva Pavlović Mori so bili na novinarski konferenci dobro razpoloženi. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije

Generalni sekretar Gregor Humerca, selektor Alessandro Orefice, kapetanka Saša Planinšec in podajalka Eva Pavlović Mori so bili na novinarski konferenci dobro razpoloženi. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije

Eva Pavlović Mori verjame, da lahko z igro Slovenke presenetijo tudi uglednejše tekmice. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije

Eva Pavlović Mori verjame, da lahko z igro Slovenke presenetijo tudi uglednejše tekmice. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije

Moštveni duh bo adut izbrane vrste, napoveduje selektor. FOTO: Odbojkarska veza Slovenije
Generalni sekretar Gregor Humerca, selektor Alessandro Orefice, kapetanka Saša Planinšec in podajalka Eva Pavlović Mori so bili na novinarski konferenci dobro razpoloženi. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije
Eva Pavlović Mori verjame, da lahko z igro Slovenke presenetijo tudi uglednejše tekmice. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije
Nejc Grilc
 20. 8. 2026 | 06:35
4:09
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Poletje 2026 se za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco razpleta izvrstno, ne glede na rezultat na evropskem prvenstvu bo ostalo zapisano kot prelomno na poti reprezentance med evropsko in kasneje tudi svetovno elito. Zgodovinski kolajni v evropski ligi je sledila uvrstitev v ligo narodov, zahtevna skupina na evropskem prvenstvu, ki ga ob Turčiji gostijo še Švedska, Češka in Azerbajdžan, pa za mlado izbrano vrsto Alessandra Oreficeja prinaša več zrelostnih izpitov.

Slovenska odbojka živi zlato dobo, ki je plod strokovnega in načrtnega dela in nikakor ni naključna. »Pot do VNL je bila dolga, izkušene igralke, kot sta Saša Planinšec in Eva Pavlović Mori, to najbolje vedo. Zdaj moramo dosežke pravilno unovčiti, naj bodo spodbuda in kažipot za mlade,« je najprej reprezentanci čestital generalni sekretar odbojkarske zveze Gregor Humerca. Vodstvo zveze je imelo pravi načrt pri izbiri trenerja, Alessandro Orefice je v dobrih dveh letih s Slovenijo preskakoval več stopničk hkrati. Zdaj so Slovenke že uvrščene na naslednje evropsko prvenstvo, v Turčijo lahko odidejo neobremenjeno, a to nikakor ne pomeni, da jih ne zanimajo zmage. Igrale bodo v sloviti dvorani Sinan Erdem v Carigradu, kjer so slovenski košarkarji spisali zadnje poglavje sanjskega poletja 2017 in se v domovino vrnili z naslovom evropskih prvakov.

Zagotovo igramo v najtežji skupini evropskega prvenstva, poiskati bomo morali kakšno presenečenje.

Slovenke še niso na pragu razmišljanja o kolajnah. »Komaj čakam, da gremo v Istanbul in igramo z najboljšimi v Evropi. Dobro smo telesno pripravljeni, imamo mlado moštvo, zdaj moramo adute pokazati še na igrišču. Lahko naredimo nekaj posebnega,« se zaveda Orefice. Njegova desna roka na parketu bo nepogrešljiva kapetanka Saša Planinšec, ki ima za pasom že 122 tekem za izbrano vrsto, igrala je na vseh treh evropskih prvenstvih doslej. »Ne želim primerjati različnih generacij, zagotovo pa imamo zdaj res dobro moštvo. Igralke igrajo v resnih evropskih in svetovnih klubih, imele smo odlične pogoje za delo, v primerjavi s prejšnjimi leti je to velika razlika. Rastejo tudi naši apetiti, želim si, da se dobro poletje nadaljuje,« se 31-letnica ni želela spuščati v rezultatske napovedi.

Tretja, peta in deveta reprezentanca Evrope

Pravo težo zahtevnega žreba za slovensko izbrano vrsto razkrije pogled na evropsko lestvico, kjer se tekmice nahajajo povsem pri vrhu. Gostiteljica Turčija je tretja država sveta, Turkinje so nedavno osvojile zmago v elitni ligi narodov, igrale bodo na krilih podpore povsem polnih tribun v sloviti carigrajski dvorani. Le dve mesti nižje najdemo Poljakinje, druge nasprotnice slovenske izbrane vrste, prvo tekmo na turnirju bodo igrale z deveto Nemčijo. Nato sledita premagljivi nasprotnici, Latvija je trenutno na 32. mestu evropske lestvice, Madžarska tik za Slovenijo (14.). »Igra šest igralk v polju in na srečo šteje moštvo, ne le individualna kakovost. Zagotovo igramo v najtežji skupini evropskega prvenstva, poiskati bomo morali kakšno presenečenje,« napoveduje Orefice.

»Lahko bomo igrale brez pritiska in prikazale našo najboljšo igro. Tekmice nas ne poznajo tako dobro, na nek način smo novinke na tej ravni, zato bo lahko še zelo zanimivo. Vsekakor pa bo potrebno ostati v našem balončku in hitro pozabiti na rezultat ter se osredotočiti na naslednje tekmice,« pravi izkušena organizatorka igre Eva Pavlović Mori.

Generalni sekretar Gregor Humerca, selektor Alessandro Orefice, kapetanka Saša Planinšec in podajalka Eva Pavlović Mori so bili na novinarski konferenci dobro razpoloženi. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije
Generalni sekretar Gregor Humerca, selektor Alessandro Orefice, kapetanka Saša Planinšec in podajalka Eva Pavlović Mori so bili na novinarski konferenci dobro razpoloženi. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije
Eva Pavlović Mori verjame, da lahko z igro Slovenke presenetijo tudi uglednejše tekmice. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije
Eva Pavlović Mori verjame, da lahko z igro Slovenke presenetijo tudi uglednejše tekmice. FOTO: Odbojkarska zveza Slovenije

Pet tekem v sedmih dneh v Istanbulu bo velik izziv za slovensko vrsto, naloga pa jasna: v izločilne boje napredujejo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine, mesto med njimi si lahko izbori tudi Slovenija. S tem bi bivanje v Istanbulu podaljšala vsaj še za nekaj dni in izpolnila cilj, da na prvenstvu pusti pomemben pečat. 

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